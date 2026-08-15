Possanzini dopo Catanzaro Südtirol: Buona prova ma dobbiamo ancora crescere. Video

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Il tecnico del Südtirol analizza la prestazione della sua squadra al termine della sfida di Coppa Italia disputata allo stadio Nicola Ceravolo

Le difficoltà iniziali del Südtirol

Al termine di Catanzaro Südtirol, gara valida per la Coppa Italia 2026 2027, Davide Possanzini ha espresso una valutazione complessivamente positiva sulla prova della sua squadra. Il tecnico ha riconosciuto le difficoltà incontrate nei primi minuti, attribuendole anche alla tensione legata al debutto ufficiale della nuova stagione.

Giocare allo stadio Nicola Ceravolo, davanti a un pubblico particolarmente caloroso, rappresentava un banco di prova impegnativo. Di fronte c’era inoltre un Catanzaro reduce da un campionato importante e dalla finale dei playoff di Serie B disputata nella precedente stagione.

“Abbiamo giocato una buona partita. All’inizio abbiamo incontrato qualche difficoltà, probabilmente anche per l’emozione dell’esordio. Non era semplice affrontare una squadra forte come il Catanzaro su un campo così difficile”, ha spiegato Possanzini.

Una squadra profondamente rinnovata

Uno degli aspetti evidenziati dall’allenatore riguarda la composizione del nuovo Südtirol. Possanzini ha infatti schierato una formazione con nove undicesimi nuovi, chiamati a disputare per la prima volta insieme una partita ufficiale.

Una situazione che può spiegare alcuni problemi nella gestione del possesso, nelle distanze tra i reparti e nei meccanismi collettivi. Nonostante ciò, la squadra altoatesina ha mostrato carattere e capacità di restare mentalmente dentro la gara.

“C’erano nove giocatori nuovi su undici e non avevano ancora affrontato una partita ufficiale insieme. Le difficoltà erano prevedibili, ma la cosa più positiva è che siamo rimasti concentrati per tutta la gara e non ci siamo mai disuniti.”

Possanzini riconosce la superiorità del Catanzaro

Nella sua analisi, Davide Possanzini non ha nascosto i meriti della formazione giallorossa. Secondo l’allenatore del Südtirol, il Catanzaro ha mostrato una maggiore qualità per ampi tratti dell’incontro, riuscendo a imporre il proprio gioco e a creare diverse situazioni pericolose.

Il tecnico ha quindi ammesso che l’esito della partita ha premiato in maniera forse superiore ai meriti la capacità di resistenza della sua squadra. Il Südtirol, però, ha saputo soffrire senza perdere equilibrio e organizzazione.

“Il risultato ci ha premiato forse anche eccessivamente, perché il Catanzaro si è dimostrato superiore per larghi tratti della partita. I miei ragazzi, però, hanno fatto quello che dovevano e sono rimasti uniti anche nei momenti più complicati.”

Un test utile in vista del campionato

La partita di Coppa Italia ha fornito a Possanzini indicazioni importanti sul livello raggiunto durante la preparazione estiva. Il Südtirol appare ancora in fase di costruzione, soprattutto per la presenza di numerosi nuovi elementi, ma la risposta sul piano dell’atteggiamento è stata incoraggiante.

L’obiettivo sarà ora migliorare l’intesa, rendere più fluidi i meccanismi di gioco e raggiungere una condizione fisica ottimale in vista dell’inizio del campionato.

“Per noi era soprattutto un test utile per capire a che punto siamo. Credo che la squadra sia sulla buona strada, anche se resta ancora molto lavoro da fare. I ragazzi hanno tanta voglia di migliorare e questo mi rende fiducioso. Spero che riusciremo presto a raggiungere i nostri livelli migliori.”

Südtirol promosso sul piano del carattere

Il confronto con il Catanzaro ha evidenziato margini di crescita, ma anche una base sulla quale costruire la nuova stagione. La capacità di reagire alle difficoltà e di non perdere compattezza rappresenta il principale elemento positivo sottolineato da Possanzini.

Per il Südtirol serviranno tempo e continuità di lavoro, mentre il Catanzaro può ripartire dalla qualità mostrata in numerose fasi dell’incontro. La sfida del Ceravolo ha offerto a entrambe le squadre indicazioni significative in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Vidoe integrale - Post Match Interview: Davide Possanzini (15.08.2026)