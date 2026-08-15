Catanzaro Südtirol Gorgone soddisfatto della prestazione ma deluso dal risultato. Video

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Il tecnico giallorosso elogia intensità e qualità della squadra ma richiama l’attenzione sul gol incassato nei minuti conclusivi

Gorgone analizza la prestazione del Catanzaro

Al termine della sfida di Coppa Italia tra Catanzaro e Südtirol, Giorgio Gorgone ha espresso sentimenti contrastanti. Da una parte la soddisfazione per quanto mostrato dalla squadra durante buona parte dell’incontro, dall’altra il rammarico per un risultato condizionato da un episodio arrivato quando mancavano pochi minuti alla conclusione.

Il tecnico ha sottolineato soprattutto la qualità della prestazione offerta per circa 75 minuti. Il Catanzaro ha giocato con intensità, personalità e buone trame, riuscendo a interpretare la partita secondo le indicazioni preparate durante il lavoro settimanale.

Il rammarico per il gol subito nel finale

L’aspetto negativo evidenziato da Gorgone nel dopogara riguarda la gestione degli ultimi minuti. Dopo un lungo periodo disputato su ritmi elevati, la formazione giallorossa ha accusato un leggero calo e non è riuscita a proteggere il risultato.

“Il risultato è l’aspetto che conta maggiormente. Mancavano cinque minuti e non possiamo subire un gol in quel modo. Se gli avversari realizzano una prodezza bisogna soltanto applaudirli, ma in situazioni simili dobbiamo restare concentrati e attaccati alla partita fino alla fine”, ha spiegato l’allenatore.

Secondo Gorgone, una maggiore attenzione avrebbe permesso al Catanzaro di completare una prova di alto livello e ottenere il passaggio del turno in Coppa Italia.

Intensità e qualità per costruire il nuovo Catanzaro

Nonostante l’amarezza, il tecnico ha riconosciuto i segnali positivi arrivati dal campo. Il Catanzaro ha dimostrato di possedere una precisa identità di gioco, cercando di mantenere il controllo attraverso intensità, organizzazione e qualità tecnica.

Gorgone ha ammesso di essersi divertito osservando la propria squadra, un giudizio significativo considerando che si trattava di una delle prime gare ufficiali della stagione. La prestazione rappresenta quindi una base interessante sulla quale continuare a lavorare.

Una lezione importante in vista del campionato

La partita contro il Südtirol lascia indicazioni utili in vista dei prossimi appuntamenti. Il Catanzaro dovrà conservare quanto di buono mostrato per gran parte dell’incontro, migliorando però nella gestione dei momenti decisivi.

Nel calcio, infatti, una prestazione convincente deve essere accompagnata dalla capacità di difendere il risultato fino al triplice fischio. È proprio questo il messaggio principale lanciato da Gorgone: la qualità del gioco è fondamentale, ma concentrazione, equilibrio e attenzione nei minuti finali possono determinare l’esito di una gara.