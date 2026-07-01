Catanzaro, lavori allo Stadio Ceravolo: Fiorita rassicura i tifosi sui tempi

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Catanzaro, lavori allo Stadio Ceravolo: Fiorita rassicura i tifosi. «Obiettivo esordire in casa e completare la Curva entro fine ottobre».

Il sindaco aggiorna sullo stato del cantiere: lavori in linea con il cronoprogramma, priorità al debutto casalingo del Catanzaro e interventi per limitare i disagi ai tifosi.

I lavori di riqualificazione dello Stadio Ceravolo proseguono senza soste e rappresentano una delle opere pubbliche più importanti attualmente in corso a Catanzaro. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Nicola Fiorita, che ha illustrato lo stato di avanzamento del cantiere, gli obiettivi dell'amministrazione comunale e le tempistiche previste per consentire al Catanzaro di disputare regolarmente le gare interne della prossima stagione.

L'intervento, finanziato con un investimento di circa 10 milioni di euro, punta a modernizzare l'impianto storico della città, migliorandone sicurezza, capienza e funzionalità, senza interrompere completamente l'attività sportiva.

Lavori allo Stadio Ceravolo: il cantiere procede secondo il programma.

Nel corso dell'aggiornamento, il primo cittadino ha sottolineato come i lavori stiano rispettando il cronoprogramma previsto.

Attualmente sono in corso contemporaneamente:

la demolizione e ricostruzione della Curva Massimo Capraro ;

; lo smontaggio della copertura della tribuna;

le opere preparatorie per le nuove strutture.

Fiorita ha evidenziato la piena collaborazione tra le imprese impegnate nel cantiere, spiegando che l'obiettivo è comprimere tempi che normalmente, per interventi di questa portata, richiederebbero anni.

"Stiamo cercando di realizzare in pochi mesi lavori che normalmente richiedono tempi molto più lunghi."

Il sindaco ha comunque invitato alla prudenza, ricordando che in un cantiere così complesso eventuali imprevisti potrebbero modificare il cronoprogramma.

L'obiettivo principale: tutte le partite di campionato al Ceravolo.

Il messaggio più importante rivolto ai tifosi riguarda proprio l'inizio della nuova stagione.

L'amministrazione comunale ha fissato come priorità assoluta quella di consentire al Catanzaro di disputare tutte le gare casalinghe del campionato allo Stadio Ceravolo, evitando il trasferimento in altri impianti.

Molto dipenderà anche dal calendario della Serie B e dalla richiesta avanzata dalla società di giocare le prime giornate in trasferta.

Se ciò dovesse avvenire, il Comune conta di arrivare pronto già per il primo appuntamento interno.

Nella fase iniziale saranno però presenti alcune limitazioni:

la nuova Curva non sarà ancora disponibile;

la tribuna sarà utilizzabile con la copertura completata solamente nella parte centrale.

Nuova Curva Massimo Capraro: completamento previsto entro fine ottobre.

Uno dei passaggi più significativi dell'intervento riguarda la realizzazione della nuova Curva Massimo Capraro.

Fiorita ha indicato come obiettivo il completamento dell'opera entro la fine di ottobre.

La nuova curva comprenderà:

il corpo centrale;

i due raccordi laterali ("formaggini");

un incremento della capienza rispetto alla configurazione precedente.

L'amministrazione considera questo uno dei risultati più importanti del progetto, ottenuto anche grazie alle caratteristiche del bando che ha premiato una soluzione progettuale più ampia rispetto all'ipotesi iniziale.

Tribuna coperta: lavori anche durante il campionato.

Per quanto riguarda la tribuna del Ceravolo, il Comune punta a renderla utilizzabile già dalla prima partita casalinga.

Inizialmente sarà coperta soltanto nella parte centrale.

Successivamente verranno completate anche le coperture laterali est e ovest.

L'obiettivo dell'amministrazione è eseguire questi lavori mantenendo aperti i settori interessati, qualora le verifiche tecniche e i collaudi parziali lo consentano.

La possibilità di lavorare con lo stadio parzialmente aperto dipenderà infatti dalle autorizzazioni degli organi competenti in materia di sicurezza.

Curva Est pronta ad accogliere oltre 2.000 tifosi.

Durante il periodo in cui la Curva Massimo Capraro resterà chiusa, il Comune punta a valorizzare la Curva Est.

Sono previsti alcuni interventi per aumentarne la capienza fino a circa 2.100 posti, attraverso:

la realizzazione di un nuovo varco di accesso;

eventuali nuovi tornelli, se necessari;

adeguamenti alle norme di sicurezza.

Questa soluzione consentirebbe di ridurre notevolmente i disagi per il cuore del tifo giallorosso durante i mesi di cantiere.

Coppa Italia contro il Südtirol: resta l'incognita.

Più complessa appare invece la situazione relativa alla gara di Coppa Italia prevista a metà agosto contro il Südtirol.

Secondo quanto spiegato dal sindaco, in quella fase saranno disponibili solamente:

i Distinti;

la Curva Est.

Restano ancora da risolvere diverse criticità riguardanti:

sicurezza;

vie di esodo;

capienza;

eventuali prescrizioni delle autorità competenti.

Per questo motivo il Comune, insieme al Catanzaro, alla Questura e agli altri enti coinvolti, effettuerà ulteriori verifiche prima di assumere una decisione definitiva.

L'amministrazione ha ribadito che la priorità resta il completamento del cantiere nei tempi previsti, anche qualora questo dovesse comportare qualche sacrificio nella gestione della gara di Coppa Italia.

Campagna abbonamenti: confronto continuo con il Catanzaro.

Fiorita ha confermato che il dialogo con la società è costante.

Gli aggiornamenti sul cantiere vengono condivisi quotidianamente, mentre l'organizzazione della campagna abbonamenti resta una competenza esclusiva del club.

Il Comune, dal canto suo, continua a lavorare per limitare al massimo i disagi e garantire il rispetto delle scadenze.

Il futuro del Ceravolo: nuovi interventi anche sulla Curva Est

Guardando oltre il cantiere attuale, il sindaco ha illustrato anche una prospettiva futura.

L'obiettivo dell'amministrazione sarà reperire ulteriori finanziamenti per intervenire anche sulla Curva Est, trasformandola in una seconda curva moderna e realizzando un settore ospiti dedicato.

Un progetto che consentirebbe di migliorare ulteriormente la funzionalità dello Stadio Ceravolo, aumentando comfort, sicurezza e capienza dell'impianto.

Il Ceravolo si prepara a cambiare volto.

L'intervento in corso rappresenta uno dei più importanti investimenti mai effettuati sullo Stadio Ceravolo. Pur nella consapevolezza delle difficoltà legate a un cantiere così complesso, il Comune di Catanzaro conferma la volontà di rispettare gli obiettivi prefissati: far giocare il Catanzaro nel proprio stadio fin dalle prime gare interne di campionato e completare la nuova Curva Massimo Capraro entro la fine di ottobre.

Con lavori destinati a proseguire anche durante la stagione sportiva, il Ceravolo si avvia verso una trasformazione significativa, destinata a migliorare l'esperienza dei tifosi e a rendere l'impianto sempre più moderno e funzionale.