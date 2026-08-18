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Serie B 2026 2027 al via con Vicenza Catanzaro il programma della prima giornata

Il nuovo campionato cadetto parte venerdì 21 agosto con la sfida del Menti mentre le altre nove partite saranno distribuite tra sabato e domenica

La Serie B 2026 2027 è pronta a cominciare. La prima giornata propone dieci incontri distribuiti tra venerdì 21 e domenica 23 agosto. Ad aprire ufficialmente la stagione sarà L R Vicenza Catanzaro, anticipo in programma alle ore 20.30.

Il turno inaugurale proseguirà con cinque partite nella giornata di sabato e si concluderà domenica con gli ultimi quattro appuntamenti. Tutte le gare indicate nel calendario saranno trasmesse su DAZN.

L R Vicenza Catanzaro

Venerdì 21 agosto ore 20.30

Il campionato si apre con una sfida che si preannuncia intensa. Il Catanzaro dovrà affrontare l’impatto di una trasferta complicata e l’entusiasmo del pubblico vicentino. Per entrambe sarà importante iniziare con equilibrio, evitando gli errori tipici delle prime partite stagionali. I giallorossi saranno chiamati a dimostrare solidità e personalità lontano dal Ceravolo.

Carrarese Mantova

Sabato 22 agosto ore 19.00

La Carrarese proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Mantova cercherà di imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. Potrebbe essere una gara equilibrata, nella quale l’organizzazione tattica e la gestione dei momenti decisivi avranno un peso importante.

Südtirol Virtus Entella

Sabato 22 agosto ore 19.00

Si affrontano due squadre abituate a concedere poco e a curare con attenzione la fase difensiva. Il Südtirol farà affidamento sulla propria compattezza, mentre la Virtus Entella cercherà di ripartire con ordine. I calci piazzati potrebbero diventare una delle chiavi dell’incontro.

Avellino Arezzo

Sabato 22 agosto ore 21.00

L’Avellino esordisce davanti al proprio pubblico in una partita che potrebbe regalare intensità e grande partecipazione sugli spalti. L’Arezzo dovrà resistere alla pressione iniziale e provare a colpire negli spazi. La gestione dell’aspetto emotivo sarà fondamentale per entrambe.

Benevento Modena

Sabato 22 agosto ore 21.00

Il confronto tra Benevento e Modena mette di fronte due squadre intenzionate a partire con ambizioni importanti. I padroni di casa cercheranno di controllare il gioco, mentre gli emiliani potrebbero puntare su compattezza e rapidità nelle ripartenze. Si tratta di uno degli incontri più interessanti del sabato.

Empoli Cremonese

Sabato 22 agosto ore 21.00

La sfida tra Empoli e Cremonese promette qualità tecnica e ritmi elevati. Le due formazioni potrebbero affrontarsi senza rinunciare alla costruzione del gioco. Nelle prime giornate, tuttavia, la condizione atletica non è ancora ottimale e la capacità di sfruttare gli episodi potrebbe fare la differenza.

Hellas Verona Ascoli

Domenica 23 agosto ore 19.00

L’Hellas Verona parte con il vantaggio del fattore campo, ma dovrà evitare di sottovalutare un Ascoli pronto a giocare una partita di sacrificio. I marchigiani potrebbero chiudere gli spazi e affidarsi alle ripartenze, mentre i veneti proveranno ad assumere il controllo del possesso.

Pisa Padova

Domenica 23 agosto ore 19.00

Il Pisa cercherà di iniziare il campionato con una prestazione convincente davanti ai propri sostenitori. Il Padova, però, può rappresentare un avversario insidioso per organizzazione e determinazione. L’equilibrio nella zona centrale del campo potrebbe orientare l’andamento della gara.

Cesena Sampdoria

Domenica 23 agosto ore 21.00

Al Manuzzi è attesa una partita dal grande fascino. Il Cesena proverà a sfruttare entusiasmo e intensità, mentre la Sampdoria sarà chiamata a gestire la pressione e a mostrare continuità. L’approccio iniziale potrebbe risultare determinante in un confronto che si annuncia combattuto.

Palermo Juve Stabia

Domenica 23 agosto ore 21.00

Il Palermo esordisce al Barbera contro una Juve Stabia capace di rendere complicata la partita attraverso aggressività e organizzazione. I rosanero dovranno avere pazienza nella costruzione delle azioni, evitando di concedere spazi alle ripartenze degli ospiti. La spinta del pubblico potrà rappresentare un fattore importante.

Dove vedere la prima giornata di Serie B

Secondo quanto indicato nel calendario, tutte le partite della prima giornata di Serie B 2026 2027 saranno visibili su DAZN.

Il weekend dal 21 al 23 agosto offrirà subito diversi confronti interessanti. Le indicazioni iniziali dovranno essere valutate con prudenza, ma il primo turno permetterà già di osservare condizione atletica, nuovi equilibri tattici e inserimento degli acquisti estivi.