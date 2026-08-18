Calciomercato Serie B tra affari ufficiali e trattative Petagna, Brunori e Correia accendono il mercato

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Calciomercato Serie B Petagna Brunori e Correia accendono le ultime trattative

Le società accelerano per completare gli organici prima dell’inizio del campionato. Pisa protagonista con Petagna Correia Pittarello e Acquah mentre Catanzaro Cesena e Juve Stabia preparano nuove operazioni

Il calciomercato di Serie B entra nella fase più intensa. A pochi giorni dall’avvio del campionato, le società cercano gli ultimi rinforzi necessari per rendere le rose più complete ed equilibrate.

Tra operazioni ufficiali, accordi ancora da perfezionare e contatti preliminari, emergono diversi nomi importanti. Andrea Petagna, Matteo Brunori, Omar Correia, Emanuele Pecorino e Filippo Pittarello sono alcuni dei protagonisti delle principali trattative.

Particolarmente attivo il Pisa, che ha chiuso per il giovane Wisdom Acquah e continua a lavorare su più fronti per rinforzare centrocampo e attacco.

Arezzo alla ricerca di un nuovo centravanti

L’Arezzo vuole aggiungere esperienza e capacità realizzativa al proprio reparto offensivo. Uno dei principali obiettivi è Leonardo Mancuso, attaccante che conosce bene la categoria e può offrire soluzioni differenti negli ultimi metri.

Il club deve valutare anche le condizioni fisiche di Alberto Cerri e Pietro Cianci, alle prese con alcuni problemi. Tra le certezze della squadra di Cristian Bucchi figura invece il giovane portiere Alessandro Nunziante, protagonista di una prestazione convincente in Coppa Italia contro il Cagliari.

Ascoli riflessioni dopo la Coppa Italia

L’Ascoli deve ripartire dall’eliminazione subita contro il Genoa in Coppa Italia. Il tecnico Francesco Tomei ha sottolineato la necessità di migliorare la costruzione dal basso, mantenendo però riconoscibile l’identità della squadra.

Al momento non risultano nuove operazioni particolarmente avanzate. La società potrebbe attendere ulteriori indicazioni dal campo prima di intervenire negli ultimi giorni della sessione.

Avellino ufficiale Thomas Berenbruch

L’Avellino ha definito l’arrivo di Thomas Berenbruch dall’Inter. Il centrocampista si trasferisce in Irpinia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Resta da completare la fascia destra. La trattativa per Fabio Depaoli della Sampdoria si è raffreddata, mentre vengono valutati Emanuele Lulli, Mattia Mannini e Federico Bergonzi. Gli irpini avrebbero inoltre chiesto informazioni per alcuni giovani della Lazio.

Benevento arriva Luigi Cherubini dalla Roma

Il Benevento rinforza il reparto offensivo con Luigi Cherubini, esterno classe 2004 proveniente dalla Roma e reduce dall’esperienza con la Sampdoria.

Nonostante la giovane età, Cherubini ha già accumulato 69 presenze in Serie B, accompagnate da 5 gol e 7 assist. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce garantirà velocità, tecnica e imprevedibilità alla manovra offensiva.

L’arrivo del giovane esterno rappresenta un innesto immediatamente utilizzabile e, allo stesso tempo, un investimento su un calciatore con ancora importanti margini di crescita.

Carrarese pronta per il debutto

La Carrarese si prepara all’esordio contro il Mantova dopo aver modificato in maniera significativa la propria rosa rispetto alla precedente stagione.

Nelle ultime ore non sono emerse operazioni vicine alla conclusione, ma la società continua a monitorare le occasioni disponibili. Le prime partite ufficiali potranno fornire indicazioni utili sulle eventuali lacune dell’organico.

Catanzaro Pecorino può sostituire Pittarello

Il Catanzaro continua a lavorare per completare la squadra affidata a Giorgio Gorgone. Una delle situazioni principali riguarda Filippo Pittarello, seguito dal Pisa e possibile partente qualora il club nerazzurro decidesse di accelerare.

L’eventuale cessione dell’attaccante potrebbe favorire l’arrivo di Emanuele Pecorino dalla Juventus Next Gen. Il centravanti garantirebbe fisicità, profondità e una maggiore presenza nell’area di rigore.

Per il reparto offensivo viene seguito anche Riccardo Ciervo, esterno di proprietà del Sassuolo. Il classe 2002 può giocare su entrambe le fasce e offrire velocità, capacità nell’uno contro uno e imprevedibilità.

Il Catanzaro valuta inoltre Samuel Giovane, centrocampista duttile reduce dal prestito al Palermo. Non è invece più percorribile la pista Fabio Rispoli, trasferitosi al Südtirol in prestito dal Como.

Cesena in prima fila per Matteo Brunori

Il Cesena continua a seguire Matteo Brunori, attaccante che potrebbe lasciare il Palermo. L’italo brasiliano piace per esperienza, personalità e capacità realizzativa.

L’interesse dei romagnoli appare più concreto rispetto al sondaggio effettuato dal Modena. Molto dipenderà dalle richieste economiche del Palermo e dalla volontà del giocatore, ma Brunori resta uno dei nomi principali del mercato degli attaccanti.

Cremonese protagonista con una rosa rinnovata

La Cremonese ha superato la Sampdoria in Coppa Italia e si prepara ad affrontare il Parma nei sedicesimi. Il risultato ha confermato le potenzialità di un gruppo profondamente rinnovato.

Tra i nuovi acquisti figurano Marco Berti, Fabio Gerli, Simone Pontisso, Alessandro Vogliacco e David Stuckler. Quest’ultimo ha già lasciato il segno realizzando la rete decisiva contro la Sampdoria.

La società ha inserito elementi giovani accanto a giocatori più esperti, costruendo una rosa con numerose alternative. Adesso sarà necessario trovare rapidamente equilibrio e continuità.

Empoli fiducia ai giovani della rosa

L’Empoli è stato eliminato dal Pisa ai rigori in Coppa Italia, ma la prestazione ha offerto indicazioni incoraggianti in vista del campionato.

Non risultano operazioni particolarmente vicine alla conclusione. La squadra di Guido Pagliuca sembra intenzionata a valorizzare i giovani già presenti, mantenendo comunque alta l’attenzione sulle opportunità della parte finale del mercato.

Hellas Verona ritorna Paweł Dawidowicz

L’Hellas Verona ha riportato in gialloblù Paweł Dawidowicz, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Raków.

Il calciatore polacco aveva già indossato la maglia del Verona dal 2018 al 2025. La conoscenza dell’ambiente e la possibilità di essere impiegato sia in difesa sia a centrocampo gli consentiranno di inserirsi rapidamente nel gruppo.

Juve Stabia Karic e Maistro per il centrocampo

La Juve Stabia lavora su due possibili innesti per il centrocampo. Il primo è Nermin Karic della Virtus Entella, individuato come possibile sostituto di Omar Correia, sempre più vicino al Pisa.

Le Vespe puntano anche al ritorno di Fabio Maistro, rimasto svincolato dopo la scadenza del precedente contratto. Il suo rientro garantirebbe qualità tecnica, esperienza e conoscenza dell’ambiente.

Mantova valuta Vanja Vlahovic

Il Mantova arriva all’inizio del campionato con grande entusiasmo dopo il prestigioso successo ottenuto contro la Lazio in Coppa Italia.

Bragantini ha confermato la volontà di restare in biancorosso nonostante l’interesse ricevuto sul mercato. Per completare l’attacco, il club valuta Vanja Vlahovic dell’Atalanta Under 23.

Il giovane centravanti potrebbe aumentare le alternative offensive e rappresentare un investimento con interessanti prospettive di crescita.

Modena cerca rinforzi in difesa e in attacco

Il Modena continua a lavorare per completare l’organico dopo l’infortunio di Alessandro Sersanti, un’assenza che potrebbe influenzare le prossime valutazioni della società.

I gialloblù cercano rinforzi soprattutto in difesa e nel reparto avanzato. Per l’attacco è stato valutato Matteo Brunori, ma al momento si tratterebbe soltanto di un sondaggio, con il Cesena maggiormente interessato al giocatore del Palermo.

La dirigenza resta attenta anche alle opportunità per il centrocampo, ma ogni eventuale operazione dovrà essere compatibile con le caratteristiche tecniche e tattiche della rosa.

Padova numerosi innesti per il nuovo campionato

Il Padova ha già effettuato diversi interventi sul mercato. La società ha inserito in organico Lorenzo Carissoni, Alessandro Dellavalle, Matteo Lovato, Marco Pompetti, Luca Zanimacchia ed Emanuele Zuelli.

Gli acquisti hanno aumentato qualità, esperienza e alternative in più reparti. Al momento non emergono altre trattative particolarmente avanzate, anche se il club rimane attento alle occasioni degli ultimi giorni.

Pisa accordo con il Monza per Andrea Petagna

Il Pisa è tra le società più attive del calciomercato di Serie B. Il club ha raggiunto un accordo con il Monza per Andrea Petagna, destinato ad arrivare in Toscana nell’ambito dell’operazione che dovrebbe portare Idrissa Touré in Brianza.

L’intesa tra le società prevederebbe anche un conguaglio di circa un milione di euro a favore del Pisa. Resta però da definire l’accordo contrattuale tra il club nerazzurro e Petagna.

Il centravanti garantirebbe esperienza, fisicità e capacità di proteggere il pallone. Il suo possibile arrivo non escluderebbe un ulteriore intervento nel reparto offensivo.

Pisa anche su Filippo Pittarello

Tra i profili valutati dal Pisa figura anche Filippo Pittarello del Catanzaro. L’operazione resta legata alle scelte definitive dei nerazzurri per l’attacco e all’eventuale conclusione dell’affare Petagna.

L’arrivo di Petagna non escluderebbe necessariamente quello di Pittarello, considerando le caratteristiche differenti dei due calciatori e la volontà del Pisa di aumentare le alternative offensive.

Il Catanzaro, intanto, attende eventuali sviluppi prima di accelerare per il possibile sostituto.

Omar Correia sempre più vicino al Pisa

Il Pisa sta lavorando anche per Omar Correia della Juve Stabia. La valutazione del centrocampista si aggira intorno ai quattro milioni di euro, ma la distanza tra domanda e offerta sarebbe ormai contenuta.

Correia rappresenterebbe un investimento importante grazie alle sue qualità fisiche, alla capacità di recuperare palloni e alla duttilità tattica. La Juve Stabia, in previsione della possibile cessione, ha già individuato in Karic uno dei principali sostituti.

Pisa chiuso il prestito di Wisdom Acquah

Il Pisa ha infine chiuso per l’arrivo in prestito di Wisdom Acquah dal Torino. Il centrocampista classe 2007 rappresenta un investimento di prospettiva e offrirà nuove soluzioni nella zona centrale del campo.

Il giovane granata avrà la possibilità di confrontarsi con un campionato competitivo e di proseguire il proprio percorso di crescita. Il Pisa potrà invece contare su un elemento dinamico, dotato di intensità e interessanti qualità tecniche.

Sampdoria alla ricerca della giusta identità

La Sampdoria sta ancora cercando equilibrio dopo il profondo rinnovamento della rosa. L’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese ha evidenziato alcuni aspetti da migliorare, nonostante le occasioni create nella parte finale della gara.

Il rigore fallito da Sebastiano Esposito ha inciso sul risultato. Sul mercato non risultano, al momento, operazioni particolarmente avanzate, ma la società potrebbe intervenire qualora emergessero nuove necessità.

Südtirol ufficiale Fabio Rispoli

Il Südtirol ha definito l’arrivo in prestito dal Como di Fabio Rispoli, giovane centrocampista reduce dall’esperienza con il Catanzaro.

Il classe 2007 conosce già la Serie B e rappresenta un rinforzo di prospettiva per la squadra allenata da Davide Possanzini. Dinamismo, intensità e capacità di inserimento sono le caratteristiche principali sulle quali punta il club altoatesino.

Virtus Entella Karic verso la Juve Stabia

La Virtus Entella è impegnata soprattutto nella gestione delle uscite. Nermin Karic si avvicina alla Juve Stabia, che lo considera il profilo adatto per rinforzare il centrocampo.

Tra le operazioni già completate figura l’arrivo di Federico Corona dal Palermo. Il giovane attaccante aumenta le alternative del reparto offensivo e potrebbe trovare maggiore continuità durante la stagione.

Vicenza Mattia Vitale passa alla Salernitana

Il Vicenza ha ceduto a titolo definitivo Mattia Vitale alla Salernitana. La società biancorossa ha già rinforzato l’organico con gli arrivi di Andrea Brighenti, Riccardo Marchizza, Lorenzo Pietrelli, Mattia Valoti e Adrian Leonel.

Gli innesti hanno portato esperienza e qualità in più zone del campo. Il Vicenza vuole presentarsi all’esordio con una squadra equilibrata e pronta ad affrontare un campionato particolarmente competitivo.

Le principali trattative prima dell’inizio della Serie B

Il mercato della Serie B resta aperto a numerosi sviluppi. Il Pisa è protagonista con l’arrivo di Wisdom Acquah e le trattative per Andrea Petagna, Filippo Pittarello e Omar Correia.

Il Catanzaro attende di definire il futuro di Pittarello prima di accelerare per Emanuele Pecorino, mentre il Cesena continua a seguire Matteo Brunori. Il Modena cerca nuovi rinforzi e la Juve Stabia lavora per ridisegnare il proprio centrocampo.

Anche Avellino, Benevento, Mantova e Padova rimangono attente alle occasioni che potrebbero emergere nella parte conclusiva della sessione. Gli ultimi movimenti possono modificare gli equilibri del campionato, soprattutto per quelle squadre ancora alla ricerca di un centravanti o di un centrocampista capace di garantire qualità e personalità.