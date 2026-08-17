Stadio Ceravolo, Fiorita conferma i tempi della nuova Curva Ovest

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Inseriscilo nell’introduzione in questo modo:

Dopo la gara di Coppa Italia disputata il 15 agosto, l’attenzione dei tifosi si è concentrata sullo stato dei lavori allo stadio Nicola Ceravolo. Secondo quanto riferito da USCatanzaro.net , che ha raccolto in esclusiva le dichiarazioni del sindaco Nicola Fiorita, il cronoprogramma resta confermato. La nuova Curva Ovest Massimo Capraro dovrebbe essere completata entro il 30 ottobre, mentre dal 24 agosto riprenderanno le lavorazioni direttamente visibili all’interno dell’impianto.

Il sindaco di Catanzaro rassicura i tifosi sullo stato del cantiere e ribadisce la scadenza del 30 ottobre. I lavori proseguono anche fuori dall’impianto mentre tribuna Distinti e Curva Est resteranno disponibili durante la stagione

Il cronoprogramma dello stadio Ceravolo resta invariato

I lavori di ristrutturazione dello stadio Nicola Ceravolo proseguono secondo il programma stabilito. A confermarlo è il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, intervenuto in esclusiva ai microfoni di USCatanzaro.net per chiarire lo stato dell’intervento e rispondere alle preoccupazioni emerse tra i tifosi.

L’obiettivo principale resta il completamento della nuova Curva Ovest Massimo Capraro entro il 30 ottobre. Una scadenza già comunicata all’US Catanzaro e formalizzata alla Lega Serie B, che al momento non avrebbe subito variazioni.

Dal 24 agosto, inoltre, dovrebbero riprendere le attività direttamente visibili all’interno dell’impianto.

Perché alcuni lavori non sono visibili dentro lo stadio

L’assenza temporanea degli operai nelle aree interne del Ceravolo aveva generato dubbi sul possibile rallentamento del cantiere. Il sindaco ha però precisato che una parte importante delle lavorazioni viene effettuata in officine esterne.

In particolare, sono in corso:

l’assemblaggio delle componenti delle travi in acciaio per la copertura della tribuna

la preparazione degli elementi strutturali necessari

l’approvvigionamento dei tubolari destinati alla nuova Curva Ovest

Il cantiere, quindi, non risulta fermo. Diverse attività tecniche stanno procedendo lontano dallo stadio e diventeranno visibili soltanto quando i componenti saranno trasportati e montati all’interno dell’impianto.

Nuova Curva Ovest demolizione completata in anticipo

La prima fase dell’intervento ha riguardato la demolizione della vecchia Curva Ovest, completata in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti. Contestualmente sono stati spostati alcuni impianti tecnologici presenti nell’area interessata dalla costruzione.

Anche lo stralcio progettuale relativo alla realizzazione della nuova curva del Ceravolo è stato completato e validato. Questo passaggio consente di procedere con le successive attività previste dal cronoprogramma.

La nuova struttura rappresenta uno degli interventi più importanti per la riqualificazione dello stadio. Oltre a rinnovare un settore storico dell’impianto, contribuirà a migliorare la funzionalità, la sicurezza e l’accoglienza riservata ai sostenitori giallorossi.

Il progetto esecutivo suddiviso in tre fasi

Quello relativo al Ceravolo è un appalto integrato. Il Comune di Catanzaro disponeva già di un Progetto di fattibilità tecnica ed economica validato e approvato, mentre all’impresa aggiudicataria sono state affidate sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione delle opere.

Per velocizzare l’intervento, il progetto esecutivo è stato suddiviso in tre stralci:

demolizione della vecchia Curva Ovest costruzione della nuova curva realizzazione della copertura della tribuna

Questa organizzazione permette di procedere per fasi, evitando di dover attendere l’approvazione dell’intero progetto prima di avviare le singole lavorazioni.

Copertura della tribuna verso la validazione finale

La copertura della tribuna dello stadio Ceravolo costituisce l’ultimo stralcio dell’intervento. Secondo quanto spiegato da Fiorita, la definizione e la validazione dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Nel frattempo, le attività preparatorie sono già iniziate nelle officine, dove vengono assemblate le componenti delle travi in acciaio. Durante la prima parte della stagione, la tribuna potrà essere utilizzata anche se resterà temporaneamente scoperta.

Bonifica bellica senza ritrovamento di ordigni

Prima di alcune lavorazioni è stata effettuata anche la bonifica preventiva da ordigni bellici, una procedura prevista per le opere pubbliche e particolarmente rilevante nel caso del Ceravolo, considerata l’originaria destinazione militare dell’area.

Gli accertamenti svolti non hanno portato al ritrovamento di ordigni. Il Comune attende il parere del settore competente dell’Esercito, ma le verifiche dovrebbero concludersi in pochi giorni senza bloccare le altre attività compatibili con il cantiere.

I settori disponibili durante il campionato

Durante i lavori resterà chiusa esclusivamente la Curva Ovest. Per le prime partite casalinghe del Catanzaro saranno invece disponibili:

la tribuna temporaneamente scoperta

il settore Distinti

la Curva Est

L’amministrazione comunale sta lavorando per garantire la continuità delle partite interne al Ceravolo, riducendo per quanto possibile i disagi per la società e per i tifosi.

Aumentata la capienza della Curva Est

Un intervento decisivo ha riguardato la Curva Est del Ceravolo. In meno di dieci giorni sono state realizzate nuove uscite di sicurezza e sono stati installati due tornelli.

Le opere, autorizzate dagli organismi competenti, hanno consentito di aumentare la capienza del settore da 750 a circa 1.900 spettatori. Grazie a questi adeguamenti è stato possibile disputare allo stadio Ceravolo la partita di Coppa Italia del 15 agosto.

L’ampliamento temporaneo della Curva Est assume un’importanza particolare perché permette di compensare almeno in parte l’indisponibilità della Curva Ovest durante la fase più delicata dei lavori.

Confronto costante tra Comune e US Catanzaro

Il dialogo tra il Comune di Catanzaro e l’US Catanzaro prosegue in maniera costante. Le parti stanno coordinando le necessità del cantiere con quelle legate alla stagione calcistica, alla sicurezza e all’accesso dei sostenitori.

Il Ceravolo rappresenta un luogo centrale per il club e per l’intera comunità cittadina. Per questo l’obiettivo è accompagnare la trasformazione dell’impianto senza interrompere l’attività sportiva e senza costringere la squadra a lasciare il proprio stadio.

Fiorita rassicura i tifosi sulla scadenza del 30 ottobre

Il sindaco ha infine invitato la tifoseria a evitare allarmismi. Le attività tecniche, progettuali e amministrative sarebbero regolarmente in corso e gli impegni assunti restano confermati.

La priorità è completare un’opera considerata strategica per Catanzaro, garantendo contemporaneamente lo svolgimento delle partite casalinghe. Il traguardo indicato per la consegna della nuova Curva Ovest Massimo Capraro rimane fissato al 30 ottobre.