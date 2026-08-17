Catanzaro verso Vicenza senza Pafundi Pecorino sempre più vicino ai giallorossi

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Il giovane trequartista dovrà saltare l’esordio in Serie B a causa di un leggero versamento al polpaccio mentre il club lavora per rinforzare l’attacco con l’attaccante della Juventus Next Gen

Pafundi indisponibile per la trasferta di Vicenza

Il Catanzaro dovrà fare a meno di Simone Pafundi nella prima giornata del campionato di Serie B 2026 2027 contro il L R Vicenza. Il trequartista ha riportato un problema al polpaccio durante la partita di Coppa Italia contro il Südtirol, nella quale aveva anche trovato la sua prima rete ufficiale con la maglia giallorossa.

L’infortunio non desta particolare preoccupazione, ma richiede prudenza. Pafundi aveva ricevuto un colpo nel corso della ripresa ed era stato costretto a lasciare il terreno di gioco prima del fischio finale. All’uscita dallo stadio era apparso con una vistosa fasciatura al polpaccio.

Gli esami strumentali effettuati successivamente hanno evidenziato un leggero versamento al muscolo gemello. Lo staff medico seguirà l’evoluzione del problema senza accelerare i tempi di recupero, così da evitare possibili ricadute.

Obiettivo rientro contro il Pisa

Pafundi dovrebbe tornare a disposizione per la successiva partita contro il Pisa. La sua assenza al Menti obbligherà però Giorgio Gorgone a modificare l’assetto offensivo provato nelle ultime settimane.

Nel reparto dei trequartisti la presenza di Alessio Alesi appare fondamentale, mentre resta da individuare il giocatore che dovrà completare la linea alle spalle della punta. Le prossime sedute serviranno al tecnico per valutare le condizioni dei singoli e scegliere la soluzione più equilibrata.

Di Francesco torna disponibile

Una buona notizia arriva dal recupero di Federico Di Francesco, nuovamente a disposizione dopo il problema muscolare che lo aveva costretto a saltare la sfida di Coppa Italia contro il Südtirol.

La sua esperienza e la capacità di occupare più posizioni nel reparto avanzato potrebbero risultare preziose in una partita delicata come quella di Vicenza. Gorgone potrà impiegarlo sulla trequarti oppure affidargli un ruolo più vicino alla porta, in base allo sviluppo delle altre operazioni di mercato.

Pecorino vicino al Catanzaro

Parallelamente, il calciomercato del Catanzaro continua a concentrarsi sull’arrivo di un nuovo centravanti. Il nome più caldo è quello di Emanuele Pecorino, attaccante catanese di proprietà della Juventus Next Gen.

La distanza tra le parti sarebbe ormai ridotta e i contatti proseguono con continuità. Una chiusura dell’operazione in tempi brevi permetterebbe a Pecorino di inserirsi subito nel gruppo e, qualora tesseramento e condizioni fisiche lo consentissero, di offrire una nuova soluzione offensiva già per la trasferta veneta.

L’eventuale arrivo di una punta di ruolo consentirebbe soprattutto a Pietro Iemmello di agire nella posizione che predilige, con maggiore libertà di movimento alle spalle del centravanti. Senza un nuovo innesto, invece, potrebbe essere ancora il capitano a occupare il ruolo di riferimento avanzato, come già avvenuto con buoni risultati contro il Südtirol.

Pittarello fuori dai programmi per Vicenza

Non dovrebbe rientrare nelle scelte per la prima giornata Filippo Pittarello, ormai concentrato sul possibile trasferimento al Pisa. La sua situazione riduce ulteriormente le alternative disponibili nel reparto offensivo e rende più importante la conclusione della trattativa per Pecorino.

Il Catanzaro non vuole comunque prendere decisioni affrettate. Prima della rifinitura di giovedì restano diverse sedute di allenamento, utili per verificare la condizione dei calciatori e definire l’undici da schierare contro il Vicenza.

Seha rientra in gruppo

Dall’ultimo allenamento è arrivata anche un’altra indicazione positiva. Seha è tornato a lavorare con il gruppo dopo aver svolto attività differenziata nella settimana precedente.

Gorgone recupera così un’ulteriore alternativa mentre prepara l’esordio in campionato. L’attenzione resta concentrata soprattutto sulla trequarti e sull’attacco, due reparti nei quali l’assenza di Pafundi e le operazioni di mercato ancora in corso potrebbero influenzare le scelte definitive per la gara del Menti.