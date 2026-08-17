Serie BKT e Trenitalia viaggiano insieme Intercity è il treno ufficiale del campionato

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La partnership avrà una durata di tre stagioni e punta a collegare la passione dei tifosi con le città e i territori attraversati dal campionato cadetto

Una nuova partnership tra Lega Serie B e Trenitalia

La Lega Serie B e Trenitalia, società del Gruppo FS, hanno siglato un accordo che accompagnerà il campionato per le prossime tre stagioni sportive. Grazie a questa collaborazione, Intercity diventa il Treno Ufficiale della Serie BKT, rafforzando il legame tra calcio, mobilità e valorizzazione del territorio italiano.

L’intesa nasce dalla volontà di avvicinare ancora di più le squadre alle rispettive comunità e di rendere il viaggio una parte integrante dell’esperienza sportiva. Ogni settimana, infatti, il campionato coinvolge migliaia di tifosi chiamati a spostarsi lungo la Penisola per seguire la propria squadra.

Serie BKT e Intercity unite dal legame con i territori

La partnership si fonda su una caratteristica condivisa dalle due realtà: la presenza capillare sul territorio nazionale.

La Serie BKT rappresenta città, province e comunità profondamente legate alla propria identità calcistica. Le venti società partecipanti compongono un campionato che attraversa l’Italia e racconta tradizioni, culture e passioni differenti.

Allo stesso modo, i collegamenti Intercity di Trenitalia uniscono quotidianamente numerose località da Nord a Sud, favorendo gli spostamenti tra grandi centri e città di dimensioni più contenute.

L’accordo punta quindi a creare una connessione sempre più forte tra:

il campionato e le città che lo ospitano

le squadre e le rispettive tifoserie

la mobilità ferroviaria e gli eventi sportivi

il calcio e la promozione delle eccellenze italiane

Il calcio come strumento per raccontare l’Italia

Uno degli obiettivi principali della collaborazione è utilizzare la visibilità della Serie BKT per promuovere le bellezze, le tradizioni e le peculiarità dei territori italiani.

Il campionato cadetto non rappresenta soltanto una competizione sportiva, ma anche un viaggio attraverso città storiche, realtà locali e comunità che vivono il calcio come elemento di appartenenza.

La presenza di Intercity come treno ufficiale potrà contribuire a sostenere un modello di mobilità più accessibile, confortevole e attento alla sostenibilità. Il treno diventa così un possibile punto di collegamento tra sport, turismo e scoperta del territorio.

Bedin rafforziamo il rapporto tra squadre città e tifosi

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha sottolineato come il campionato rappresenti un’espressione autentica del territorio italiano grazie al rapporto tra le società e le comunità locali.

Bedin ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Trenitalia al fianco della Lega B, evidenziando che il viaggio costituisce una componente naturale dell’esperienza sportiva. La partnership con Intercity permetterà di consolidare ulteriormente il legame tra il campionato, le città coinvolte e i tifosi, contribuendo nello stesso tempo a valorizzare la ricchezza del Paese.

Alovisi Intercity accompagnerà la passione dei tifosi

Anche Mario Alovisi, direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia, ha evidenziato l’affinità tra le due organizzazioni, accomunate dal radicamento nei territori e dalla vicinanza alle persone.

Attraverso i servizi Intercity, Trenitalia collega ogni giorno centinaia di destinazioni italiane. Secondo Alovisi, diventare il Treno Ufficiale della Serie BKT significa accompagnare la passione di milioni di tifosi e famiglie, rendendo la mobilità ferroviaria sempre più integrata con l’esperienza vissuta negli stadi.

Intercity presente nelle iniziative della Serie BKT

Nel corso delle prossime tre stagioni, il marchio Intercity sarà coinvolto nelle principali iniziative promosse dalla Lega Serie B. La collaborazione troverà spazio anche nelle attività di comunicazione e negli strumenti dedicati alla partnership.

L’accordo rappresenta un passo importante nella strategia di sviluppo della Serie BKT, sempre più orientata a raccontare il campionato come un’esperienza capace di unire sport, comunità e territori.

La nuova stagione è pronta a partire e il viaggio della Serie BKT proseguirà a bordo dei treni Intercity.