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Catanzaro, stop al contratto con Marco Turati dopo la comunicazione della Lega Serie B

Il club giallorosso informa che l’accordo con il tecnico non produce effetti per il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Il Catanzaro comunica la posizione su Marco Turati

La US Catanzaro 1929 ha reso noto che il contratto stipulato con Marco Turati è da considerarsi privo di efficacia. La decisione arriva a seguito di una comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie B, che ha evidenziato il venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Cosa significa contratto privo di efficacia

In termini pratici, un contratto privo di efficacia non produce gli effetti previsti tra le parti. Nel caso specifico, la comunicazione riguarda l’accordo tra il Catanzaro e il tecnico Marco Turati, che non può quindi essere considerato operativo secondo quanto indicato dalla Lega Serie B.

La nota della società giallorossa

Il club calabrese ha diffuso una comunicazione sintetica per informare tifosi e addetti ai lavori della situazione. La US Catanzaro 1929 ha precisato che la valutazione nasce dal venir meno dei requisiti previsti dalle regole in vigore, senza aggiungere ulteriori dettagli sulle cause specifiche.

Situazione da monitorare in casa Catanzaro

La vicenda resta di interesse per l’ambiente giallorosso, anche in vista delle prossime decisioni societarie. Il Catanzaro dovrà ora valutare i passaggi successivi nel rispetto delle disposizioni della Lega Serie B e della normativa federale.

Testo ufficiale

US Catanzaro 1929 rende noto che, venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, la Lega Serie B ha comunicato che il contratto stipulato tra la società e il tecnico Marco Turati è da ritenersi privo di efficacia.