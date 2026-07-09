Calendario Serie B 2026 2027, il sorteggio si terrà ad Ascoli: data, orario e tutte le 20 squadre protagoniste

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Calendario Serie B 2026/2027, ad Ascoli il sorteggio della nuova stagione: data, orario e le 20 squadre partecipanti

La Lega Serie B presenterà il calendario del campionato 2026/2027 nello storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. Ecco quando si svolgerà l'evento, dove seguirlo e l'elenco completo delle venti squadre protagoniste.

La Serie B 2026/2027 è pronta a partire. Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate calcistica sarà la presentazione del calendario della Serie B, che darà ufficialmente il via alla 95ª edizione del campionato cadetto.

La cerimonia si svolgerà mercoledì 22 luglio alle ore 18 nello storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, scelto dalla Lega Serie B per ospitare l'evento organizzato in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e con l'Ascoli Calcio 1898.

Durante la serata saranno svelate tutte le 38 giornate del campionato, permettendo a tifosi, società e addetti ai lavori di conoscere il cammino completo delle venti squadre che prenderanno parte alla nuova stagione.

Quando sarà sorteggiato il calendario della Serie B 2026/2027

Il sorteggio del calendario della Serie B rappresenta il primo grande appuntamento ufficiale della stagione. Oltre alla composizione delle giornate, l'evento offrirà momenti di spettacolo e intrattenimento e sarà trasmesso dai broadcaster ufficiali della Serie B e attraverso i canali social della Lega.

Il calendario consentirà di conoscere immediatamente gli incroci più attesi, le sfide d'alta classifica, le trasferte più impegnative e la successione delle gare che accompagneranno il campionato fino al termine della stagione.

Il Teatro dei Filarmonici di Ascoli, una cornice di prestigio

Anche quest'anno la Lega Serie B ha scelto una location di grande valore storico e artistico.

Il Teatro dei Filarmonici, autentico simbolo di Ascoli Piceno, fu costruito tra il 1829 e il 1831 e inaugurato nel 1832. Caratterizzato dalla tradizionale pianta a ferro di cavallo e da una capienza di circa 280 posti, conserva raffinati stucchi ornamentali, soffitti decorati a cassettoni e le celebri sculture di Giorgio Paci.

Dopo un importante intervento di restauro concluso nel 2018, il teatro è tornato a ospitare eventi culturali e istituzionali, diventando una delle location più rappresentative delle Marche.

Ascoli protagonista anche dal punto di vista turistico

La giornata dedicata alla presentazione del calendario della Serie B sarà anche un'occasione per promuovere il patrimonio artistico della città.

Per gli ospiti saranno organizzati tour guidati nel centro storico di Ascoli Piceno, conosciuta come la Città delle Cento Torri. Il percorso partirà da Piazza del Popolo, considerata una delle piazze più belle d'Italia, per poi raggiungere Piazza Arringo, la Cattedrale di Sant'Emidio, il Forte Malatesta e il suggestivo Ponte di Cecco.

Le 20 squadre della Serie B 2026/2027

La nuova stagione vedrà al via venti società pronte a contendersi la promozione in Serie A.

L'elenco completo delle partecipanti è il seguente:

Arezzo

Ascoli

Avellino

Benevento

Carrarese

Catanzaro

Cesena

Cremonese

Empoli

Juve Stabia

Mantova

Modena

Padova

Palermo

Pisa

Sampdoria

Südtirol

Hellas Verona

L.R. Vicenza

Virtus Entella

Il Catanzaro scoprirà il proprio cammino verso la nuova stagione

Tra le squadre più attese c'è anche il Catanzaro, chiamato a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia dopo le recenti novità tecniche e societarie.

Il calendario della Serie B 2026/2027 permetterà ai tifosi giallorossi di conoscere fin da subito l'esordio stagionale, le gare casalinghe e le trasferte più impegnative contro alcune delle piazze più prestigiose del campionato, come Empoli, Palermo, Sampdoria, Hellas Verona e Cremonese.

Pur senza derby regionali in calendario, il percorso del Catanzaro sarà ricco di sfide di alto livello contro squadre costruite per recitare un ruolo da protagoniste nella corsa alla promozione. L'ordine delle gare potrebbe rivelarsi determinante, soprattutto nelle prime giornate e nel finale di stagione, quando ogni punto pesa nella lotta per playoff, salvezza e promozione diretta.

Parte ufficialmente il conto alla rovescia

Con la presentazione del calendario della Serie B 2026/2027, inizierà ufficialmente il conto alla rovescia verso il nuovo campionato. L'evento di Ascoli Piceno rappresenterà il primo momento in cui tifosi e società potranno iniziare a immaginare la stagione, analizzando il percorso delle rispettive squadre e programmando una lunga annata che, come sempre, promette equilibrio, spettacolo ed emozioni fino all'ultima giornata.