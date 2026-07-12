Catanzaro in ritiro a Livigno: ufficiali le date della preparazione estiva in vista della Serie B 2026/2027

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Le Aquile lavoreranno in alta quota dal 25 luglio al 6 agosto. Il quartier generale sarà l'Hotel Intermonti, mentre gli allenamenti si svolgeranno presso il centro olimpico Aquagranda.

Il Catanzaro sceglie Livigno per preparare la nuova stagione

L'US Catanzaro 1929 ha ufficializzato le date del ritiro estivo 2026, fase fondamentale della preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B. La squadra guidata da Giorgio Gorgone svolgerà il lavoro precampionato a Livigno, una delle località di alta quota più apprezzate dalle società sportive professionistiche, dal 25 luglio al 6 agosto 2026.

Prima della partenza per la Lombardia, il gruppo giallorosso si ritroverà a Catanzaro a partire da lunedì 13 luglio, dando ufficialmente il via alla nuova stagione con le visite mediche, i primi test atletici e le sedute iniziali di allenamento.

Perché Livigno è una scelta strategica per il ritiro

La scelta di Livigno non è casuale. Situata a oltre 1.800 metri di altitudine, la località valtellinese rappresenta una delle destinazioni più rinomate in Europa per la preparazione di atleti e squadre professionistiche.

L'allenamento in altura offre infatti numerosi vantaggi:

miglioramento della resistenza fisica ;

; incremento della capacità aerobica;

condizioni climatiche favorevoli anche durante l'estate;

possibilità di lavorare con intensità lontano dalle elevate temperature delle città.

Un ambiente ideale per consentire allo staff tecnico di costruire la condizione atletica della squadra e favorire l'inserimento dei nuovi calciatori all'interno del gruppo.

Hotel Intermonti e Aquagranda: il quartier generale delle Aquile

Durante il soggiorno, il Catanzaro alloggerà presso l'Hotel Intermonti, struttura scelta come base operativa della squadra.

Gli allenamenti si svolgeranno invece nel moderno centro di preparazione olimpica Aquagranda, impianto sportivo di livello internazionale dotato di campi, palestre, piscine e servizi dedicati agli atleti di alto livello.

La disponibilità di strutture altamente specializzate consentirà allo staff tecnico di programmare sedute personalizzate, lavoro atletico, recupero fisico e attività specifiche durante tutto il periodo del ritiro.

Due settimane decisive per costruire il Catanzaro 2026/2027

Il ritiro precampionato rappresenta uno dei momenti più importanti dell'intera stagione. In queste due settimane lo staff lavorerà non soltanto sulla preparazione atletica, ma anche sull'organizzazione tattica, sull'affiatamento del gruppo e sull'inserimento dei nuovi acquisti.

Sarà inoltre il primo vero banco di prova per il tecnico Giorgio Gorgone, chiamato a plasmare l'identità della squadra in vista dell'inizio del campionato di Serie B 2026/2027.

Come da tradizione, nel corso della permanenza a Livigno potrebbero essere programmati anche alcuni test amichevoli, utili per verificare i progressi della squadra prima del ritorno in Calabria.

Organizzazione affidata a Kairos Sport

L'organizzazione del ritiro del Catanzaro a Livigno è curata da Kairos Sport, in collaborazione con Livigno Next, realtà specializzate nella gestione di eventi e ritiri sportivi che ogni estate ospitano numerose squadre professionistiche italiane e internazionali.

Il programma del ritiro del Catanzaro

Ecco le date ufficiali della preparazione:

13 luglio 2026: raduno della squadra a Catanzaro;

raduno della squadra a Catanzaro; 25 luglio 2026: partenza per Livigno ;

partenza per ; 25 luglio – 6 agosto 2026: ritiro estivo in alta quota;

in alta quota; Hotel Intermonti: sede della squadra;

sede della squadra; Centro olimpico Aquagranda: sede degli allenamenti.

Con il raduno ormai alle porte, prende ufficialmente il via la stagione del Catanzaro, che punta a prepararsi nelle migliori condizioni possibili per affrontare un nuovo campionato di Serie B con ambizione e continuità di rendimento.