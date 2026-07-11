Catanzaro Calcio, ufficiale Giorgio Gorgone: è il nuovo allenatore delle Aquile

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il tecnico romano firma un contratto biennale e guiderà il Catanzaro nella prossima stagione di Serie B. Con lui arriva uno staff tecnico completamente rinnovato

L'US Catanzaro 1929 ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Sarà Giorgio Gorgone a guidare le Aquile giallorosse nel prossimo campionato di Serie B. La società ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il tecnico romano, che ha firmato un contratto biennale, avviando così un nuovo progetto tecnico dopo le recenti vicende che hanno interessato la panchina del club.

L'annuncio rappresenta un passaggio importante nella programmazione della nuova stagione, con il Catanzaro che punta a dare continuità al proprio percorso di crescita nel campionato cadetto.

Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro

Con una nota ufficiale, il club giallorosso ha comunicato l'affidamento della guida tecnica della prima squadra a Giorgio Gorgone, allenatore che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso tra Serie C e Serie B, distinguendosi per competenza, organizzazione tattica e valorizzazione dei giovani.

L'accordo sottoscritto avrà una durata di due stagioni, segnale della volontà della società di sviluppare un progetto con prospettive di medio periodo.

La carriera di Giorgio Gorgone

Dopo aver concluso la propria esperienza da calciatore, Giorgio Gorgone ha iniziato il percorso da allenatore ricoprendo per diversi anni il ruolo di vice tecnico in piazze importanti del calcio italiano.

Nel corso della sua crescita professionale ha lavorato negli staff di club come Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo, maturando esperienza in contesti differenti e confrontandosi con categorie e obiettivi diversi.

Successivamente è arrivata l'opportunità di guidare una prima squadra. Alla Lucchese, in Serie C, ha ricoperto il ruolo di allenatore principale, mettendo in evidenza idee di gioco e capacità nella gestione del gruppo.

Nella scorsa stagione, a partire dal mese di novembre, è stato chiamato sulla panchina del Pescara in Serie B, esperienza che gli ha consentito di confrontarsi nuovamente con il campionato cadetto prima della chiamata del Catanzaro.

Lo staff tecnico che accompagnerà Gorgone

Il nuovo allenatore non arriverà da solo. Con lui prenderà servizio uno staff composto da collaboratori di fiducia che lo accompagneranno nella nuova avventura in Calabria.

Lo staff sarà formato da:

Emiliano Testini , allenatore in seconda;

, allenatore in seconda; Patrizio Ianni , preparatore atletico;

, preparatore atletico; Giorgio Santarelli , collaboratore tecnico;

, collaboratore tecnico; Simone Angeli, collaboratore tecnico.

Una squadra di lavoro che avrà il compito di preparare il gruppo in vista del ritiro estivo e dell'inizio della nuova stagione.

Quando sarà presentato il nuovo allenatore del Catanzaro

La presentazione ufficiale di Giorgio Gorgone è in programma lunedì 13 luglio, quando il tecnico incontrerà i giornalisti per illustrare le proprie idee, gli obiettivi e le motivazioni che lo hanno portato ad accettare la proposta del club giallorosso.

Sarà il primo momento pubblico per conoscere la filosofia del nuovo allenatore e comprendere le linee guida del progetto tecnico che accompagnerà il Catanzaro nel prossimo campionato di Serie B.

Il Catanzaro riparte da Gorgone

Con la scelta di Giorgio Gorgone, il Catanzaro inaugura una nuova fase della propria storia recente. Dopo settimane di valutazioni e cambi di scenario, la società ha individuato nel tecnico romano il profilo ritenuto più adatto per guidare la squadra.

L'obiettivo sarà quello di consolidare il percorso dei giallorossi in Serie B, valorizzando il gruppo e costruendo una squadra competitiva, pronta ad affrontare una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa.