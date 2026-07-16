Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Serie B 2026/2027: guida completa alle 20 squadre tra record, curiosità e statistiche del nuovo campionato

La Serie BKT riparte tra grandi ritorni, piazze storiche e numeri da record

La Serie BKT 2026/2027 è pronta ad alzare il sipario su una stagione che si preannuncia tra le più affascinanti degli ultimi anni. In attesa della presentazione del calendario, in programma il 22 luglio al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, cresce l'attesa per un campionato che metterà di fronte club storici, neopromosse ambiziose e realtà ormai consolidate della categoria.

La prossima sarà la 95ª edizione della Serie B a girone unico (nata nel 1929/30) e la 53ª disputata con il format a 20 squadre, confermando ancora una volta il torneo cadetto come uno dei campionati più equilibrati e spettacolari del calcio italiano.

Le regioni protagoniste della Serie B 2026/2027

La distribuzione geografica delle venti partecipanti racconta perfettamente la varietà del campionato.

La Toscana sarà la regione più rappresentata con quattro squadre:

Pisa

Empoli

Carrarese

Arezzo

Seguono:

Veneto : Hellas Verona , Padova , L.R. Vicenza

: , , Campania : Avellino , Benevento , Juve Stabia

: , , Lombardia : Cremonese , Mantova

: , Liguria: Sampdoria, Virtus Entella

Completano il quadro:

Emilia-Romagna : Cesena , Modena

: , Marche : Ascoli

: Calabria : Catanzaro

: Trentino-Alto Adige : Südtirol

: Sicilia: Palermo

Una Serie B sempre più spettacolare

L'ultima stagione ha confermato il trend offensivo del campionato.

La Serie B 2025/2026 ha infatti fatto registrare 973 reti, con una media di 2,56 gol a partita, secondo miglior dato delle ultime dieci stagioni. Numeri che lasciano immaginare un'altra annata ricca di spettacolo, equilibrio e continui colpi di scena.

Le curiosità delle 20 squadre della Serie B 2026/2027

Arezzo

Il ritorno degli amaranto rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione. L'Arezzo disputa il 17° campionato di Serie B, tornando nel torneo dopo ben 19 anni dall'ultima apparizione del 2006/07.

Curiosamente gli ultimi due debutti sono arrivati proprio contro il Mantova, con un pareggio e una sconfitta.

Ascoli

I bianconeri ritrovano la Serie B dopo due stagioni.

Quella del 2026/27 sarà la 28ª partecipazione della storia. Dopo cinque esordi consecutivi senza sconfitte tra il 2018 e il 2022, nell'ultima apparizione i marchigiani hanno ceduto al Cosenza.

Avellino

Gli irpini tornano protagonisti per il 21° campionato cadetto.

Tra le squadre campane soltanto la Salernitana vanta più partecipazioni.

Negli ultimi esordi stagionali il rendimento non è stato brillante, con una sola vittoria nelle ultime quattro presenze.

Benevento

Le Streghe ritrovano la Serie B dopo tre anni.

Per il club sannita si tratta della sesta partecipazione, confermando una crescita ormai consolidata nel panorama calcistico nazionale.

L'ultimo debutto si è concluso con una sconfitta contro il Cosenza dopo quattro esordi utili consecutivi.

Carrarese

Terza stagione consecutiva in Serie B e quinta complessiva.

Nel campionato scorso i toscani hanno mostrato grande propensione offensiva risultando la seconda squadra per numero di cross effettuati, superata soltanto dal Modena.

Catanzaro

Le Aquile vivranno la quarta stagione consecutiva in Serie B, evento che non si verificava dagli anni Settanta.

Il dato più interessante riguarda la distribuzione delle reti: nel campionato precedente il Catanzaro ha mandato in gol 20 giocatori differenti, primato condiviso con il Monza.

Nei dieci campionati cadetti più recenti disputati, inoltre, i giallorossi hanno pareggiato ben otto debutti stagionali, confermando una curiosa tradizione.

Cesena

Per i romagnoli sarà la 35ª partecipazione alla Serie B.

I bianconeri arrivano da due vittorie consecutive all'esordio e potrebbero firmare un record storico conquistando il terzo successo di fila nella gara inaugurale.

Cremonese

Dopo la parentesi in Serie A, la Cremonese torna nel campionato cadetto per la 34ª volta.

I grigiorossi rappresentano una delle società più esperte del torneo e puntano subito a recitare un ruolo da protagonisti.

Empoli

Il club toscano disputa la 24ª stagione in Serie B.

Gli azzurri sono imbattuti all'esordio da dodici partecipazioni consecutive, uno dei record più prestigiosi dell'intero torneo.

Nell'ultima stagione sono stati anche la squadra con più gol realizzati di testa.

Hellas Verona

Gli scaligeri tornano in Serie B dopo sette anni.

Per l'Hellas sarà la 54ª partecipazione, seconda soltanto al Modena tra le squadre presenti.

Negli ultimi sei debutti è arrivata una sola sconfitta.

Juve Stabia

Le Vespe disputano la terza stagione consecutiva in Serie B.

Dopo cinque sconfitte nei primi cinque esordi storici, i campani sono rimasti imbattuti nelle ultime due gare inaugurali.

L.R. Vicenza

Il ritorno dei biancorossi rappresenta uno degli eventi più attesi.

Il Vicenza arriva dopo aver dominato il Girone A di Serie C con 89 punti e uno dei migliori attacchi dell'intero calcio professionistico.

Mantova

Terza stagione consecutiva in Serie B per i virgiliani.

Nel campionato precedente il Mantova ha impressionato anche per qualità di palleggio, risultando secondo soltanto al Venezia per media di passaggi riusciti.

Modena

Con 55 partecipazioni, il Modena è la squadra più presente nella Serie B 2026/27.

I canarini hanno inoltre chiuso l'ultima stagione tra le migliori difese del torneo per reti subite su azione.

Padova

I biancoscudati disputano il 40° campionato di Serie B.

Nell'ultima stagione si sono distinti soprattutto sui calci piazzati, risultando la squadra con la più alta percentuale di gol segnati da calcio d'angolo.

Palermo

Per i rosanero sarà la 48ª partecipazione.

La squadra siciliana ha chiuso la passata regular season con il maggior numero di clean sheet, ben 17, confermandosi una delle difese più solide del torneo.

Pisa

Dopo la stagione in Serie A, il Pisa torna nel campionato cadetto.

I nerazzurri vantano 39 partecipazioni, record assoluto tra le società toscane.

Oltre metà delle reti segnate nell'ultima stagione sono nate da situazioni di calcio piazzato.

Sampdoria

La società blucerchiata affronta la quarta Serie B consecutiva, evento che non accadeva dai primi anni Duemila.

Il dato più curioso riguarda l'attacco: nella stagione precedente la Sampdoria è stata la squadra che ha realizzato meno reti dell'intero campionato.

Südtirol

Gli altoatesini raggiungono la quinta partecipazione consecutiva, nuovo primato regionale.

Nel campionato scorso hanno fatto registrare la miglior percentuale di cross riusciti su azione.

Virtus Entella

L'Entella disputa l'ottavo campionato di Serie B.

Nel torneo precedente ha ottenuto l'81% dei punti casalinghi disponibili, miglior rendimento interno dell'intera categoria.

Serie B 2026/2027, un campionato ricco di storia e ambizioni

La nuova Serie BKT 2026/2027 riunisce società con una lunga tradizione calcistica e club emergenti pronti a sorprendere. Dai record del Modena, alle ambizioni di piazze come Palermo, Catanzaro, Empoli, Hellas Verona, Pisa e Cremonese, fino ai ritorni di Arezzo, Ascoli, Avellino e Vicenza, il torneo si presenta estremamente competitivo.

Le statistiche raccontano soltanto una parte della storia: sarà il campo, come sempre, a decretare chi saprà conquistare la promozione in Serie A e chi invece dovrà lottare fino all'ultima giornata per raggiungere i propri obiettivi.