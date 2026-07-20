Stadio Ceravolo, Fiorita, aggiorna sui lavori e sulla Coppa Italia. Ecco le novità

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Il sindaco di Catanzaro fa il punto sull'avanzamento del cantiere dello stadio Ceravolo e chiarisce la situazione in vista della sfida di Coppa Italia contro il Südtirol, confermando che la priorità resta rispettare il cronoprogramma dei lavori.

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, intervenuto ai microfoni di RTC Catanzaro Sport, ha fatto il punto sullo stato dei lavori allo stadio Ceravolo, rispondendo alle domande relative ai presunti rallentamenti del cantiere e alla possibilità di disputare la gara di Coppa Italia contro il Südtirol nello storico impianto giallorosso.

Nel corso dell'intervista il primo cittadino ha ribadito che il cronoprogramma procede secondo le previsioni, pur precisando che sull'utilizzo dello stadio per la partita di Coppa Italia non esiste ancora alcuna decisione ufficiale.

Lavori allo stadio Ceravolo, Fiorita: "Il cantiere procede secondo il programma"

Rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni tifosi che avevano segnalato un apparente rallentamento delle attività, Nicola Fiorita ha spiegato che l'andamento dei lavori è perfettamente compatibile con la normale gestione di un'opera pubblica di questa portata.

Il sindaco ha sottolineato di non aver potuto effettuare personalmente verifiche nella giornata dell'intervista, impegnato su altre questioni amministrative della città, ma ha confermato di essere costantemente aggiornato sull'evoluzione del cantiere.

Secondo quanto dichiarato, è del tutto fisiologico alternare giornate con interventi molto visibili ad altre in cui l'attività appare meno intensa, poiché alcune lavorazioni dipendono dall'arrivo dei materiali o da operazioni tecniche che non risultano immediatamente percepibili dall'esterno.

L'obiettivo resta la prima gara di campionato al Ceravolo

Il cronoprogramma, ha ricordato Fiorita, non cambia.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è consegnare lo stadio Ceravolo in tempo per la prima partita casalinga di campionato, anche se inizialmente con alcune limitazioni.

In particolare è previsto:

utilizzo dello stadio senza la nuova Curva ;

; tribuna con copertura soltanto parziale ;

; completamento della nuova Curva entro il 30 ottobre.

Il sindaco ha evidenziato come si tratti di tempi estremamente contenuti rispetto alla durata media delle grandi opere pubbliche, ricordando che si parla di pochi mesi e non di anni.

Ha inoltre confermato che la fase di demolizione si è conclusa nel rispetto delle tempistiche previste e che, come avviene ogni settimana, nei prossimi giorni si terrà un nuovo incontro operativo con imprese e tecnici per verificare l'avanzamento del cantiere.

Coppa Italia contro il Südtirol, nessuna conferma ufficiale

Uno dei temi principali dell'intervista ha riguardato la possibilità di disputare la gara di Coppa Italia contro il Südtirol allo stadio Ceravolo.

Su questo punto Fiorita ha invitato alla prudenza.

Ha spiegato che la situazione è differente rispetto all'inizio del campionato e che nei prossimi giorni sarà affrontata una valutazione definitiva.

Il sindaco ha riconosciuto che la società Catanzaro desidera fortemente giocare la prima gara ufficiale della stagione davanti ai propri tifosi, ma ha ribadito che non è possibile fornire certezze finché non saranno completate tutte le verifiche richieste.

L'eventuale via libera, infatti, non dipenderà soltanto dal Comune o dal club, ma anche dalle valutazioni di Questura e Lega, chiamate ad accertare il rispetto di tutti i requisiti relativi a sicurezza, capienza e organizzazione dell'evento.

"Non stravolgeremo il cantiere per una sola partita"

Durante il confronto è intervenuto anche il presidente del Catanzaro, Franco Ratella, che ha evidenziato l'importanza di disputare la sfida di Coppa Italia al Ceravolo, ricordando come un'eventuale inversione di campo comporterebbe costi elevati per la società.

La risposta del sindaco è stata netta.

Fiorita ha ribadito che il cronoprogramma dei lavori non subirà modifiche per consentire lo svolgimento della partita.

L'obiettivo prioritario resta infatti consegnare lo stadio nelle migliori condizioni possibili per il campionato e rispettare i tempi fissati per la realizzazione della nuova Curva.

L'amministrazione, ha spiegato, farà tutto ciò che sarà tecnicamente possibile per favorire la disputa della gara di Coppa Italia al Ceravolo, ma senza interrompere o modificare i lavori in corso, evitando il rischio di compromettere il completamento dell'intervento complessivo.

Curva Est, illuminazione e sicurezza al centro delle verifiche

Nel corso della trasmissione è stato affrontato anche il tema della Curva Est.

Fiorita ha confermato che il Comune completerà tutte le lavorazioni necessarie per mettere in sicurezza l'area interessata.

Successivamente saranno gli organismi competenti a valutare se la capienza disponibile, l'impianto di illuminazione e tutte le condizioni di sicurezza saranno sufficienti per autorizzare la disputa della partita.

La decisione finale, ha ribadito, non spetterà esclusivamente all'amministrazione comunale.

La nuova tribuna senza colonne: "Un miglioramento atteso da cinquant'anni"

Tra gli argomenti affrontati anche il nuovo aspetto della tribuna del Ceravolo, oggi libera dalle storiche colonne che per decenni hanno limitato la visuale degli spettatori.

Il sindaco ha ricordato come quella copertura, realizzata nel 1971, fosse stata un'opera importante per l'epoca, ma avesse sempre presentato criticità proprio sotto il profilo della visibilità.

Fiorita ha raccontato anche un ricordo personale, spiegando che da bambino frequentava la tribuna insieme al padre e che già allora i tifosi lamentavano i disagi causati dalle colonne.

Per questo motivo considera il nuovo intervento uno dei cambiamenti più significativi per migliorare l'esperienza degli spettatori.

Il futuro del Ceravolo e il progetto Spartium

Nel finale dell'intervista si è parlato anche del progetto complessivo di riqualificazione dello stadio Ceravolo.

Rispondendo a una domanda sulla storica palazzina dell'impianto, il sindaco ha precisato che il progetto Spartium non ne prevede la demolizione totale.

È invece previsto un parziale abbattimento, con l'eliminazione di un piano per consentire in futuro la realizzazione della copertura dei distinti.

Successivamente, qualora venissero reperite ulteriori risorse economiche, l'amministrazione punta anche alla costruzione di un nuovo settore ospiti, intervento che consentirebbe di liberare un'intera curva da destinare alla tifoseria giallorossa, migliorando ulteriormente la funzionalità dello stadio.

Attesa per la decisione sulla Coppa Italia

L'amministrazione comunale conferma quindi che i lavori allo stadio Ceravolo stanno proseguendo secondo il programma stabilito e che la priorità resta consegnare l'impianto in tempo per l'inizio del campionato.

Per quanto riguarda la gara di Coppa Italia contro il Südtirol, serviranno ancora alcuni giorni prima della decisione definitiva: il Comune farà tutto il possibile per consentire lo svolgimento dell'incontro a Catanzaro, ma il via libera finale dipenderà dalle verifiche di Questura e Lega, senza compromettere il regolare avanzamento del cantiere.

Di seguito i video integrale della trasmissione RTC Catanzaro Sport del 20 luglio