Calciomercato Catanzaro, triplo colpo per i giallorossi: arrivano Antonio Candela e i gemelli Tchaouna

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Il Catanzaro rinforza la rosa con l'esperienza di Antonio Candela e punta sul talento dei fratelli Franck e Franky Tchaouna per costruire il futuro

Il calciomercato del Catanzaro entra nel vivo con tre operazioni che confermano la volontà del club giallorosso di allestire una squadra competitiva per la stagione 2026/2027. La società ha infatti ufficializzato gli arrivi di Antonio Candela, esterno destro proveniente dallo Spezia, e dei gemelli Franck e Franky Tchaouna, giovani talenti reduci da un'ottima stagione in Serie D con l'Enna Calcio.

Tre innesti differenti per caratteristiche ed esperienza, ma accomunati dalla volontà di contribuire al nuovo progetto tecnico del Catanzaro, tra ambizioni immediate e prospettive di crescita.

Antonio Candela è un nuovo giocatore del Catanzaro

L'US Catanzaro 1929 ha annunciato l'acquisizione a titolo temporaneo di Antonio Candela dallo Spezia Calcio. L'operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il calciatore ha sottoscritto un accordo con il club giallorosso fino al 30 giugno 2030.

Classe 2000 e originario di La Spezia, Candela è un esterno destro che porta con sé un bagaglio importante di esperienze maturate tra Serie A, Serie B e campionati esteri.

La carriera di Antonio Candela

Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, Candela ha fatto parte anche delle Nazionali giovanili italiane, costruendo negli anni un percorso ricco di tappe significative.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di:

Genoa Trapani Olbia Pergolettese Cesena Venezia Real Valladolid Empoli Spezia

Particolarmente importante l'esperienza con il Venezia, dove è stato tra i protagonisti della promozione dalla Serie B alla Serie A. Nella massima serie ha collezionato 14 presenze e un assist, prima del trasferimento in Spagna al Real Valladolid, esperienza che ha ulteriormente arricchito il suo percorso professionale.

Nella scorsa stagione ha iniziato il campionato con lo Spezia, per poi trasferirsi all'Empoli nella seconda parte dell'annata.

Con il suo arrivo, il Catanzaro aggiunge qualità, corsa ed esperienza sulla fascia destra, offrendo al tecnico una soluzione affidabile sia in fase difensiva sia in quella offensiva.

Il Catanzaro punta sul futuro con Franck e Franky Tchaouna

Oltre a Candela, il club giallorosso ha ufficializzato anche l'ingaggio dei gemelli Franck Tchaouna e Franky Tchaouna, che hanno firmato un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2029.

Nati a Rennes nel 2005, i due calciatori possiedono il passaporto francese e vantano esperienze con la Nazionale del Ciad.

Si tratta di due giovani profili che hanno attirato l'attenzione degli osservatori grazie all'eccellente stagione disputata con l'Enna Calcio nel campionato di Serie D.

Dall'Enna Calcio al professionismo

Entrambi sono cresciuti calcisticamente nei vivai di Rennes e Concarneau, prima di trasferirsi in Italia, dove hanno proseguito il proprio percorso nella Salernitana.

L'ultima stagione ha rappresentato un punto di svolta soprattutto per Franck Tchaouna, autore di numeri importanti:

15 gol 8 assist 29 presenze

Prestazioni che hanno convinto il Catanzaro a investire sul loro potenziale, offrendo ai due fratelli il primo contratto da professionisti della carriera.

Le prime parole dei fratelli Tchaouna

L'entusiasmo dei due nuovi acquisti è emerso fin dalle prime dichiarazioni.

I gemelli, che scherzosamente si definiscono "connessi come il Wi-Fi", hanno espresso tutta la loro soddisfazione per questa nuova avventura:

"Siamo veramente felici e orgogliosi di vestire la maglia del Catanzaro. È il sogno che inseguivamo fin da bambini e vogliamo ripagare sul campo la fiducia ricevuta."

Anche sul piano tecnico i due hanno raccontato le proprie caratteristiche.

Franck Tchaouna, attaccante, si descrive come un giocatore completo:

"Sono un attaccante duttile. Le mie qualità principali sono velocità, forza ed esplosività. Mi piace dribblare, creare occasioni, segnare e servire assist."

Franky Tchaouna, centrocampista, ha invece evidenziato la propria visione di gioco:

"Mi piace giocare tra le linee e creare occasioni per mio fratello."

Calciomercato Catanzaro, esperienza e giovani talenti per il nuovo progetto

Con gli arrivi di Antonio Candela, Franck Tchaouna e Franky Tchaouna, il Catanzaro continua a costruire una rosa che unisce esperienza e prospettiva.

Da una parte Candela rappresenta un profilo già collaudato, con presenze in Serie A, Serie B e un'esperienza internazionale in Spagna; dall'altra i fratelli Tchaouna incarnano una scommessa sul talento e sulla crescita, dopo aver dimostrato qualità importanti nella loro esperienza in Serie D.

Il calciomercato del Catanzaro prosegue quindi seguendo una linea precisa: inserire giocatori pronti per il presente senza rinunciare a investire sui giovani che potranno rappresentare il futuro del club giallorosso.







