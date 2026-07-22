Calendario Serie BKT 2026/2027: tutte le partite, date ufficiali e il programma completo della nuova stagione

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Presentato ad Ascoli il calendario della Serie BKT 2026/2027: ecco gli incroci della prima giornata, le date chiave e il regolamento del campionato

La Serie BKT 2026/2027 è ufficialmente pronta a partire. Nella prestigiosa cornice del Teatro dei Filarmonici di Ascoli è stato svelato il calendario completo della 95ª edizione del campionato di Serie B, che prenderà il via il 22 agosto 2026, anticipato dall’Open Day del 21 agosto.

La nuova stagione si preannuncia ancora una volta equilibrata e spettacolare, con 20 squadre ai nastri di partenza, il ritorno di piazze storiche del calcio italiano e un calendario che, come ormai da tradizione, sarà asimmetrico, rendendo ancora più imprevedibile il cammino delle protagoniste.

Serie BKT 2026/2027: le squadre partecipanti

L’edizione 2026/2027 vedrà ai blocchi di partenza:

Empoli

Hellas Verona

Pisa

Cremonese (retrocesse dalla Serie A)

(retrocesse dalla Serie A) Ascoli

Vicenza

Arezzo

Benevento (promosse dalla Serie C)

A completare il lotto delle partecipanti saranno Avellino, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Juve Stabia, Mantova, Modena, Padova, Palermo, Sampdoria, Südtirol e Virtus Entella.

Prima giornata Serie B 2026/2027: il programma completo

Il debutto del campionato offrirà subito sfide di grande interesse:

Avellino – Arezzo

Benevento – Modena

Carrarese – Mantova

Cesena – Sampdoria

Empoli – Cremonese

Hellas Verona – Ascoli

L.R. Vicenza – Catanzaro

Palermo – Juve Stabia

Pisa – Padova

Südtirol – Virtus Entella

Tra gli incontri più attesi spiccano Palermo-Juve Stabia, Empoli-Cremonese, il ritorno dell’Hellas Verona in Serie B contro l’Ascoli e la trasferta del Catanzaro sul campo del L.R. Vicenza.

Calendario asimmetrico confermato anche per la stagione 2026/2027

Anche quest’anno la Lega Serie B conferma il format del calendario asimmetrico, con un ordine delle gare differente tra girone d’andata e ritorno.

Una scelta che nelle ultime stagioni ha contribuito ad aumentare competitività e imprevedibilità del torneo, evitando la semplice ripetizione delle sfide a campi invertiti.

Sono inoltre previsti:

4 turni infrasettimanali

1 turno natalizio

Sosta invernale

Tre finestre dedicate agli impegni delle Nazionali

Le date ufficiali della Serie BKT 2026/2027

Ecco tutte le principali scadenze del campionato:

Open Day: 21 agosto 2026

21 agosto 2026 Prima giornata: 22 agosto 2026

22 agosto 2026 Turno natalizio: 27 dicembre 2026

27 dicembre 2026 Sosta invernale: dal 28 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027

dal 28 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027 Turni infrasettimanali: 27 ottobre 2026 24 novembre 2026 8 dicembre 2026 2 marzo 2027

Pause per le Nazionali: dal 21 settembre al 6 ottobre 2026 dal 9 al 17 novembre 2026 dal 22 al 30 marzo 2027

Ultima giornata: tra il 14 e il 16 maggio 2027

Paolo Bedin: “La Serie B è sempre più competitiva”

Durante la presentazione dei calendari, il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha sottolineato il valore crescente del campionato.

Secondo Bedin, la passata stagione ha confermato l’equilibrio della competizione, con una classifica rimasta aperta fino all’ultima giornata e una media di circa 2,5 gol a partita. Il presidente ha inoltre dato il benvenuto alle società neopromosse e a quelle retrocesse dalla Serie A, evidenziando il prestigio delle piazze coinvolte e il forte seguito di tifosi che caratterizzerà anche questa edizione.

Regolamento della Serie BKT 2026/2027

Il regolamento resta invariato rispetto alle ultime stagioni:

1ª e 2ª classificata: promozione diretta in Serie A .

promozione diretta in . Dalla 3ª all’8ª posizione: accesso ai playoff per la terza promozione.

accesso ai per la terza promozione. Ultime tre classificate: retrocessione diretta in Serie C .

retrocessione diretta in . Quartultima e quintultima: disputa dei playout per determinare l’ultima retrocessione.

Una stagione che promette spettacolo

La Serie BKT 2026/2027 si presenta con un mix di società blasonate, derby storici e piazze calorose che promettono grande partecipazione sugli spalti. Il ritorno di club come Hellas Verona, Pisa, Cremonese e Ascoli, insieme alla conferma di realtà ambiziose come Catanzaro, Palermo, Sampdoria, Empoli e Benevento, rende il campionato uno dei più competitivi degli ultimi anni.

Con il calendario ufficiale ormai definito, inizia il conto alla rovescia verso il fischio d’inizio del 22 agosto 2026, quando prenderà ufficialmente il via una nuova stagione destinata a regalare emozioni fino all’ultima giornata.