Simone Pontisso passa alla Cremonese: ufficiale il trasferimento dal Catanzaro

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Nuova avventura in Serie B per il centrocampista friulano

Il calciomercato di Serie B entra nel vivo con una collaborazione ufficiale tra due protagoniste del campionato cadetto. L'US Catanzaro 1929 ha formalizzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista Simone Pontisso all'US Cremonese.

L'operazione chiude un capitolo importante per la squadra calabrese e consolida le ambizioni della formazione grigiorossa, intenzionata a rinforzare il proprio reparto mediano con un profilo esperto e di qualità.

Il contributo di Pontisso al progetto del Catanzaro

Arrivato in Calabria nel 2022, il centrocampista classe 1997 si è affermato come uno dei protagonisti della recente crescita del club giallorosso. Tra le sue qualità principali spiccano la visione di gioco, la precisione sui calci piazzati e la capacità di inserirsi con tempi eccellenti nell'area avversaria.

Nel corso della sua esperienza con la maglia delle Aquile del Sud, Pontisso ha vissuto momenti fondamentali:

La storica promozione dalla Serie C alla Serie B nella stagione 2022-2023.

Il consolidamento nella serie cadetta, contribuendo con gol decisivi e prestazioni di sostanza a centrocampo.

La società del presidente Floriano Noto ha espresso sincera gratitudine al calciatore per l'impegno, la professionalità e il contributo offerto lungo tutto il percorso condiviso, augurandogli i migliori successi personali e professionali per questa nuova tappa della sua carriera.

Cosa porta Simone Pontisso alla Cremonese

Per la squadra lombarda, l'innesto di Pontisso rappresenta un acquisto tatticamente versatile. Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese e con un bagaglio di esperienza accumulato anche con Pordenone e Vicenza, il giocatore garantisce equilibrio e sostanza tattica.

La dirigenza grigiorossa inserisce così in rosa un regista di centrocampo in grado di svolgere sia compiti di impostazione sia di interdizione, ideale per affrontare le insidie di un campionato lungo e competitivo come la Serie B.