Campagna Abbonamenti US Catanzaro 2026-2027: al via la Fase 1, tutte le novità su prezzi, prelazione e lavori allo stadio. Video

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Campagna abbonamenti US Catanzaro 2026-2027, date, prezzi e sconti per il settore Distinti

La prima fase parte il 29 luglio con la prelazione riservata ai vecchi abbonati. Dal 10 agosto spazio alla vendita libera, con agevolazioni per famiglie, donne, giovani, over 65 e militari

L’US Catanzaro 1929 ha presentato la prima fase della campagna abbonamenti 2026-2027, dedicata esclusivamente al settore Distinti dello stadio. A illustrare date, tariffe e modalità di sottoscrizione è stato il direttore generale Nicola Bigliotti.

La campagna sarà articolata in più momenti a causa dei lavori che stanno interessando lo stadio. Per gli abbonamenti di Tribuna e Curva sarà quindi necessario attendere una fase successiva, quando la società avrà maggiori certezze sulla completa disponibilità dei settori.

Prelazione dal 29 luglio all’8 agosto 2026

La prelazione per il settore Distinti inizierà il 29 luglio 2026 e terminerà l’8 agosto 2026.

Questa possibilità è riservata esclusivamente ai tifosi che nella passata stagione possedevano già un abbonamento nel settore Distinti. Gli abbonati degli altri settori non potranno esercitare la prelazione in questa prima fase.

I prezzi in prelazione sono i seguenti.

L’abbonamento Intero costa 400,00 euro.

Il Ridotto Donna costa 310,00 euro.

Il Ridotto Junior, riservato ai nati dal 1° gennaio 2015, costa 155,00 euro.

Vendita libera dal 10 al 22 agosto 2026

La vendita libera inizierà il 10 agosto 2026 e terminerà il 22 agosto 2026.

Tra le tariffe indicate per questa fase, il Ridotto Ragazzo o Ragazza, riservato ai nati dal 1° gennaio 2009, costa 360,00 euro.

Il Ridotto Over 65, destinato ai nati fino al 31 dicembre 1961, costa 360,00 euro.

Anche il Ridotto Militare costa 360,00 euro.

Nelle immagini messe a disposizione non sono riportati gli altri eventuali importi della vendita libera. Per evitare inesattezze, è quindi opportuno pubblicare soltanto le tariffe ufficialmente visibili.

Tariffa Family con sconto aggiuntivo del 15 per cento

La Tariffa Family prevede uno sconto aggiuntivo del 15 per cento sul totale complessivo degli abbonamenti.

Per ottenere l’agevolazione sarà necessario presentare un regolare certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

I prezzi Family indicati sono i seguenti.

L’Intero Family costa 340,00 euro.

Il Ridotto Donna Family costa 263,50 euro.

Il Ridotto Ragazzo o Ragazza Family costa 263,50 euro.

Il Ridotto Over 65 Family costa 263,50 euro.

Il Ridotto Junior Family costa 131,75 euro.

La società ha inoltre annunciato un omaggio per i nuclei familiari che sottoscriveranno l’abbonamento, grazie alla collaborazione con Caffè Guglielmo.

Possibilità di rateizzare l’abbonamento

Anche per la nuova stagione sarà possibile richiedere la rateizzazione dell’abbonamento.

Attraverso il finanziamento di Deutsche Bank, i tifosi potranno distribuire l’intero importo in più rate e usufruire immediatamente dei vantaggi collegati alla sottoscrizione.

Tribuna e Curva saranno inserite nelle fasi successive

La campagna abbonamenti per Tribuna e Curva sarà aperta soltanto quando i settori saranno pienamente disponibili e utilizzabili.

La società ha spiegato che, al momento dell’apertura delle nuove fasi, i prezzi saranno riproporzionati in base al numero di partite casalinghe ancora da disputare.

La Tribuna dovrebbe essere accessibile già dalla prima gara interna, inizialmente senza copertura, mentre per la Curva saranno necessari tempi differenti a causa degli interventi in corso.

Curva ampliata fino a 4.780 posti

Uno degli interventi più importanti riguarda la Curva, la cui capienza passerà da circa 3.200 a 4.780 posti.

L’aumento consentirà di mettere a disposizione dei sostenitori giallorossi un settore più capiente, anche se i tempi definitivi dipenderanno dall’avanzamento dei lavori, dalle verifiche tecniche e dalle autorizzazioni di sicurezza.

Nuovo servizio di comunicazione con i tifosi

L’US Catanzaro introdurrà anche un nuovo servizio CRM, pensato per migliorare il rapporto diretto tra la società, gli abbonati e i possessori della tessera del tifoso.

Il sistema permetterà di inviare comunicazioni personalizzate sulla campagna abbonamenti, sul rinnovo della tessera del tifoso e sulle principali informazioni operative.

Per ricevere correttamente gli aggiornamenti, i sostenitori dovranno fornire dati completi e aggiornati durante la sottoscrizione dell’abbonamento..

Video Integrale Campagna abbonamenti, conferenza stampa dg Nicola Bigliotti