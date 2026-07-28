Stadio Ceravolo, i lavori procedono senza ritardi: Squillace rassicura i tifosi sul cronoprogramma. Video

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Il Comune conferma il rispetto delle scadenze: nuovi varchi entro il 5 agosto, demolizioni concluse e fondazioni in partenza. L'ingegnere Pasquale Squillace, ospite di RTC Catanzaro Sport del 27 luglio, fa il punto sull'intervento che cambierà il volto del Ceravolo.

Il futuro dello Stadio Nicola Ceravolo continua a prendere forma. Mentre cresce l'attesa dei tifosi del Catanzaro per l'inizio della nuova stagione, proseguono senza interruzioni i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo cittadino. A fare chiarezza sullo stato dell'intervento è stato l'ingegnere Pasquale Squillace, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Catanzaro, intervenuto come ospite della trasmissione RTC Catanzaro Sport del 27 luglio.

Nel corso dell'intervista, Squillace ha illustrato l'avanzamento del cantiere, confermando che il cronoprogramma viene rispettato e che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di coniugare la prosecuzione dei lavori con le esigenze sportive del club, senza compromettere la qualità dell'intervento.

Lavori allo Stadio Ceravolo, confermati i tempi del cronoprogramma

Uno dei temi più sentiti riguarda la possibilità di disputare la gara di Coppa Italia prevista a metà agosto. Su questo punto l'assessore è stato chiaro: il Comune rispetterà gli impegni assunti per rendere utilizzabile una parte dell'impianto.

Secondo quanto spiegato da Squillace, entro il 5 agosto saranno completati i lavori relativi ai nuovi varchi di accesso, che passeranno a quattro, migliorando la gestione dei flussi di ingresso e garantendo il rispetto delle prescrizioni necessarie per l'apertura dello stadio.

L'assessore ha comunque sottolineato che la partita rappresenta una tappa intermedia rispetto a un progetto molto più ampio, evidenziando come la priorità resti quella di non rallentare il cantiere.

Demolizioni concluse, ora iniziano le fondazioni della nuova curva

Tra gli aggiornamenti più significativi c'è il completamento delle demolizioni della curva, concluse addirittura con tempi inferiori rispetto a quelli inizialmente previsti.

Terminata questa fase, il cantiere è passato alle operazioni di tracciamento delle fondazioni, passaggio tecnico indispensabile prima dell'avvio della realizzazione della nuova struttura. Parallelamente stanno proseguendo anche le attività preparatorie per le fondazioni della copertura della tribuna centrale.

Squillace ha voluto rassicurare anche chi, osservando il cantiere dall'esterno, ha espresso dubbi sulla presenza dei mezzi di lavoro, spiegando che in questa fase sono in corso operazioni tecniche meno visibili ma fondamentali per garantire la corretta esecuzione dell'opera.

Un progetto moderno pensato per il futuro del Ceravolo

Nel corso dell'intervista è stato affrontato anche il tema del nuovo volto dello Stadio Ceravolo.

L'assessore ha spiegato che, a differenza degli interventi frammentati realizzati negli anni passati, questa volta il Comune ha scelto di partire da una progettazione complessiva dell'impianto, sviluppando una visione unitaria della futura struttura.

Tra gli elementi distintivi della nuova curva è prevista una moderna rete stirata che rivestirà la struttura metallica. Oltre all'aspetto estetico, questa soluzione consentirà la realizzazione di elementi grafici personalizzati mantenendo allo stesso tempo una naturale ventilazione dell'impianto, caratteristica particolarmente importante in una città come Catanzaro.

Capienza ridotta nella fase iniziale della stagione

Per quanto riguarda la disponibilità dei posti, Squillace ha spiegato che la gara di Coppa Italia dovrebbe disputarsi con una capienza limitata, utilizzando principalmente la Curva Est e il settore Distinti, raggiungendo il numero minimo richiesto dalla Lega.

Successivamente, per le prime gare di campionato, l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di rendere disponibile anche la tribuna, pur senza la copertura completata, mentre la nuova curva sarà consegnata secondo il cronoprogramma previsto nei mesi successivi.

Anche la tribuna stampa entra tra le priorità

Durante l'intervento non è mancato un passaggio dedicato alle condizioni della tribuna stampa, spesso oggetto di critiche da parte degli operatori dell'informazione.

L'ingegnere Squillace ha riconosciuto le criticità dell'attuale struttura, definendola uno degli aspetti da migliorare. Ha spiegato che sono già allo studio soluzioni tecniche compatibili con le risorse economiche disponibili, confermando la volontà dell'Amministrazione di intervenire anche su questo fronte per offrire spazi più funzionali e adeguati a giornalisti e operatori televisivi.

Ceravolo, il messaggio ai tifosi: avanti senza rallentare il cantiere

Il messaggio lanciato dall'assessore Pasquale Squillace è chiaro: l'obiettivo è consegnare alla città uno Stadio Ceravolo moderno, funzionale e all'altezza delle ambizioni del Catanzaro, evitando che le esigenze legate alle prime gare ufficiali possano compromettere l'avanzamento dei lavori.

Le rassicurazioni arrivate durante RTC Catanzaro Sport confermano quindi la volontà di rispettare il cronoprogramma, mantenendo alta l'attenzione sia sulla sicurezza sia sulla qualità dell'intervento, in un progetto destinato a rappresentare uno dei più importanti investimenti infrastrutturali per lo sport cittadino.

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