Serie BKT 2026-2027, ecco il calendario delle prime cinque giornate: il Catanzaro debutta a Vicenza

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Serie BKT 2026-2027, ufficiali date e orari delle prime cinque giornate: il calendario completo del campionato

La Lega Serie B pubblica il programma ufficiale delle prime cinque giornate: ecco tutte le partite con date e orari, dal debutto del 21 agosto fino al quinto turno del 20 settembre

La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario completo con date e orari delle prime cinque giornate della Serie BKT 2026-2027, definendo il programma del primo mese di campionato. Le venti squadre partecipanti conoscono ora con precisione quando scenderanno in campo nelle prime settimane della stagione, un passaggio fondamentale per l'organizzazione di club, tifosi e operatori del settore.

L'avvio del torneo è fissato per venerdì 21 agosto 2026, mentre il primo ciclo di gare si concluderà domenica 20 settembre, dopo cinque giornate che offriranno già indicazioni importanti sugli equilibri del campionato.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano l'esordio del Catanzaro sul campo del L.R. Vicenza, la sfida tra Cesena e Sampdoria, oltre ai numerosi confronti tra formazioni costruite per puntare alla promozione in Serie A.

Calendario ufficiale della 1ª giornata

Venerdì 21 agosto 2026

20:30 L.R. Vicenza – Catanzaro

Sabato 22 agosto 2026

19:00 Carrarese – Mantova

Carrarese – Mantova 19:00 Südtirol – Virtus Entella

Südtirol – Virtus Entella 21:00 Avellino – Arezzo

Avellino – Arezzo 21:00 Benevento – Modena

Benevento – Modena 21:00 Empoli – Cremonese

Domenica 23 agosto 2026

19:00 Hellas Verona – Ascoli

Hellas Verona – Ascoli 19:00 Pisa – Padova

Pisa – Padova 21:00 Cesena – Sampdoria

Cesena – Sampdoria 21:00 Palermo – Juve Stabia

Calendario ufficiale della 2ª giornata

Venerdì 28 agosto 2026

20:30 Cremonese – Modena

Sabato 29 agosto 2026

19:00 Sampdoria – Juve Stabia

Sampdoria – Juve Stabia 19:00 Virtus Entella – Cesena

Virtus Entella – Cesena 21:00 Ascoli – Carrarese

Ascoli – Carrarese 21:00 Avellino – L.R. Vicenza

Avellino – L.R. Vicenza 21:00 Padova – Hellas Verona

Domenica 30 agosto 2026

19:00 Arezzo – Palermo

Arezzo – Palermo 19:00 Mantova – Empoli

Mantova – Empoli 21:00 Benevento – Südtirol

Benevento – Südtirol 21:00 Pisa – Catanzaro

Calendario ufficiale della 3ª giornata

Sabato 5 settembre 2026

15:00 Südtirol – Catanzaro

Südtirol – Catanzaro 17:15 Ascoli – Benevento

Ascoli – Benevento 19:30 Carrarese – Empoli

Domenica 6 settembre 2026

15:00 Cesena – Mantova

Cesena – Mantova 15:00 Juve Stabia – Pisa

Juve Stabia – Pisa 15:00 Modena – Avellino

Modena – Avellino 15:00 Virtus Entella – L.R. Vicenza

Virtus Entella – L.R. Vicenza 17:15 Hellas Verona – Arezzo

Hellas Verona – Arezzo 19:30 Cremonese – Padova

Lunedì 7 settembre 2026

20:30 Palermo – Sampdoria

Calendario ufficiale della 4ª giornata

Venerdì 11 settembre 2026

19:00 Empoli – Arezzo

Empoli – Arezzo 21:00 Benevento – Hellas Verona

Benevento – Hellas Verona 21:00 Pisa – Virtus Entella

Sabato 12 settembre 2026

15:00 L.R. Vicenza – Juve Stabia

L.R. Vicenza – Juve Stabia 15:00 Padova – Ascoli

Padova – Ascoli 15:00 Südtirol – Modena

Südtirol – Modena 17:15 Catanzaro – Carrarese

Catanzaro – Carrarese 19:30 Cesena – Cremonese

Domenica 13 settembre 2026

15:00 Avellino – Palermo

Avellino – Palermo 17:15 Mantova – Sampdoria

Calendario ufficiale della 5ª giornata

Venerdì 18 settembre 2026

20:30 Juve Stabia – Cesena

Sabato 19 settembre 2026

15:00 Carrarese – Benevento

Carrarese – Benevento 15:00 Cremonese – Virtus Entella

Cremonese – Virtus Entella 15:00 Palermo – Padova

Palermo – Padova 17:15 Sampdoria – Catanzaro

Sampdoria – Catanzaro 19:30 Ascoli – Avellino

Domenica 20 settembre 2026

15:00 Arezzo – Südtirol

Arezzo – Südtirol 15:00 Hellas Verona – L.R. Vicenza

Hellas Verona – L.R. Vicenza 17:15 Mantova – Pisa

Mantova – Pisa 19:30 Modena – Empoli

Le venti squadre protagoniste della Serie BKT 2026-2027

La stagione 2026-2027 vedrà ai nastri di partenza venti società pronte a contendersi la promozione nella massima serie e la permanenza in categoria:

Arezzo

Ascoli

Avellino

Benevento

Carrarese

Catanzaro

Cesena

Cremonese

Empoli

Hellas Verona

Juve Stabia

L.R. Vicenza

Mantova

Modena

Padova

Palermo

Pisa

Sampdoria

Südtirol

Virtus Entella

Prime giornate decisive per gli equilibri del campionato

Il calendario delle prime cinque giornate propone subito diversi confronti di alto livello che potranno offrire le prime indicazioni sul valore delle squadre candidate alla promozione e di quelle chiamate a conquistare rapidamente punti preziosi.

Per il Catanzaro, il percorso inizierà con la difficile trasferta di Vicenza, seguita da un altro impegno esterno sul campo del Pisa. Il debutto casalingo arriverà alla quarta giornata contro la Carrarese, mentre alla quinta i giallorossi saranno impegnati in una delle sfide più affascinanti dell'inizio di stagione sul terreno della Sampdoria.

Il programma ufficiale pubblicato dalla Lega Serie B consente ora ai tifosi di organizzare trasferte e appuntamenti del primo mese di campionato, dando ufficialmente il via al conto alla rovescia verso una Serie BKT 2026-2027 che si preannuncia tra le più equilibrate e competitive degli ultimi anni. Le date e gli orari delle prime cinque giornate sono quelli riportati nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 28 luglio 2026.

Clicca QUI per il documento ufficiale