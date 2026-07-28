Serie BKT 2026-2027, ecco il calendario delle prime cinque giornate: il Catanzaro debutta a Vicenza
Serie BKT 2026-2027, ufficiali date e orari delle prime cinque giornate: il calendario completo del campionato
La Lega Serie B pubblica il programma ufficiale delle prime cinque giornate: ecco tutte le partite con date e orari, dal debutto del 21 agosto fino al quinto turno del 20 settembre
La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario completo con date e orari delle prime cinque giornate della Serie BKT 2026-2027, definendo il programma del primo mese di campionato. Le venti squadre partecipanti conoscono ora con precisione quando scenderanno in campo nelle prime settimane della stagione, un passaggio fondamentale per l'organizzazione di club, tifosi e operatori del settore.
L'avvio del torneo è fissato per venerdì 21 agosto 2026, mentre il primo ciclo di gare si concluderà domenica 20 settembre, dopo cinque giornate che offriranno già indicazioni importanti sugli equilibri del campionato.
Tra gli appuntamenti più attesi spiccano l'esordio del Catanzaro sul campo del L.R. Vicenza, la sfida tra Cesena e Sampdoria, oltre ai numerosi confronti tra formazioni costruite per puntare alla promozione in Serie A.
Calendario ufficiale della 1ª giornata
Venerdì 21 agosto 2026
- 20:30 L.R. Vicenza – Catanzaro
Sabato 22 agosto 2026
- 19:00 Carrarese – Mantova
- 19:00 Südtirol – Virtus Entella
- 21:00 Avellino – Arezzo
- 21:00 Benevento – Modena
- 21:00 Empoli – Cremonese
Domenica 23 agosto 2026
- 19:00 Hellas Verona – Ascoli
- 19:00 Pisa – Padova
- 21:00 Cesena – Sampdoria
- 21:00 Palermo – Juve Stabia
Calendario ufficiale della 2ª giornata
Venerdì 28 agosto 2026
- 20:30 Cremonese – Modena
Sabato 29 agosto 2026
- 19:00 Sampdoria – Juve Stabia
- 19:00 Virtus Entella – Cesena
- 21:00 Ascoli – Carrarese
- 21:00 Avellino – L.R. Vicenza
- 21:00 Padova – Hellas Verona
Domenica 30 agosto 2026
- 19:00 Arezzo – Palermo
- 19:00 Mantova – Empoli
- 21:00 Benevento – Südtirol
- 21:00 Pisa – Catanzaro
Calendario ufficiale della 3ª giornata
Sabato 5 settembre 2026
- 15:00 Südtirol – Catanzaro
- 17:15 Ascoli – Benevento
- 19:30 Carrarese – Empoli
Domenica 6 settembre 2026
- 15:00 Cesena – Mantova
- 15:00 Juve Stabia – Pisa
- 15:00 Modena – Avellino
- 15:00 Virtus Entella – L.R. Vicenza
- 17:15 Hellas Verona – Arezzo
- 19:30 Cremonese – Padova
Lunedì 7 settembre 2026
- 20:30 Palermo – Sampdoria
Calendario ufficiale della 4ª giornata
Venerdì 11 settembre 2026
- 19:00 Empoli – Arezzo
- 21:00 Benevento – Hellas Verona
- 21:00 Pisa – Virtus Entella
Sabato 12 settembre 2026
- 15:00 L.R. Vicenza – Juve Stabia
- 15:00 Padova – Ascoli
- 15:00 Südtirol – Modena
- 17:15 Catanzaro – Carrarese
- 19:30 Cesena – Cremonese
Domenica 13 settembre 2026
- 15:00 Avellino – Palermo
- 17:15 Mantova – Sampdoria
Calendario ufficiale della 5ª giornata
Venerdì 18 settembre 2026
- 20:30 Juve Stabia – Cesena
Sabato 19 settembre 2026
- 15:00 Carrarese – Benevento
- 15:00 Cremonese – Virtus Entella
- 15:00 Palermo – Padova
- 17:15 Sampdoria – Catanzaro
- 19:30 Ascoli – Avellino
Domenica 20 settembre 2026
- 15:00 Arezzo – Südtirol
- 15:00 Hellas Verona – L.R. Vicenza
- 17:15 Mantova – Pisa
- 19:30 Modena – Empoli
Le venti squadre protagoniste della Serie BKT 2026-2027
La stagione 2026-2027 vedrà ai nastri di partenza venti società pronte a contendersi la promozione nella massima serie e la permanenza in categoria:
- Arezzo
- Ascoli
- Avellino
- Benevento
- Carrarese
- Catanzaro
- Cesena
- Cremonese
- Empoli
- Hellas Verona
- Juve Stabia
- L.R. Vicenza
- Mantova
- Modena
- Padova
- Palermo
- Pisa
- Sampdoria
- Südtirol
- Virtus Entella
Prime giornate decisive per gli equilibri del campionato
Il calendario delle prime cinque giornate propone subito diversi confronti di alto livello che potranno offrire le prime indicazioni sul valore delle squadre candidate alla promozione e di quelle chiamate a conquistare rapidamente punti preziosi.
Per il Catanzaro, il percorso inizierà con la difficile trasferta di Vicenza, seguita da un altro impegno esterno sul campo del Pisa. Il debutto casalingo arriverà alla quarta giornata contro la Carrarese, mentre alla quinta i giallorossi saranno impegnati in una delle sfide più affascinanti dell'inizio di stagione sul terreno della Sampdoria.
Il programma ufficiale pubblicato dalla Lega Serie B consente ora ai tifosi di organizzare trasferte e appuntamenti del primo mese di campionato, dando ufficialmente il via al conto alla rovescia verso una Serie BKT 2026-2027 che si preannuncia tra le più equilibrate e competitive degli ultimi anni. Le date e gli orari delle prime cinque giornate sono quelli riportati nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 28 luglio 2026.
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