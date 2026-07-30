Calciomercato Serie B 2026, tutti gli acquisti ufficiali: i movimenti squadra per squadra aggiornati

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Calciomercato Serie B 2026: tutti gli acquisti ufficiali dell'estate, squadra per squadra

Il mercato entra nel vivo: il Catanzaro si rinforza con Candela, Postiglione e i gemelli Tchaouna. Colpi anche per Palermo, Cesena, Verona, Padova e le altre protagoniste della Serie B

Il calciomercato di Serie B 2026 continua a regalare operazioni importanti. Le società stanno completando gli organici in vista dell'inizio della nuova stagione, puntando su giovani talenti, giocatori esperti e profili già abituati alla categoria.

Tra le squadre più attive spicca il Catanzaro, che ha già ufficializzato diversi innesti per consegnare a mister Giorgio Gorgone una rosa competitiva. Non mancano però i movimenti anche di Palermo, Verona, Cesena, Padova, Sudtirol, Modena, Sampdoria, Vicenza, Mantova e delle altre società del campionato cadetto.

Di seguito i principali acquisti ufficiali della Serie B, aggiornati con le ultime operazioni concluse.

Catanzaro, quattro movimenti ufficiali tra entrate e uscite

Il Catanzaro è tra le società più dinamiche di questa fase del mercato.

Il club giallorosso ha accolto Franck e Franky Tchaouna, fratelli gemelli classe 2005 provenienti dall'Enna. Il primo è un attaccante, il secondo un centrocampista. Entrambi hanno firmato un contratto triennale e rappresentano un investimento importante in prospettiva. I due sono inoltre fratelli di Loum Tchaouna, già protagonista in Serie A.

Sulle corsie laterali arriva invece Antonio Candela, esterno classe 2000 proveniente dallo Spezia. Il giocatore si trasferisce in prestito e porta con sé esperienza maturata tra Serie A, Serie B e Liga spagnola con il Real Valladolid.

Per la difesa è stato ufficializzato anche Niccolò Postiglione, centrale classe 2005 acquistato dal Pineto e legato al Catanzaro con un contratto fino al 30 giugno 2030.

Sul fronte delle uscite, dopo quattro stagioni termina l'avventura di Simone Pontisso, passato alla Cremonese a titolo definitivo. Con la maglia giallorossa il centrocampista ha collezionato 141 presenze, 12 gol e 19 assist, contribuendo in maniera determinante alla crescita del club negli ultimi anni.

Palermo protagonista con diversi innesti

Il Palermo continua ad essere una delle società più attive del mercato.

Tra gli acquisti spicca quello del difensore Federico Barba, arrivato da svincolato dopo l'esperienza al Persib Bandung in Indonesia. Il centrale porta in Sicilia esperienza maturata con Como, Pisa e Benevento.

Il club rosanero ha inoltre ufficializzato gli arrivi del portiere Mattia Fortin, del terzino Andrea Bozzolan, del centrocampista Hernani, del difensore Tommaso Cassandro e dell'argentino Nahuel Estévez, rinforzando praticamente ogni reparto della squadra.

In uscita, il centrocampista Ajosa Vasic si trasferisce al Sudtirol con la formula del prestito annuale.

Verona, Compagnon apre il mercato

Il Verona ha inaugurato la propria campagna acquisti con Mattia Compagnon, arrivato dal Venezia in prestito con opzione di riscatto. Successivamente sono stati ufficializzati anche Leorat Bega, Leali, Korac e Cerbone, a conferma della volontà degli scaligeri di costruire una rosa competitiva per il ritorno immediato in Serie A.

Cesena punta sui giovani di qualità

Il Cesena ha investito su diversi giovani interessanti.

Dal vivaio della Roma arriva Riccardo Pagano, acquistato a titolo definitivo con contratto fino al 2029. Ai bianconeri approdano anche Maat Daniel Caprini, Mark Natta e l'attaccante olandese Xavello Druiventak, confermando una precisa strategia orientata ai giovani di prospettiva.

Padova, mercato ambizioso per la neopromossa

Il Padova si sta muovendo con decisione.

Dopo l'acquisto di Emanuele Zuelli, sono arrivati anche Matteo Cocchi, Matteo Lovato, Luca Zanimacchia e Tommaso Bordoni, tutti giocatori destinati ad aumentare il livello tecnico della rosa biancoscudata.

Le altre operazioni ufficiali della Serie B

Tra le società più attive figurano anche:

Modena , che ha ufficializzato gli arrivi di Ambrosino, Alessandro Bianco, Brugman, Paulo Azzi, Giacomo Olzer, Montevago e altri rinforzi.

, che ha ufficializzato gli arrivi di Ambrosino, Alessandro Bianco, Brugman, Paulo Azzi, Giacomo Olzer, Montevago e altri rinforzi. Sudtirol , protagonista con gli innesti di Vasic, Pyyhtia, Stivanello, Vasco Lopes, Spinaccè, Plizzari, Stabile, Mixtur e Varnier.

, protagonista con gli innesti di Vasic, Pyyhtia, Stivanello, Vasco Lopes, Spinaccè, Plizzari, Stabile, Mixtur e Varnier. Sampdoria , che ha rinforzato ogni reparto con Ravanelli, Lauritsen, Sinani, Insigne, Gartenmann e il riscatto di Begic.

, che ha rinforzato ogni reparto con Ravanelli, Lauritsen, Sinani, Insigne, Gartenmann e il riscatto di Begic. Vicenza, che ha accolto Valoti, Tsadjout, Pietrelli, Marchizza, Moncini e Corazza.

Calciomercato Serie B 2026, il mercato è ancora aperto

Il calciomercato della Serie B è ancora lontano dalla conclusione e le prossime settimane potrebbero regalare nuovi colpi destinati a cambiare gli equilibri del campionato.

Molti club stanno ancora cercando rinforzi in attacco, a centrocampo e in difesa, mentre altri sono impegnati a definire le ultime cessioni. L'obiettivo comune resta quello di presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2026-2027 con una rosa competitiva e pronta a lottare per la promozione in Serie A o per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali.

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