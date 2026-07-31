Calciomercato Serie B. Catanzaro vicino l’arrivo di Marco Ruggero: lo Spezia prepara la cessione del difensore

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Il centrale classe 2000 è pronto a lasciare lo Spezia e ad approdare in giallorosso. Per il Catanzaro sarebbe un rinforzo di esperienza e affidabilità in vista della nuova stagione di Serie B.

Il calciomercato del Catanzaro continua a muoversi con decisione. Dopo diverse operazioni concluse nelle ultime settimane, il club giallorosso è ormai vicino a definire anche l’arrivo di Marco Ruggero, difensore centrale dello Spezia, destinato a cambiare maglia prima dell’inizio del campionato di Serie B 2026-2027 .

L’operazione rappresenta un tassello importante per la costruzione della squadra affidata a Giorgio Gorgone, che punta ad avere un reparto difensivo competitivo e ricco di alternative per affrontare una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa.

Marco Ruggero pronto a vestire la maglia del Catanzaro

L’avventura di Marco Ruggero con lo Spezia sembra già arrivata ai titoli di coda. Il difensore, arrivato in Liguria soltanto pochi mesi fa, è infatti destinato a trasferirsi al Catanzaro, nell’ambito del profondo rinnovamento della rosa portato avanti dal direttore sportivo Guido Angelozzi.

La trattativa consentirà allo Spezia di alleggerire il monte ingaggi e di incassare una cifra vicina ai 500 mila euro, risorse che saranno reinvestite per individuare un sostituto nel reparto arretrato.

Perché lo Spezia ha deciso di cedere Ruggero

La scelta della società ligure nasce da esigenze sia tecniche sia economiche. L’ingaggio del difensore, infatti, è considerato elevato rispetto ai nuovi parametri fissati dal club dopo la retrocessione, rendendo la cessione una soluzione praticamente inevitabile.

Dopo una prima parte di stagione positiva con la Juve Stabia, Ruggero non è riuscito a confermarsi nei mesi successivi con lo Spezia, vivendo le difficoltà di una squadra che ha attraversato un periodo particolarmente complicato sotto il profilo dei risultati.

Il Catanzaro punta sull’esperienza in Serie B

Per il Catanzaro, invece, l’arrivo di Marco Ruggero rappresenterebbe un investimento mirato. Il difensore conosce bene il campionato di Serie B e ha già dimostrato di poter garantire solidità, fisicità e affidabilità in una categoria estremamente competitiva.

Le sue caratteristiche si sposano con le esigenze della formazione giallorossa, che sta costruendo un organico equilibrato tra giovani talenti e calciatori già abituati ai ritmi del torneo cadetto.

Calciomercato Catanzaro sempre più protagonista

L’eventuale arrivo di Marco Ruggero confermerebbe la volontà del Catanzaro di recitare un ruolo importante nel prossimo campionato. Dopo gli innesti già ufficializzati nelle ultime settimane, la società continua a lavorare per consegnare a mister Gorgone una rosa completa prima dell’inizio della stagione.

L’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare nelle prossime ore, completando un altro tassello di un calciomercato del Catanzaro che si sta rivelando tra i più dinamici dell’intera Serie B.