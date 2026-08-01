Calciomercato Serie B. Marco Ruggero è del Catanzaro: ufficiale il rinforzo in difesa, arriva dallo Spezia

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Il centrale classe 2000 approda in giallorosso con la formula del prestito e obbligo di riscatto

Il Catanzaro continua a rafforzarsi in vista della Serie B 2026-2027 e ufficializza l’arrivo di Marco Ruggero dallo Spezia Calcio.

Il difensore centrale, nato a Padova nel 2000, arriva in giallorosso per aumentare qualità, fisicità ed esperienza nel reparto arretrato affidato a Giorgio Gorgone.

La carriera di Marco Ruggero

Cresciuto nel settore giovanile del Padova, Ruggero ha maturato le prime esperienze tra i professionisti con la Virtus Verona.

Successivamente si è messo in evidenza con la Juve Stabia, con cui ha collezionato 53 presenze complessive, realizzando un gol e fornendo quattro assist. Nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia dello Spezia.

Il suo percorso gli ha permesso di acquisire una buona conoscenza della Serie B, campionato nel quale ha già dimostrato affidabilità e continuità.

La formula del trasferimento

L’US Catanzaro 1929 ha acquisito le prestazioni sportive del difensore con la formula del trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto, che scatterà al verificarsi di determinate condizioni.

In caso di acquisizione a titolo definitivo, Ruggero sarà legato al club giallorosso fino al 30 giugno 2029.

Un rinforzo per la difesa giallorossa

Con l’arrivo di Marco Ruggero, il Catanzaro aggiunge al proprio organico un centrale già abituato ai ritmi del campionato cadetto.

Le sue caratteristiche possono offrire nuove soluzioni tattiche a mister Gorgone e aumentare la competitività di un reparto chiamato ad affrontare una stagione lunga e impegnativa.

L’operazione conferma la volontà della società di costruire una squadra equilibrata, puntando su calciatori giovani ma già in possesso di una solida esperienza tra i professionisti.