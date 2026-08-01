US Catanzaro 1929 ed Eye Sport rinnovano la partnership

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L’US Catanzaro 1929 ed Eye Sport rinnovano il proprio legame con un accordo pluriennale che conferma l’azienda sarda nel ruolo di sponsor tecnico del club giallorosso.

Avviata nel 2021, la collaborazione ha accompagnato una delle fasi più significative della storia recente del Catanzaro, condividendone crescita, risultati e ambizioni. Nel tempo il rapporto è andato ben oltre la fornitura del materiale tecnico, trasformandosi in un’alleanza fondata sulla fiducia reciproca e sulla volontà di valorizzare la storia e i valori del club.

Il rinnovo rappresenta un investimento di lungo periodo e conferma la volontà di entrambe le realtà di continuare a costruire un progetto stabile e ambizioso. La principale novità dell’accordo riguarda il naming del centro sportivo di Giovino, che assumerà ufficialmente la denominazione di Eye Sport Training Center. Una scelta che consolida ulteriormente il legame tra il club ed Eye Sport, associando il brand al luogo in cui la prima squadra vive la propria quotidianità: dagli allenamenti alla preparazione delle gare, fino al lavoro tecnico e atletico che accompagna ogni stagione. Un segno concreto di una collaborazione che entra sempre più nel cuore del progetto sportivo giallorosso. Questa sintonia si è espressa anche attraverso il lavoro creativo sviluppato sulle collezioni ufficiali. Negli anni Eye Sport ha trasformato ogni capo in un progetto capace di valorizzare la storia, i simboli e il patrimonio culturale di Catanzaro. Dalla tradizione della seta e dei damaschi ai richiami a San Vitaliano, al vento e al velluto, fino al più recente tributo a Mimmo Rotella, ogni concept è nato dall’incontro tra ricerca, design e cultura del territorio. Una filosofia che proseguirà anche con la nuova collezione 2026/27, di prossima presentazione, confermando la volontà di coniugare creatività, innovazione e appartenenza in ogni proposta destinata a vestire il Catanzaro.

Le dichiarazioni

Floriano Noto, Presidente dell’US Catanzaro 1929

«Il rinnovo di questa collaborazione è la conferma di un rapporto che, negli anni, si è rafforzato grazie alla fiducia reciproca e al lavoro svolto fianco a fianco. Eye Sport ha accompagnato il percorso di crescita del Catanzaro, dimostrando di essere molto più di un semplice sponsor tecnico. Ci avviciniamo, insieme, al Centenario con grande entusiasmo, certi che i risultati più importanti nascano dalla continuità, dalla serietà e dalla capacità di guardare lontano».

Alessandro Ariu, CEO di Eye Sport

«Dal 2021 abbiamo trovato nella proprietà del Catanzaro persone con cui condividere valori, visione e ambizione. È questa sintonia che ci ha spinto, stagione dopo stagione, a rafforzare il nostro impegno fino a legare il nome di Eye Sport al centro sportivo del club. Ogni collezione nasce dall’idea che un capo possa raccontare molto più di una squadra: può custodire la storia, i simboli e la cultura di una comunità. Continueremo a farlo con la stessa passione che ci guida fin dal primo giorno, accompagnando il Catanzaro nel suo percorso di crescita e guardando con fiducia alle sfide che ci attendono.»

L’Eye Sport Training Center rappresenta il segno tangibile di una collaborazione che, dal 2021, continua a crescere con la stessa ambizione che accomuna il club e il suo sponsor tecnico: costruire il futuro valorizzando una storia, una città e una passione che da sempre uniscono il popolo giallorosso.