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Floriano Noto rilancia il progetto Catanzaro: “Vogliamo crescere con organizzazione, giovani e un campionato all’altezza”

Il presidente giallorosso guarda al futuro tra centro sportivo, calciomercato, stadio Ceravolo e ambizioni per la nuova stagione di Serie B

Il presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento in occasione del Premio Nettuno di Cetraro, un evento dedicato a personalità che si sono distinte nel proprio settore. Durante la cerimonia, il numero uno del club giallorosso ha ripercorso il cammino della società, soffermandosi sui risultati raggiunti negli ultimi anni e sugli obiettivi che accompagneranno il Catanzaro nella nuova stagione di Serie B.

Nel suo intervento, Noto ha affrontato diversi temi: dalla crescita della società alle infrastrutture, dal sostegno dei tifosi alle questioni legate allo stadio Ceravolo, fino alla strategia sul calciomercato e alla volontà di costruire una squadra competitiva senza perdere di vista la sostenibilità economica.

Floriano Noto: organizzazione e passione per competere con i grandi club

Nel corso del suo intervento, il presidente ha sottolineato come il Catanzaro debba continuare a costruire il proprio percorso facendo leva su una struttura societaria solida e su una gestione attenta.

«Siamo una realtà di provincia e non possiamo competere con società sostenute da grandi fondi internazionali. La nostra forza deve essere l'organizzazione, la programmazione e la passione. È così che possiamo continuare a crescere e ottenere risultati importanti».

Parole che confermano la filosofia adottata dal club negli ultimi anni: investire in maniera equilibrata, valorizzare il lavoro quotidiano e mantenere una gestione finanziaria sostenibile, senza rinunciare all'ambizione sportiva.

Il nuovo centro sportivo rappresenta il futuro del Catanzaro

Uno dei passaggi più significativi dell'intervento di Noto ha riguardato il progetto del nuovo centro sportivo del Catanzaro, considerato una delle priorità della società.

Il presidente ha ribadito la volontà di realizzare una struttura moderna composta da:

sette campi da gioco ;

; una foresteria destinata ad atleti e staff;

destinata ad atleti e staff; servizi dedicati al settore giovanile e alla crescita dei talenti.

L'obiettivo è quello di trasformare il centro sportivo in un punto di riferimento non soltanto per il club giallorosso, ma anche per tutta la Calabria e per il Mezzogiorno, favorendo lo sviluppo del calcio giovanile e delle attività sportive sul territorio.

L'emozione di Monza e il ringraziamento ai tifosi giallorossi

Tra i ricordi più intensi condivisi da Floriano Noto c'è anche quello della storica trasferta di Monza, una delle pagine più emozionanti della recente storia del Catanzaro.

Il presidente ha voluto ringraziare i tantissimi sostenitori arrivati da ogni parte d'Italia e dall'estero, sottolineando come il loro sostegno abbia rappresentato un valore aggiunto per tutta la squadra.

«Vedere così tanti tifosi spingerci per tutta la partita è stato qualcosa di straordinario. La squadra ha dato tutto fino all'ultimo secondo e di questo siamo estremamente orgogliosi».

Le parole di Noto confermano ancora una volta il forte legame che unisce il club alla propria tifoseria, elemento che negli ultimi anni ha accompagnato la crescita della società sia in casa sia nelle trasferte.

Stadio Ceravolo: nessun alibi, ma fiducia per una soluzione

Nel corso dell'incontro si è parlato anche della situazione relativa allo stadio Nicola Ceravolo, tema particolarmente sentito dai tifosi.

Noto ha riconosciuto che disputare le prime giornate lontano da casa rappresenterà una difficoltà, ma ha escluso qualsiasi forma di giustificazione preventiva.

«Tre gare consecutive in trasferta rappresentano sicuramente uno svantaggio, ma è una scelta che abbiamo condiviso e non intendiamo cercare alibi. Siamo fiduciosi che venga trovata una soluzione nell'interesse del Catanzaro e dei suoi tifosi».

Una posizione che conferma la volontà della società di collaborare con le istituzioni affinché i lavori possano procedere nel migliore dei modi e consentire il ritorno della squadra al Ceravolo nel più breve tempo possibile.

Calciomercato Catanzaro: giovani di qualità e sostenibilità economica

Guardando alla costruzione della rosa, Floriano Noto ha ribadito la linea strategica che caratterizzerà il calciomercato del Catanzaro anche nelle prossime stagioni.

L'idea è quella di continuare a investire su giovani calciatori di qualità, capaci di crescere tecnicamente e di rappresentare, nel tempo, anche un patrimonio economico per il club attraverso future plusvalenze.

Una filosofia che negli ultimi anni ha permesso alla società di mantenere equilibrio nei conti senza rinunciare alla competitività in Serie B.

L'obiettivo resta disputare un campionato di alto livello

Nel finale del suo intervento, il presidente ha sintetizzato con chiarezza la missione della società.

«Vogliamo prendere giovani di qualità, creare valore, ma soprattutto il nostro obiettivo è disputare un buon campionato».

Un messaggio che racchiude la strategia del Catanzaro: consolidarsi nel campionato cadetto, continuare a crescere sotto il profilo organizzativo e infrastrutturale e costruire, stagione dopo stagione, una realtà sempre più solida e competitiva nel panorama del calcio italiano.