Catanzaro, annullata l'amichevole con la Japan University: confermato il test contro il Giugliano in diretta TV

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Catanzaro annullata l’amichevole contro la Japan University cambia il programma dei giallorossi

Salta il test previsto a Rovato per motivi organizzativi mentre resta confermata la sfida contro il Giugliano trasmessa gratuitamente su Betpassion TV

Annullata l’amichevole contro la Japan University

La US Catanzaro 1929 ha comunicato ufficialmente l’annullamento dell’amichevole che avrebbe dovuto disputarsi giovedì 6 agosto 2026 a Rovato contro la Japan University.

Secondo quanto precisato dalla società giallorossa, la cancellazione dell’incontro è stata determinata da motivi organizzativi. Il test non si svolgerà quindi secondo il programma inizialmente previsto.

Catanzaro Giugliano appuntamento il 5 agosto

Resta invece confermata l’amichevole Catanzaro Giugliano, in programma mercoledì 5 agosto. L’incontro rappresenterà un nuovo banco di prova per la squadra giallorossa nel percorso di preparazione alla stagione ufficiale.

Il test consentirà allo staff tecnico di verificare la condizione atletica dei calciatori, valutare le soluzioni tattiche provate durante il ritiro e osservare il livello di inserimento dei nuovi arrivati.

Dove vedere Catanzaro Giugliano in diretta

L’amichevole del 5 agosto sarà trasmessa in esclusiva, in diretta e gratuitamente sul canale YouTube di Betpassion TV.

I tifosi del Catanzaro potranno quindi seguire il test comodamente online, senza necessità di abbonamento. La copertura televisiva permetterà agli appassionati di vedere da vicino i progressi della squadra e le scelte dello staff tecnico in vista dei primi impegni ufficiali.

Il programma estivo del Catanzaro

L’annullamento della partita contro la Japan University modifica parzialmente il calendario delle amichevoli, ma non interrompe il percorso di crescita del gruppo.

In questa fase della preparazione, i risultati hanno un’importanza relativa. L’obiettivo principale è migliorare la condizione fisica, consolidare i meccanismi di gioco e aumentare l’intesa tra i calciatori.

L’attenzione sarà quindi concentrata sulla sfida Catanzaro Giugliano del 5 agosto, che rappresenterà un’occasione importante per valutare il lavoro svolto dalla squadra durante il ritiro. (Fonte US Catanzaro 1929)