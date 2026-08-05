Catanzaro-Giugliano 3-0: Pafundi illumina all'esordio, in gol anche Pittarello e Reita. Video

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Catanzaro-Giugliano 3-0, Pafundi illumina all'esordio: le Aquile convincono e chiudono il ritiro con una prova di qualità

Spettacolo giallorosso a Rovato: gol di Pafundi, Pittarello e Reita. Ottime risposte da tutti i nuovi arrivati

Il Catanzaro chiude il ritiro precampionato con una prestazione convincente, superando il Giugliano per 3-0 nell'ultima amichevole disputata allo stadio "Giovanni Battista Maffeis" di Rovato. Davanti a tanti tifosi giallorossi presenti sugli spalti, la squadra di Giorgio Gorgone ha mostrato idee, intensità e una condizione atletica già molto incoraggiante in vista dei primi impegni ufficiali.

L'uomo copertina è stato senza dubbio Simone Pafundi, protagonista assoluto del primo tempo con giocate di alta scuola e una splendida punizione che ha sbloccato il risultato. Nella ripresa sono poi arrivati i sigilli di Filippo Pittarello e Francesco Reita, a certificare una superiorità praticamente costante nell'arco dei novanta minuti.

Pafundi incanta al debutto con la maglia del Catanzaro

L'attesa era tutta per Simone Pafundi, schierato dal primo minuto con la maglia numero 7. Il talento giallorosso non ha deluso le aspettative, mettendo subito in mostra tecnica, personalità e qualità nell'uno contro uno.

Nei primi minuti ha illuminato la manovra con accelerazioni, cambi di passo e assist per i compagni. Più volte è riuscito a creare superiorità numerica, costringendo la difesa del Giugliano a raddoppi continui.

Il momento più bello arriva nel recupero della prima frazione: su calcio di punizione, Pafundi disegna una traiettoria perfetta sotto l'incrocio dei pali, firmando il suo primo gol con la maglia del Catanzaro e facendo esplodere i tifosi presenti a Rovato. Una rete di rara qualità che rappresenta il miglior biglietto da visita possibile.

Petriccione dirige il gioco, Alesi sorprende e Pittarello sfiora più volte il gol

Se Pafundi ha acceso la fantasia, Jacopo Petriccione ha confermato ancora una volta di essere il metronomo della squadra. Il capitano ha gestito tempi e ritmo della manovra con la consueta autorevolezza, distribuendo palloni in ogni zona del campo e servendo numerosi filtranti che hanno creato occasioni da rete.

Molto positiva anche la prova di Gabriele Alesi, dinamico tra le linee e protagonista con una conclusione dalla distanza respinta dal portiere del Giugliano.

Davanti, Filippo Pittarello ha lavorato tantissimo spalle alla porta, attaccando costantemente la profondità. Prima dell'intervallo è andato vicino al gol in diverse circostanze, trovando sulla sua strada un ottimo Bolletta.

Pigliacelli decisivo quando serve

Anche se il Catanzaro ha controllato gran parte della gara, il Giugliano ha costruito alcune occasioni interessanti.

In queste situazioni è emersa tutta l'esperienza di Mirko Pigliacelli, autore di interventi importanti che hanno mantenuto inviolata la porta giallorossa. Particolarmente spettacolare una parata ravvicinata che ha negato il pareggio ai campani nel momento migliore degli avversari.

Nella ripresa arrivano anche Pittarello e Reita

Il secondo tempo si apre senza stravolgimenti e il Catanzaro continua a gestire il possesso con personalità.

Il meritato raddoppio arriva grazie a Filippo Pittarello, bravo a liberarsi in area e a trovare l'angolo con una conclusione precisa dopo una splendida azione corale costruita da Petriccione e Alesi.

Con il passare dei minuti Gorgone cambia gran parte della formazione, ottenendo comunque risposte molto incoraggianti da chi entra.

Il definitivo 3-0 porta la firma di Francesco Reita, bravo a inserirsi con i tempi giusti su un intelligente assist di Gabriel Arditi, autore di una giocata di grande qualità che ha premiato il movimento del compagno.

Ottime indicazioni anche dai nuovi acquisti

L'amichevole ha offerto segnali molto positivi anche dai volti nuovi della rosa.

Tra i migliori:

Marco Ruggero, sicuro negli interventi e già perfettamente integrato nella linea difensiva. Antonio Candela, ordinato in entrambe le fasi e sempre disponibile sulla corsia. Bruno Verrengia, attento nelle chiusure e preciso nell'impostazione. Franky Tchaouna, entrato con personalità e grande dinamismo. Alejo Garnica, autore di un ingresso convincente sia in fase difensiva che nella costruzione. Gabriel Arditi, vicino al gol con uno splendido pallonetto finito sulla traversa e autore dell'assist per il terzo gol. Francesco Reita, subito incisivo con una rete e tanta corsa.

Un Catanzaro già riconoscibile nel gioco di Gorgone

Oltre al risultato, ciò che lascia maggiormente soddisfatti è l'identità mostrata dalla squadra.

Il Catanzaro ha cercato costantemente di costruire dal basso, mantenendo il possesso con qualità e alternando fraseggi corti a improvvise verticalizzazioni. Il pressing alto, la ricerca continua della profondità e la rapidità nella riconquista del pallone sono stati elementi costanti per tutta la gara.

Nonostante i carichi di lavoro accumulati durante il ritiro, i giallorossi hanno mostrato una brillantezza atletica sorprendente, creando numerose occasioni da rete e concedendo poco agli avversari.

Verso gli impegni ufficiali con entusiasmo

La vittoria contro il Giugliano rappresenta un ottimo modo per chiudere il ritiro estivo e guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti ufficiali.

L'esordio scintillante di Simone Pafundi, la leadership di Petriccione, le conferme di Pittarello e le ottime risposte dei nuovi innesti consegnano a Giorgio Gorgone una squadra già competitiva e con ampi margini di crescita.

Il 3-0 finale è il risultato di una prestazione convincente sotto ogni aspetto: qualità tecnica, organizzazione tattica, intensità e spirito di gruppo. Le Aquile ripartono da qui, con entusiasmo e tante certezze in più in vista dell'inizio della stagione.







