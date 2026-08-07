Calciomercato Serie B 2026, tutti gli acquisti, le cessioni e le trattative squadra per squadra

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Il calciomercato estivo di Serie B 2026 entra nella sua fase più intensa. Le società lavorano per completare gli organici in vista della nuova stagione, tra operazioni già ufficializzate, giocatori in uscita e trattative ancora aperte. Da Catanzaro e Palermo fino a Sampdoria, Padova, Avellino e Vicenza, il mercato continua a modificare gli equilibri del campionato.

Di seguito il quadro aggiornato con acquisti, cessioni e trattative delle squadre di Serie B, con particolare attenzione alle operazioni concluse e ai nomi che potrebbero diventare protagonisti delle prossime settimane.

Legenda: p portiere, d difensore, c centrocampista, a attaccante, f.c. fine contratto, f.p. fine prestito.

Arezzo

L’Arezzo ha lavorato in maniera significativa sulla rosa, intervenendo praticamente in tutti i reparti. Tra i nuovi innesti figurano Cerri, Leone, Cagnano e Martinez, mentre resta da seguire il possibile arrivo di Ceccherini.

Acquisti: Arena (a, Pisa), Nunziante (p, Udinese), Seculin (p, svincolato), Illanes (d, Carrarese), Martinez (c, Parma), Cipriani (a, Aranova), Cerri (a, Como), Sala (c, svincolato), Cagnano (d, Avellino), Leone (c, Sassuolo).

Cessioni: Di Chiara (d, fine contratto), Venturi (p, fine contratto), Guccione (c, Pescara).

Trattative: Ceccherini (d, Cremonese), Conde (c, Venezia).

Ascoli

L’Ascoli ha puntato soprattutto su elementi giovani, affiancandoli all’esperienza di Acampora. De Pieri, Perciun e Oliveri rappresentano operazioni interessanti in prospettiva.

Acquisti: De Pieri (c, Inter Under 20), Perciun (c, Torino), Acampora (c, svincolato), Oliveri (d, Atalanta).

Cessioni: Forte (a, Entella), Rizzo Pinna (c, Cosenza, f.p.), Cozzoli (d, Savoia), Tavcar (d, Giulianova), Corazza (a, svincolato), Ndoj (c, svincolato).

Avellino

Mercato particolarmente dinamico per l’Avellino, che ha rinforzato la squadra con diversi giovani provenienti da club di primo piano. Restano aperte diverse piste, soprattutto per centrocampo e attacco.

Acquisti: Sassi (p, Atalanta), Spadoni (a, Torino), Faticanti (c, Juventus), Moruzzi (d, Juventus), Martinelli (p, Fiorentina), Di Maggio (c, Inter), Fila (a, Venezia).

Cessioni: Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia), D’Ausilio (c, Iraklis Salonicco), De Cristofaro (c, Latina), Marchisano (d, Giugliano), Cagnano (d, Arezzo).

Trattative: Pecorino (a, Juventus), Hasa (c, Napoli), Ilie (c, Nizza), Maistro (c, svincolato), Scotti (a, svincolato).

Benevento

Il Benevento ha effettuato diversi interventi per aumentare qualità ed esperienza della rosa. Spiccano gli arrivi di Beruatto, Sernicola e Dalle Mura, oltre all’inserimento di Verdi.

Acquisti: Logan Gaspar (a, Club America), Siatounis (c, Potenza), Schimmenti (a, Potenza), Sylla (p, svincolato), Beruatto (d, Pisa), Sernicola (d, Cremonese), Dalle Mura (d, Juve Stabia), Verdi (a, svincolato).

Cessioni: Nardi (c, fine contratto), Perlingeri (a, Audace Cerignola).

Carrarese

La Carrarese ha cambiato molto, inserendo diversi giovani provenienti da società di Serie A e dall’estero. Cissè, Rouhi, Rubino e Marconi sono alcuni dei volti nuovi.

Acquisti: Khafi (c, PSG Under 20), Guercio (d, Slask Wroclaw), Rubino (c, Fiorentina), Pinelli (c, Lazio), Romani (d, Fiorentina), Marconi (a, Parma), Cissè (a, Atalanta Under 23), Rouhi (d, Juventus).

Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria), Bouah (c, fine contratto), Illanes (d, Arezzo), Accornero (a, Trento), Scheffer (d, Pineto), Zuelli (c, Padova), Zanon (d, Pisa).

Catanzaro

Il calciomercato del Catanzaro è caratterizzato da numerosi cambiamenti. Il club giallorosso ha inserito giocatori come Candela, Pafundi e Postiglione, mentre sono state registrate diverse partenze importanti.

Particolare attenzione al centrocampo: Marco Pompetti è destinato al Padova, mentre il Catanzaro continua a valutare altri profili per completare il reparto.

Acquisti: Di Francesco (c, Palermo, riscatto), Postiglione (d, Pineto), Franck Tchaouna (a, svincolato), Franky Tchaouna (c, svincolato), Candela (d, Spezia), Pafundi (a, Udinese).

Cessioni: Cassandro (d, Como, f.p.), Rispoli (c, Como, f.p.), Nuamah (c, Sassuolo, f.p.), Jack (d, Como, f.p.), Oudin (c, svincolato), Brighenti (d, Vicenza), Liberali (c, Como), Pontisso (c, Cremonese).

Trattative: Topalovic (c, Inter Under 20), Marco Pompetti (c, Padova, in attesa dell’ufficialità), Reita (c, Monza), Garnica (a, svincolato).

Cesena

Il Cesena ha inserito diversi elementi offensivi e di prospettiva. Caprini, Pagano e Debenedetti aumentano le alternative, mentre restano aperte le piste Fiori e D’Andrea.

Acquisti: Caprini (a, Fiorentina), Natta (d, Newcastle United Jets), Druiventak (a, svincolato), Pagano (c, Roma), Debenedetti (a, Genoa).

Cessioni: Calò (c, Frosinone, riscatto), Berti (c, Cremonese), Bastoni (d, fine contratto), Castrovilli (c, fine contratto).

Trattative: Fiori (a, Mantova), D’Andrea (a, Sassuolo).

Cremonese

La Cremonese ha rivoluzionato diversi reparti con operazioni di rilievo. Gli arrivi di Gerli, Berti, Pontisso e Vogliacco aumentano esperienza e qualità.

Acquisti: Berti (c, Cesena), Lickunas (a, Perugia), Gerli (c, Modena), Felipe Jack (d, Como), Festa (p, Mantova), Pontisso (c, Catanzaro), Vogliacco (d, Genoa).

Cessioni: Silvestri (p, Karagumruck), Ceccherini (d, svincolato), Okereke (a, svincolato), Vardy (a, svincolato), Zanimacchia (c, Padova), Nava (p, Alcione Milano), Tsadjout (a, Vicenza), Pavesi (d, Pergolettese), Sernicola (d, Benevento), Afena-Gyan (a, Igdir FK).

Trattative: Segre (c, Palermo).

Empoli

Per l’Empoli una sessione finora caratterizzata soprattutto dalle uscite.

Acquisti: Di Stefano (a, Fiorentina).

Cessioni: Anjorin (c, Torino, riscatto), Ignacchiti (c), Konate (a, Juventus), Versari (p, Piacenza), Ignacchiti (c, Mantova), Zanaga (a, Milan).

Entella

L’Entella ha rinforzato soprattutto difesa e attacco, inserendo Forte e Corona.

Acquisti: Previtali (d, Chiavari), Forte (a, Ascoli), Corona (a, Palermo), Motolese (d, Entella).

Cessioni: Lipani (c, Latina).

Juve Stabia

La Juve Stabia sta costruendo una rosa profondamente rinnovata. Tra gli innesti figurano Patane, Caccavo, Scuderi e Gallea.

Acquisti: Giorgini (d, Südtirol, riscatto), Ricciardi (d, Cosenza, riscatto), Carissoni (d, Cittadella, riscatto), Patane (c, Verona), Caccavo (a, Bologna), Scuderi (d, Fiorentina), Gallea (d, Cagliari).

Cessioni: Cacciamani (c, Torino, f.p.), Burnete (a, Lecce, f.p.), Diakité (d, Palermo, f.p.), Kassama (c, Trento, f.p.), Ciammaglichella (c, Torino, f.p.), Varnier (d, Südtirol), Maistro (c, svincolato), Morachioli (a, svincolato), Leone (c, Pisa), Dalle Mura (d, Benevento), Carissoni (d, Padova).

Trattative: Sandrucci (a, Torino), Maggioni (d, Mantova).

Mantova

Il Mantova è tra le società maggiormente attive. Numerosi gli innesti, con interventi in tutti i reparti.

Acquisti: Benaissa (d, Casa Pia), Castellini (d, Catania), Silva (a, Torino), Meroni (d, Bari), Tomasevic (d, Bologna), Gemello (p, Perugia), Gliozzi (a, Modena), Chinetti (a, Como), Spinaccè (a, Inter Under 20), Vesentini (c, Union Brescia), Ignacchiti (c, Empoli), Cajazzo (a, Casarano).

Cessioni: Marras (a, Pisa).

Modena

Anche il Modena ha modificato profondamente il proprio organico, puntando su un mix di esperienza e prospettiva.

Acquisti: Manquant (a, svincolato), Sersanti (c, Juventus, riscatto), Ronco (d, Monopoli), Bacchin (a, Perugia), Montevago (a, Perugia), Consiglio (p, Genoa), Odero (d, Genoa), Caso (a, Monza, f.p.), Bozhanaj (c, Reggiana, f.p.), Olzer (c, Pescara), Azzi (d, Monza), Brugman (c, svincolato), Zanetti (a, Karpaty Lviv), Bianco (c, Fiorentina).

Cessioni: Cauz (d, svincolato), Cotali (d, svincolato), Defrel (a, svincolato), Massolin (c, Inter, f.p.), Strizzolo (a, svincolato), Gliozzi (a, Mantova), Wiafe (c, Genoa), Gerli (c, Cremonese).

Trattative: Harder (c, Fiorentina), Barbini (d, Genoa).

Padova

Il Padova è una delle grandi protagoniste di questa fase del mercato. Dopo gli arrivi di Zanimacchia, Cocchi, Zuelli e Carissoni, il club ha lavorato con decisione per Marco Pompetti, centrocampista del Catanzaro.

Acquisti: Sorrentino (p, Monza, riscatto), Bordoni (d, Lazio), Zanimacchia (c, Cremonese), Lovato (d, svincolato), Cocchi (d, Inter), Zuelli (c, Carrarese), Carissoni (d, Juve Stabia).

Cessioni: Penta (c, Arzignano), Castegnaro (c, Arzignano), Tumiatti (c, Mestre).

Trattative: Zanon (c, Carrarese), Sardo (c, Milan Futuro), Giorgini (d, Juve Stabia), Guarino (d, Empoli), De Luca (a, Cremonese), Artistico (a, Lazio), Aurelio (d, Spezia), Harder (c, Fiorentina), Kamate (c, Inter U23), Cheddira (a, Napoli), Marco Pompetti (c, Catanzaro).

Palermo

Il Palermo ha costruito una campagna acquisti ambiziosa, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della rosa. Tra i nomi di maggiore richiamo ci sono Hernani e Strefezza.

Acquisti: Diakité (d, Juve Stabia, f.p.), Estevez (c, svincolato), Brunori (a, Sampdoria, f.p.), Gyasi (c, Empoli, riscatto), Lund (d, Colonia, f.p.), Cassandro (d, Como), Hernani (c, Monza), Fortin (p, Lens), Bozzolan (d, Reggiana), Barba (d, svincolato), Vavassori (a, Atalanta), Strefezza (a, Olympiakos).

Cessioni: Bardi (p, Mantova), Saric (c, Antalyaspor), Di Francesco (c, Catanzaro), Bereszynski (d, Motor Lublino), Corona (a, Entella), Di Bartolo (p, Altamura), Desplanches (p, Frosinone), Nikolaou (d, OFI Creta), Vasic (c, Südtirol), Lund (d, Birmingham).

Pisa

Il Pisa ha lavorato tra riscatti e nuovi inserimenti, con particolare attenzione alla mediana e alla difesa.

Acquisti: Loyola (c, Independiente, riscatto), Aebischer (c, Bologna, riscatto), Denoon (d, Zurigo, riscatto), Marras (a, Mantova), Leone (c, svincolato), Zanon (d, Carrarese).

Cessioni: Arena (a, Arezzo), Raychev (c, Levski Sofia), Lind (a, Nordsjælland), Marin (c, Al Nasr), Mlakar (a, Maribor), Jevsenak (c, Maribor).

Trattative: Abiuso (a, Carrarese).

Sampdoria

La Sampdoria ha inserito diversi giocatori di esperienza e qualità. Insigne, Sinani, Ravanelli e Viti contribuiscono a delineare una rosa con alternative importanti.

Acquisti: Insigne (a, svincolato), S. Esposito (c, Spezia, riscatto), Begic (a, Parma, riscatto), Cicconi (d, Carrarese, riscatto), Gartenmann (d, Ferencvaros), Sinani (a, svincolato), Ravanelli (d, Monza), Lauritsen (a, svincolato), Viti (d, Nizza).

Cessioni: Coubis (d, Cluj).

Trattative: Pigliacelli (p, Catanzaro).

Südtirol

Il Südtirol ha rinforzato soprattutto difesa e centrocampo, senza trascurare porta e reparto offensivo.

Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia), Stabile (d, Inter), Mixtur (a, Villefranche), Plizzari (p, Venezia), Lopes (a, Radomiak), Stivanello (d, Bologna), Pyyhtiä (c, Bologna), Vasic (c, Palermo), Veroli (d, Cagliari), Vadjunec (p, Treviso).

Cessioni: Mallamo (c, Union Brescia), Kofler (d, Cagliari).

Trattative: Trimboli (c, Mantova).

Verona

Il Verona è intervenuto in maniera importante soprattutto nel reparto offensivo, dove sono arrivati Compagnon, Mulattieri, Cerbone e Sezonienko.

Acquisti: Bega (c, Stade Nyonnais), Leali (p, svincolato), Korac (d, Venezia), Cerbone (a, Casarano), Compagnon (a, Venezia), Mulattieri (a, Sassuolo), Sezonienko (a, Lechia Danzica).

Cessioni: Ghilardi (d, Roma, riscatto), Mitrovic (a, Vojvodina), Lambourde (a, Servette), Bella-Kotchap (d, Venezia), Gagliardini (c, fine contratto), Lirola (d, fine contratto), Akpa Akpro (c, fine contratto), Pavanati (c, Lumezzane), Nwachukwu (d, Lumezzane), Cazzadori (d, Spezia), Patane (c, Juve Stabia), Bowie (a, Sassuolo).

Trattative: Cheddira (a, Napoli).

Vicenza

Il Vicenza ha aggiunto esperienza e fisicità alla rosa. Tra gli innesti spiccano Brighenti, Tsadjout e Valoti, oltre a Pietrelli e Marchizza.

Acquisti: Rauti (a, Torino), Corazza (d, Bologna), Moncini (a), Pietrelli (c, Juve Next Gen), Marchizza (d, svincolato), Brighenti (d, Catanzaro), Tsadjout (a, Cremonese), Valoti (c, svincolato).

Cessioni: Zamparo (a, Alcione).

Trattative: Pizzignacco (p, Monza).

Serie B 2026, mercato ancora aperto e rose in evoluzione

Il quadro del calciomercato Serie B 2026 resta in continua evoluzione. Molte società hanno già modificato profondamente le proprie rose, ma diverse operazioni possono ancora cambiare gli equilibri del campionato.

Particolare attenzione va riservata alle squadre che stanno intervenendo con maggiore continuità. Palermo, Sampdoria, Padova, Catanzaro, Modena, Avellino e Vicenza sono impegnate su più fronti, mentre gli ultimi movimenti potrebbero riguardare soprattutto centrocampisti, attaccanti e portieri.

La fase conclusiva della sessione estiva di calciomercato sarà quindi decisiva per capire quali club riusciranno a completare gli organici e quali operazioni resteranno soltanto trattative. L’elenco di acquisti e cessioni della Serie B sarà aggiornato con le nuove ufficialità e con l’evoluzione degli affari ancora in corso.