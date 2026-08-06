Calciomercato: Marco Pompetti al Padova ecco i I dettagli economici e contrattuali

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Il calciomercato regala un nuovo, importante colpo per la mediana del Padova. È ormai cosa fatta per il passaggio di Marco Pompetti in maglia biancoscudata. Il centrocampista lascia il Catanzaro per intraprendere una nuova avventura nel Veneto, con l'iter formale già in fase di conclusione.

I dettagli economici e contrattuali

L'operazione condotta dalla dirigenza del Padova è di assoluto rilievo. Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, il club veneto verserà nelle casse del Catanzaro una cifra importante, stimata tra i 750.000 e gli 800.000 euro.

Per convincere il giocatore ad accettare la destinazione, la società biancoscudata ha messo sul piatto un progetto a lungo termine: a Pompetti sarebbe stato infatti garantito un contratto triennale, a dimostrazione di quanto il Padova intenda fare di lui un elemento centrale per il proprio futuro. L'ufficialità è attesa a stretto giro, subito dopo l'esito delle visite mediche di rito previste per la giornata odierna.

Il retroscena: un addio agrodolce per Catanzaro

Se da una parte c'è l'entusiasmo della piazza padovana, dall'altra l'addio di Pompetti lascia inevitabilmente un po' di amaro in bocca nell'ambiente giallorosso.

La storia recente del centrocampista in Calabria è stata infatti segnata da un grave infortunio occorso la passata stagione. In quel momento di grande difficoltà per la carriera del ragazzo, la società del Catanzaro si era mossa con grande professionalità: il club ne aveva curato il recupero fisico con estrema dedizione, attendendo pazientemente il suo rientro.

Nelle idee della dirigenza e dello staff tecnico calabrese, l'attesa era giustificata dal fatto che Pompetti fosse considerato il perno del centrocampo per il progetto futuro. Un atto di fiducia e di cura che, alla luce di questo rapido trasferimento, rende la cessione un colpo difficile da digerire per i tifosi delle Aquile del Sud.