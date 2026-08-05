Stadio Nicola Ceravolo pronto per il 15 agosto: arriva il via libera della Commissione di Vigilanza

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Conclusi in anticipo i lavori di sicurezza: il Catanzaro potrà disputare la gara del 15 agosto davanti ai propri tifosi al Ceravolo

Buone notizie per l'US Catanzaro e per tutti i tifosi giallorossi. È arrivato il tanto atteso via libera della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che ha autorizzato lo svolgimento della partita del 15 agosto allo Stadio Nicola Ceravolo. La formazione calabrese potrà quindi disputare il primo importante appuntamento stagionale davanti al proprio pubblico, senza dover ricorrere a sedi alternative.

Commissione di Vigilanza favorevole dopo i sopralluoghi tecnici

L'esito positivo è arrivato al termine della riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza, che ha effettuato le verifiche tecniche sull'impianto sportivo, esprimendo parere favorevole al termine dei sopralluoghi.

La decisione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire il regolare svolgimento della gara del 15 agosto, offrendo ai tifosi del Catanzaro la possibilità di sostenere la squadra nello storico impianto di casa.

Lavori conclusi in anticipo per garantire sicurezza e accessibilità

Determinante è stato il completamento anticipato degli interventi richiesti sullo Stadio Nicola Ceravolo. Le opere complementari riguardanti gli accessi e le misure di sicurezza sono state ultimate con cinque giorni di anticipo rispetto alla scadenza inizialmente fissata al 10 agosto.

L'accelerazione dei lavori ha consentito di soddisfare le prescrizioni formulate dalla Questura, permettendo alla Commissione di esprimere un parere positivo e garantendo tutte le condizioni necessarie per lo svolgimento dell'evento in piena sicurezza.

Il ruolo dell'Amministrazione Comunale

Il risultato è stato possibile grazie al lavoro coordinato dell'Amministrazione Comunale di Catanzaro, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell'intervento, promuovendo un'intensa attività organizzativa per rispettare i tempi previsti.

Fondamentale è stato anche l'impegno degli uffici tecnici comunali e dell'impresa incaricata dei lavori, che hanno operato senza interruzioni per completare gli interventi necessari e rendere l'impianto pienamente idoneo ad ospitare la manifestazione sportiva.

Collaborazione tra istituzioni decisiva per il risultato

Un contributo importante è arrivato anche dalla collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte nel procedimento.

La sinergia tra Prefettura, Questura e Commissione Provinciale di Vigilanza ha permesso di accelerare l'iter amministrativo e tecnico, favorendo il raggiungimento di un obiettivo particolarmente atteso dalla città e dai sostenitori giallorossi.

Il Ceravolo è pronto ad accogliere i tifosi del Catanzaro

Con l'autorizzazione ufficiale ormai acquisita, il 15 agosto lo Stadio Nicola Ceravolo aprirà regolarmente i cancelli per ospitare la sfida dell'US Catanzaro.

Per la società e per i tifosi si tratta di una notizia di grande importanza: poter iniziare la stagione davanti al proprio pubblico rappresenta un valore aggiunto sia dal punto di vista sportivo sia sotto l'aspetto emotivo, confermando ancora una volta il ruolo centrale del Ceravolo nella passione calcistica della città.