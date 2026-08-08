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Serie BKT 2026 2027, le probabili formazioni delle 20 squadre ai nastri di partenza

Moduli nuovi acquisti e possibili titolari ecco come potrebbero schierarsi i club nel nuovo campionato di Serie B

L’inizio della Serie BKT 2026 2027 si avvicina e le venti squadre del campionato stanno progressivamente prendendo forma. Il calciomercato estivo continua però a incidere sulle scelte delle società, con operazioni in entrata e in uscita che possono modificare le gerarchie da un giorno all’altro.

Gli allenatori stanno sfruttando il precampionato per mettere a punto moduli e meccanismi tattici, inserire i nuovi acquisti e individuare l’undici dal quale partire nelle prime gare ufficiali.

Le probabili formazioni di Serie B riportate di seguito rappresentano quindi una fotografia del momento. Gli schieramenti possono subire variazioni in base agli ultimi movimenti di mercato e alle successive decisioni tecniche.

Calciomercato Serie B rose e gerarchie ancora in evoluzione

A poche settimane dal via della stagione, molte squadre possono essere considerate ancora dei cantieri aperti. Alcuni club hanno già definito buona parte della formazione titolare, altri attendono invece gli ultimi rinforzi per completare la rosa.

Non mancano inoltre i dubbi legati al modulo. Le amichevoli estive servono proprio per sperimentare soluzioni differenti e comprendere quali giocatori possano adattarsi meglio alle idee dei rispettivi allenatori.

Ecco, dunque, come potrebbero giocare oggi le 20 squadre della Serie BKT 2026 2027.

Le probabili formazioni delle 20 squadre di Serie BKT

Arezzo

Modulo 4 3 3

Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Cagnano; Sala, Viviani, Leone; Pattarello, Cerri, Arena.

Ascoli

Modulo 4 2 3 1

Vitale; Oliveri, Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; De Pieri, Perciun, D’Uffizi; Gori.

Avellino

Modulo 4 3 1 2

Martinelli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Favilli, Biasci.

Benevento

Modulo 4 2 3 1

Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Verdi, Schimmenti; Tumminello.

Carrarese

Modulo 3 5 2

Bleve; Ruggeri, Oliana, Imperiale; Guercio, Parlanti, Schiavi, Melegoni, Rouhi; Rubino, Abiuso.

Catanzaro

Modulo 3 4 2 1

Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Verrengia; Candela, Petriccione, Alesi, D’Alessandro; Pafundi; Iemmello, Pittarello.

Il Catanzaro potrebbe affidarsi a un sistema particolarmente offensivo, con Pafundi chiamato ad agire tra centrocampo e attacco e Pietro Iemmello come principale riferimento avanzato.

Cesena

Modulo 4 3 3

Siano; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Castagnetti, Schirone; Fiori, Shpendi, Caprini.

Cremonese

Modulo 3 5 2

Fulignati; Vogliacco, Luperto, Baschirotto; Collocolo, Vandeputte, Gerli, Berti, Pezzella; Bonazzoli, De Luca.

Empoli

Modulo 3 4 1 2

Seghetti; Curto, Romagnoli, Indragoli; Elia, Yepes, Magnino, Ceesay; Saporiti; Shpendi, Distefano.

Entella

Modulo 3 4 1 2

Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario; Franzoni; Cuppone, Corona.

Juve Stabia

Modulo 3 5 2

Confente; Giorgini, Bellich, Maggioni; Ricciardi, Mosti, Pierobon, Correia, Terrence Douglas; Caccavo, Candellone.

Mantova

Modulo 3 4 2 1

Bardi; Meroni, Castellini, Cella; Radaelli, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa; Bragantini, Ilie; Gliozzi.

Modena

Modulo 4 2 3 1

Chichizola; Zampano, Tonoli, Nieling, Azzi; Bianco, Santoro; Bacchin, Ambrosino, Caso; Montevago.

Padova

Modulo 3 5 2

Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Varas, Pompetti, Zuelli, Zanimacchia; Caprari, Bortolussi.

Tra le novità del Padova spicca la presenza di Marco Pompetti. Il centrocampista proveniente dal Catanzaro può diventare un elemento importante nello scacchiere biancoscudato, offrendo qualità nella gestione del pallone e nuove soluzioni nella costruzione della manovra.

Il suo inserimento rende particolarmente interessante la mediana del Padova, reparto nel quale la concorrenza e le possibili combinazioni a disposizione dello staff tecnico aumentano in vista dell’inizio del campionato.

Palermo

Modulo 4 2 3 1

Joronen; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Hernani, Segre; Strefezza, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Il Palermo dispone sulla carta di un reparto offensivo di notevole esperienza e qualità. Strefezza, Palumbo, Johnsen e Pohjanpalo offrono caratteristiche differenti e numerose alternative nella costruzione della fase offensiva.

Pisa

Modulo 4 3 3

Semper; Zanon, Canestrelli, Caracciolo, Angori; Touré, Leone, Loyola; Marras, Moreo, Rao.

Sampdoria

Modulo 4 3 2 1

Ghidotti; Di Pardo, Ravanelli, Viti, Cicconi; Conti, Esposito, Abildgaard; Sinani, Insigne; Lauritsen.

Südtirol

Modulo 4 2 3 1

Plizzari; Molina, Pietrangeli, Stabile, Veroli; Martini, Tronchin; Bjarkason, Vasic, Zedadka; Merkaj.

Verona

Modulo 4 3 2 1

Leali; Oyegoke, Edmundsson, Slotsager, Frese; Bernede, Serdar, Suslov; Compagnon, Livramento; Mulattieri.

Vicenza

Modulo 3 5 2

Gagno; Leverbe, Brighenti, Marchizza; Corazza, Valoti, Zonta, Pellizzari, Costa; Rauti, Moncini.

Serie B 2026 2027 un quadro destinato ancora a cambiare

Le attuali probabili formazioni della Serie BKT permettono di avere una prima indicazione sulle scelte degli allenatori, ma il quadro resta necessariamente provvisorio.

Le ultime operazioni del calciomercato Serie B 2026 potrebbero cambiare diversi undici titolari, soprattutto nelle squadre ancora alla ricerca di rinforzi in ruoli strategici.

Particolare attenzione andrà riservata anche ai nuovi acquisti già inseriti nelle formazioni, tra cui Marco Pompetti al Padova, chiamati a trovare rapidamente spazio e continuità nei nuovi sistemi di gioco.

Con l’avvicinarsi della prima giornata sarà possibile avere indicazioni sempre più precise sulle gerarchie e sui possibili titolari delle 20 squadre di Serie B 2026 2027.