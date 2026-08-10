Calciomercato Serie B, Catanzaro pronto per Dorval: Favasuli verso il Napoli. Duello col Modena per Acquah

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Il mercato dei giallorossi potrebbe sbloccarsi con la partenza di Favasuli, mentre resta aperta la pista che porta al giovane Wisdom Acquah del Torino

Catanzaro, Dorval può arrivare dopo la cessione di Favasuli

Si intensificano le operazioni di calciomercato del Catanzaro, con la società giallorossa impegnata su più fronti per completare l'organico in vista della nuova stagione di Serie B. Uno degli intrecci più interessanti riguarda le corsie laterali e potrebbe coinvolgere Mehdi Dorval, attualmente al Bari.

Il possibile arrivo del laterale sarebbe strettamente collegato alla situazione di Costantino Favasuli. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'accordo per il trasferimento del calciatore al Napoli sarebbe ormai ad un passo dalla definizione.

Una volta completata l'operazione con il club partenopeo, il Catanzaro potrebbe quindi procedere con maggiore decisione per chiudere l'acquisto di Mehdi Dorval dal Bari.

Mehdi Dorval obiettivo per la fascia giallorossa

Il profilo di Dorval rappresenterebbe una soluzione interessante per il Catanzaro, soprattutto per la sua capacità di agire lungo la corsia laterale e garantire dinamismo nelle due fasi.

L'eventuale operazione permetterebbe alla società calabrese di intervenire rapidamente dopo l'uscita di Favasuli, mantenendo competitività e alternative sulle fasce. Il mercato, tuttavia, resta in continua evoluzione e sarà necessario attendere la definizione della cessione al Napoli prima di considerare concretamente sbloccato l'affare.

La strategia appare dunque legata a un vero e proprio effetto domino: Favasuli al Napoli potrebbe rappresentare il passaggio decisivo per dare il via libera all'arrivo di Dorval al Catanzaro.

Wisdom Acquah, si inserisce anche il Modena

Non c'è però soltanto Dorval nelle manovre del club giallorosso. Il Catanzaro continua a seguire Wisdom Acquah, giovane calciatore di proprietà del Torino, ma nelle ultime ore la concorrenza sarebbe aumentata.

Anche il Modena si sarebbe infatti inserito nella corsa per Acquah, aprendo un possibile confronto di mercato tra due società di Serie B interessate a investire su un profilo giovane e con margini di crescita.

Per il Catanzaro si tratta quindi di una pista da monitorare con attenzione. L'inserimento degli emiliani potrebbe accelerare le valutazioni delle parti e rendere decisive le prossime mosse.

Catanzaro attivo sul mercato, giorni importanti per le nuove operazioni

Le prossime giornate potrebbero risultare particolarmente significative per il calciomercato del Catanzaro. La priorità è comprendere quando verrà formalizzato il trasferimento di Favasuli al Napoli, operazione che potrebbe liberare definitivamente la strada per Dorval.

Parallelamente rimane aperto il dossier Wisdom Acquah, con il Modena che prova a inserirsi e il Catanzaro che resta alla finestra.

Il quadro potrebbe quindi evolvere rapidamente: Favasuli, Dorval e Acquah sono tre nomi legati, direttamente o indirettamente, alle prossime strategie dei giallorossi. Fino alle comunicazioni ufficiali dei club, tuttavia, le operazioni vanno considerate ancora nell'ambito delle trattative di mercato.