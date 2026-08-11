Calciomercato Catanzaro, Polito accelera: Dorval vicino e spunta il colpo Mosti

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Il Catanzaro si prepara ad accelerare sul mercato con due operazioni che potrebbero aggiungere qualità e soluzioni tattiche alla rosa. Il club giallorosso sarebbe infatti ai dettagli per Mehdi Dorval, mentre la vera sorpresa riguarda Nicola Mosti, trequartista della Juve Stabia per il quale sarebbe stato raggiunto un accordo.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Catanzaro sta dunque lavorando su due fronti differenti, con l'obiettivo di consegnare nuovi rinforzi allo staff tecnico in vista della stagione 2026 2027.

Catanzaro vicino a Dorval

Il nome di Mehdi Dorval è ormai da tempo al centro delle strategie del calciomercato del Catanzaro. Il laterale classe 2001 è di proprietà del Bari e il suo possibile trasferimento in Calabria sarebbe entrato nella fase decisiva.

Nato a Parigi il 9 febbraio 2001, Dorval è un terzino sinistro di 1,76 metri capace di interpretare anche il ruolo di esterno a tutta fascia e, all'occorrenza, di giocare sul lato destro. Una duttilità che potrebbe renderlo particolarmente prezioso per il Catanzaro.

Il suo contratto con il Bari è valido fino al 30 giugno 2027, mentre il valore di mercato indicato da Transfermarkt nell'aggiornamento del 4 giugno 2026 è di 1,8 milioni di euro.

I numeri di Dorval confermano la sua propensione offensiva

Uno degli aspetti più interessanti del profilo di Dorval è la capacità di incidere anche nella metà campo avversaria. Complessivamente, i dati riportati da Transfermarkt parlano di 198 presenze, 7 gol e 27 assist, per un totale di 15.687 minuti.

Una parte importante della sua esperienza è arrivata proprio in Serie B, dove ha collezionato 123 presenze, realizzando 6 reti e fornendo 16 assist.

Numeri significativi per un giocatore impiegato prevalentemente sulla fascia e che evidenziano una certa predisposizione alla spinta, alla rifinitura e alla partecipazione alla manovra offensiva.

Dorval ha inoltre maturato esperienza internazionale con la nazionale algerina, con cui ha esordito nell'ottobre 2025 e conta 4 presenze.

La sua carriera italiana è iniziata lontano dai grandi palcoscenici. Dopo l'esperienza in Francia, è passato dal Fasano e dall'Audace Cerignola prima di approdare al Bari nell'estate del 2022. Un percorso di crescita progressivo che lo ha portato ad affermarsi nel campionato cadetto.

La sorpresa è Nicola Mosti

Se l'interesse per Dorval era già emerso, la novità del mercato del Catanzaro porta invece il nome di Nicola Mosti.

Secondo le indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio, per il calciatore della Juve Stabia sarebbe stato raggiunto un accordo. Un'operazione arrivata maggiormente a sorpresa e che permetterebbe ai giallorossi di aggiungere fantasia ed esperienza alla propria trequarti.

Mosti è nato a Pietrasanta il 7 febbraio 1998, è alto 1,77 metri ed è un trequartista mancino. La sua principale caratteristica è però la versatilità: oltre a giocare alle spalle delle punte può essere utilizzato come ala destra o in altre posizioni del centrocampo.

Il suo valore di mercato, secondo l'aggiornamento Transfermarkt del 4 giugno 2026, è di 600 mila euro, il dato più alto raggiunto finora nella sua carriera.

Chi è Nicola Mosti

La carriera di Nicola Mosti racconta di un calciatore che, nonostante i 28 anni, ha già accumulato esperienze con numerose società italiane.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, nel 2016 è stato acquistato dalla Juventus, proseguendo successivamente il proprio percorso tra Primavera e calcio professionistico.

Nel corso degli anni ha vestito, tra le altre, le maglie di Viterbese, Imolese, Monza, Juventus U23, Ascoli, Modena, Virtus Entella e Juve Stabia.

Proprio con la società campana ha trovato una dimensione importante. Dopo il primo arrivo in prestito dal Modena nel gennaio 2024, la Juve Stabia lo ha acquistato a titolo definitivo nell'estate dello stesso anno.

Il contratto attualmente indicato con il club campano scade il 30 giugno 2027.

Mosti può offrire nuove soluzioni al Catanzaro

L'eventuale arrivo di Mosti avrebbe caratteristiche differenti rispetto a quello di Dorval. Il primo è un calciatore prevalentemente offensivo e tecnico, mentre il secondo garantirebbe soprattutto corsa e profondità sulle corsie laterali.

Mosti potrebbe essere impiegato tra le linee, partire dalla fascia oppure contribuire alla costruzione della manovra da una posizione più arretrata. Il piede sinistro e la capacità di muoversi in più zone del campo offrirebbero ulteriori possibilità nella gestione della fase offensiva.

Il suo curriculum comprende inoltre diverse stagioni tra Serie B e Serie C, un aspetto che permetterebbe al Catanzaro di inserire in rosa un elemento già abituato alle caratteristiche del calcio italiano.

Polito lavora su un Catanzaro più completo

Le operazioni per Mehdi Dorval e Nicola Mosti sembrano seguire una logica precisa: intervenire in reparti differenti con giocatori capaci di ricoprire più ruoli.

Dorval rappresenterebbe un rinforzo importante per la fascia, aggiungendo velocità, spinta e capacità di creare occasioni. Mosti porterebbe invece tecnica, esperienza e imprevedibilità negli ultimi metri.

Il direttore sportivo Ciro Polito continua quindi a lavorare per completare l'organico del Catanzaro, con un mercato che potrebbe entrare presto in una fase particolarmente intensa.

Per entrambi sarà comunque necessario attendere il completamento dell'iter delle rispettive operazioni e le eventuali comunicazioni ufficiali dei club.

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Catanzaro, mercato pronto ad accelerare

Il possibile doppio innesto di Dorval e Mosti rappresenterebbe un passo significativo nella costruzione del nuovo Catanzaro. Due profili differenti ma potenzialmente complementari, scelti per aumentare le alternative a disposizione della squadra.

La pista Dorval appare ormai avviata verso le battute decisive, mentre l'accordo emerso per Mosti costituisce la novità delle ultime ore. Se entrambe le operazioni dovessero essere formalizzate, il Catanzaro metterebbe a segno due rinforzi importanti in un momento cruciale della preparazione alla nuova stagione.

(Fonte: Gianluca Di Marzio)