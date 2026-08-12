Serie B 2026-27, l’AIA verso la nuova stagione: gli auguri della Lega prima di L.R. Vicenza Catanzaro

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Serie B 2026 2027, dalla Lega gli auguri all’AIA: collaborazione e qualità arbitrale al centro

La Lega Serie B guarda alla nuova stagione e rinnova la fiducia nella classe arbitrale. Il presidente Paolo Bedin sottolinea l’importanza del confronto con l’AIA alla vigilia di un campionato che partirà il 21 agosto con L.R. Vicenza Catanzaro

La Lega Serie B augura buon lavoro all’AIA

A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, la Lega Serie B ha rivolto il proprio augurio di buon lavoro all’Associazione Italiana Arbitri in vista del campionato 2026 2027.

Il messaggio, espresso a nome del presidente Paolo Bedin e delle società partecipanti alla Serie BKT, è indirizzato in particolare al vicepresidente vicario Francesco Massini, al direttore tecnico Domenico Messina, al designatore Daniele Orsato e a tutto lo staff arbitrale.

L'auspicio della Lega è che il rapporto con l'AIA possa continuare a svilupparsi attraverso dialogo, collaborazione e confronto costruttivo, elementi considerati fondamentali per accompagnare una stagione lunga e impegnativa.

Il ruolo degli arbitri nel campionato di Serie B

Nel messaggio viene sottolineata soprattutto la centralità della classe arbitrale all'interno del sistema calcistico. Il lavoro degli arbitri non riguarda infatti soltanto la direzione delle singole partite, ma contribuisce alla regolarità e alla credibilità dell'intera competizione.

In un torneo equilibrato e tradizionalmente combattuto come la Serie B, la preparazione tecnica, la capacità di interpretare correttamente le diverse situazioni di gioco e l'uniformità delle decisioni rappresentano aspetti particolarmente importanti.

Da qui la volontà della Lega Serie B di mantenere un rapporto costante con l'AIA, favorendo un percorso basato sulla collaborazione istituzionale e sul miglioramento continuo.

La Serie B come percorso di crescita per la classe arbitrale

Il campionato cadetto rappresenta anche un'importante esperienza di formazione per gli arbitri. La Serie BKT propone ogni settimana partite caratterizzate da intensità, equilibrio e differenti situazioni tecniche e tattiche, offrendo un banco di prova significativo per la crescita dei direttori di gara.

La competizione può quindi assumere il ruolo di vero e proprio laboratorio per la formazione arbitrale, nel quale esperienza sul campo, preparazione e confronto contribuiscono allo sviluppo delle competenze.

Un percorso che coinvolge non soltanto gli arbitri, ma l'intera squadra chiamata alla gestione delle gare, dagli assistenti agli altri ufficiali impegnati nelle diverse funzioni previste durante il campionato.

Daniele Orsato e la nuova stagione arbitrale

Tra i destinatari del messaggio figura Daniele Orsato, chiamato a svolgere il ruolo di designatore. La sua esperienza maturata ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale rappresenta un elemento importante nel percorso tecnico della classe arbitrale.

Accanto a lui operano il vicepresidente vicario Francesco Massini e il direttore tecnico Domenico Messina, con l'obiettivo di accompagnare il lavoro degli arbitri durante una stagione nella quale attenzione e qualità delle decisioni saranno ancora una volta al centro del confronto calcistico.

Serie B 2026 2027 al via con L.R. Vicenza Catanzaro

L'attesa per il nuovo campionato è ormai agli sgoccioli. La Serie BKT 2026 2027 prenderà ufficialmente il via venerdì 21 agosto 2026 alle ore 20.30 con l'Open Day tra L.R. Vicenza e Catanzaro.

La sfida inaugurerà una nuova stagione del campionato cadetto e darà il via a un percorso nel quale società, calciatori, tecnici e arbitri saranno chiamati a garantire competitività e rispetto delle regole.

Il messaggio della Lega all'AIA arriva dunque alla vigilia del ritorno in campo e ribadisce un concetto preciso: qualità tecnica, collaborazione e dialogo dovranno rappresentare alcuni dei punti di riferimento del rapporto tra la Serie B e il movimento arbitrale per tutta la stagione 2026 2027.