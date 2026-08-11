Catanzaro, Petriccione al centro del progetto: accordo rinnovato fino al 2028

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Il centrocampista proseguirà la sua esperienza in giallorosso per altre due stagioni. Il nuovo contratto premia rendimento, continuità e attaccamento alla maglia

Jacopo Petriccione rinnova con il Catanzaro

Il rapporto tra Jacopo Petriccione e il Catanzaro è destinato a proseguire. La società giallorossa ha ufficializzato il prolungamento del contratto del centrocampista, che resterà legato al club fino al 30 giugno 2028.

Il rinnovo rappresenta una scelta importante nella costruzione del progetto tecnico del Catanzaro, deciso a mantenere in organico uno dei giocatori che negli ultimi anni ha saputo garantire affidabilità, personalità e qualità nella gestione del pallone.

Un punto di riferimento per il centrocampo giallorosso

Arrivato nel capoluogo calabrese nel gennaio 2024, Petriccione ha progressivamente assunto un ruolo centrale negli equilibri della squadra. Il centrocampista classe 1995 si è distinto per la capacità di interpretare le diverse fasi della partita, contribuendo alla costruzione del gioco e offrendo soluzioni utili in mezzo al campo.

Alle qualità tecniche ha affiancato continuità, spirito di sacrificio e disponibilità nei confronti dei compagni. Caratteristiche che gli hanno permesso di diventare uno dei principali punti di riferimento del Catanzaro, dentro e fuori dal terreno di gioco.

Il rinnovo premia il percorso iniziato nel 2024

L’accordo fino al 2028 nasce dalla soddisfazione condivisa per il lavoro svolto nelle ultime stagioni. La società ha scelto di dare continuità a un calciatore pienamente inserito nell’ambiente, mentre Petriccione ha confermato la volontà di proseguire la propria esperienza con la maglia giallorossa.

Il prolungamento testimonia anche il legame costruito con la città e con la tifoseria. Fin dal suo arrivo, infatti, il centrocampista ha mostrato coinvolgimento e attaccamento ai colori del club, conquistando progressivamente la fiducia del pubblico.

Petriccione resta al centro del progetto Catanzaro

Con la firma sul nuovo contratto, il Catanzaro blinda Jacopo Petriccione per altre due stagioni. Una conferma che offre stabilità al reparto e consente al club di ripartire da un elemento che conosce già l’ambiente, le pressioni della piazza e le ambizioni della società.

La permanenza del centrocampista fino al 30 giugno 2028 costituisce quindi un segnale di continuità: Petriccione continuerà a mettere esperienza e qualità al servizio del Catanzaro, con l’obiettivo di scrivere nuovi capitoli del percorso intrapreso insieme nel gennaio 2024.