Calciomercato Serie B, acquisti e cessioni: il punto completo squadra per squadra

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Calciomercato Serie B 2026, acquisti e cessioni: il punto completo squadra per squadra

Tutte le operazioni ufficiali, i giocatori in uscita, le trattative ancora aperte e l’analisi del mercato delle squadre in vista della nuova stagione

Il calciomercato di Serie B 2026/2027 entra nella fase decisiva. Le società stanno completando gli organici attraverso acquisti a titolo definitivo, prestiti, riscatti e opportunità legate ai calciatori svincolati.

Tra le operazioni da inserire nel quadro generale c’è anche il trasferimento di Marco Pompetti dal Catanzaro al Padova. Il centrocampista lascia quindi la formazione giallorossa e diventa un nuovo rinforzo della squadra veneta.

Di seguito il riepilogo con acquisti, cessioni, trattative e analisi del mercato, squadra per squadra.

Arezzo

Acquisti

Arena, attaccante dal Pisa

Nunziante, portiere dall’Udinese

Seculin, portiere svincolato

Illanes, difensore dalla Carrarese

Martinez, centrocampista dal Parma

Cipriani, attaccante dall’Aranova

Cerri, attaccante dal Como

Sala, centrocampista svincolato

Cagnano, difensore dall’Avellino

Leone, centrocampista dal Sassuolo

Iaccarino, centrocampista dal Napoli

Cessioni

Di Chiara, difensore a fine contratto

Venturi, portiere a fine contratto

Guccione, centrocampista al Pescara

Trattative

Ceccherini, difensore della Cremonese

Conde, centrocampista del Venezia

Analisi del mercato dell’Arezzo

L’Arezzo ha seguito una strategia equilibrata, intervenendo in ogni reparto. Gli arrivi di Nunziante e Seculin offrono nuove soluzioni tra i pali, mentre Cagnano e Illanes aumentano l’esperienza della difesa. A centrocampo spiccano Leone e Iaccarino, due profili in grado di garantire dinamismo e qualità. L’eventuale arrivo di Ceccherini aggiungerebbe ulteriore solidità al pacchetto arretrato.

Ascoli

Acquisti

De Pieri, centrocampista dall’Inter Under 20

Perciun, centrocampista dal Torino

Acampora, centrocampista svincolato

Oliveri, difensore dall’Atalanta

Cessioni

Forte, attaccante all’Entella

Rizzo Pinna, centrocampista rientrato al Cosenza per fine prestito

Cozzoli, difensore al Savoia

Tavcar, difensore al Giulianova

Corazza, attaccante svincolato

Ndoj, centrocampista svincolato

Analisi del mercato dell’Ascoli

L’Ascoli ha concentrato gli interventi soprattutto a centrocampo. De Pieri e Perciun rappresentano investimenti orientati alla crescita, mentre Acampora porta maggiore esperienza. La partenza di Forte rende però necessario valutare un nuovo innesto offensivo capace di garantire presenza in area e continuità realizzativa.

Avellino

Acquisti

Sassi, portiere dall’Atalanta

Spadoni, attaccante dal Torino

Faticanti, centrocampista dalla Juventus

Moruzzi, difensore dalla Juventus

Martinelli, portiere dalla Fiorentina

Di Maggio, centrocampista dall’Inter

Fila, attaccante dal Venezia

Venturi, difensore dal Venezia

Cessioni

Lescano, attaccante alla Salernitana

Crespi, attaccante all’Union Brescia

D’Ausilio, centrocampista all’Iraklis Salonicco

De Cristofaro, centrocampista al Latina

Marchisano, difensore al Giugliano

Cagnano, difensore all’Arezzo

Trattative

Pecorino, attaccante della Juventus

Hasa, centrocampista del Napoli

Ilie, centrocampista del Nizza

Maistro, centrocampista svincolato

Scotti, attaccante svincolato

Analisi del mercato dell’Avellino

L’Avellino ha scelto una linea giovane e ambiziosa, attingendo dai vivai di Atalanta, Juventus, Fiorentina e Inter. Faticanti e Di Maggio possono dare energia e qualità al centrocampo. Dopo le partenze di Lescano e Crespi, la priorità resta l’attacco: Pecorino e Scotti sono due dei nomi valutati per completare il reparto.

Benevento

Acquisti

Logan Gaspar, attaccante dal Club América

Siatounis, centrocampista dal Potenza

Schimmenti, attaccante dal Potenza

Sylla, portiere svincolato

Beruatto, difensore dal Pisa

Sernicola, difensore dalla Cremonese

Dalle Mura, difensore dalla Juve Stabia

Verdi, attaccante svincolato

Cessioni

Nardi, centrocampista a fine contratto

Perlingeri, attaccante all’Audace Cerignola

Analisi del mercato del Benevento

Il Benevento ha costruito una campagna acquisti completa. Beruatto, Sernicola e Dalle Mura rinforzano sensibilmente la difesa, mentre Siatounis aggiunge soluzioni in mezzo al campo. Verdi rappresenta il profilo più tecnico e può diventare un riferimento importante sulla trequarti.

Carrarese

Acquisti

Khafi, centrocampista dal PSG Under 20

Guercio, difensore dallo Śląsk Wrocław

Rubino, centrocampista dalla Fiorentina

Pinelli, centrocampista dalla Lazio

Romani, difensore dalla Fiorentina

Marconi, attaccante dal Parma

Cissè, attaccante dall’Atalanta Under 23

Rouhi, difensore dalla Juventus

Cessioni

Cicconi, difensore alla Sampdoria

Bouah, centrocampista a fine contratto

Illanes, difensore all’Arezzo

Accornero, attaccante al Trento

Scheffer, difensore al Pineto

Zuelli, centrocampista al Padova

Zanon, difensore al Pisa

Analisi del mercato della Carrarese

La Carrarese ha privilegiato calciatori giovani provenienti da società di primo piano. Rubino, Pinelli, Romani, Cissè e Rouhi hanno margini di crescita significativi, ma dovranno adattarsi rapidamente alle difficoltà della categoria. Le numerose partenze in difesa rendono particolarmente importante il rendimento dei nuovi arrivati.

Catanzaro

Acquisti

Di Francesco, centrocampista riscattato dal Palermo

Postiglione, difensore dal Pineto

Franck Tchaouna, attaccante svincolato

Franky Tchaouna, centrocampista svincolato

Candela, difensore dallo Spezia

Pafundi, attaccante dall’Udinese

Mosti, centrocampista dalla Juve Stabia

Operazioni in attesa di ufficialità

Dorval, dal Bari

Acquah, dal Torino

Cessioni

Cassandro, difensore rientrato al Como per fine prestito

Rispoli, centrocampista rientrato al Como per fine prestito

Nuamah, centrocampista rientrato al Sassuolo per fine prestito

Jack, difensore rientrato al Como per fine prestito

Oudin, centrocampista svincolato

Brighenti, difensore al Vicenza

Liberali, centrocampista al Como

Pontisso, centrocampista alla Cremonese

Marco Pompetti, centrocampista al Padova

Trattative

Topalovic, centrocampista dell’Inter Under 20

Reita, centrocampista del Monza

Garnica, attaccante svincolato

Analisi del mercato del Catanzaro

Il Catanzaro ha modificato in maniera profonda soprattutto il centrocampo e il reparto offensivo. Mosti e Pafundi aggiungono tecnica, fantasia e capacità di giocare tra le linee, mentre Candela può garantire spinta e duttilità sulle corsie.

Le partenze di Pontisso e Marco Pompetti privano però la squadra di due centrocampisti abituati all’ambiente giallorosso. Diventa quindi importante completare il reparto con giocatori capaci di assicurare equilibrio, intensità e continuità. L’eventuale arrivo di Acquah potrebbe rispondere proprio a questa esigenza, mentre Dorval aumenterebbe le alternative sulle fasce.

Cesena

Acquisti

Caprini, attaccante dalla Fiorentina

Natta, difensore dal Newcastle United Jets

Druiventak, attaccante svincolato

Pagano, centrocampista dalla Roma

Debenedetti, attaccante dal Genoa

Cessioni

Calò, centrocampista riscattato dal Frosinone

Berti, centrocampista alla Cremonese

Bastoni, difensore a fine contratto

Castrovilli, centrocampista a fine contratto

Trattative

Fiori, attaccante del Mantova

D’Andrea, attaccante del Sassuolo

Analisi del mercato del Cesena

Il Cesena ha puntato su un gruppo giovane, con particolare attenzione al reparto avanzato. Caprini e Debenedetti possono offrire freschezza e profondità, mentre Pagano è chiamato ad aumentare la qualità della manovra. Le partenze di Calò e Berti richiedono però un nuovo equilibrio a centrocampo.

Cremonese

Acquisti

Berti, centrocampista dal Cesena

Lickunas, attaccante dal Perugia

Gerli, centrocampista dal Modena

Felipe Jack, difensore dal Como

Festa, portiere dal Mantova

Pontisso, centrocampista dal Catanzaro

Vogliacco, difensore dal Genoa

Cessioni

Silvestri, portiere al Karagümrük

Ceccherini, difensore svincolato

Okereke, attaccante svincolato

Vardy, attaccante svincolato

Zanimacchia, centrocampista al Padova

Nava, portiere all’Alcione Milano

Tsadjout, attaccante al Vicenza

Pavesi, difensore alla Pergolettese

Sernicola, difensore al Benevento

Afena-Gyan, attaccante all’Iğdır FK

Trattative

Segre, centrocampista del Palermo

Analisi del mercato della Cremonese

La Cremonese ha rinnovato il centrocampo con Gerli, Berti e Pontisso, tre giocatori con caratteristiche complementari. Vogliacco e Felipe Jack aumentano le opzioni difensive. Le numerose cessioni nel reparto avanzato indicano però la necessità di intervenire ancora in attacco.

Empoli

Acquisti

Di Stefano, attaccante dalla Fiorentina

Cessioni

Anjorin, centrocampista riscattato dal Torino

Konate, attaccante alla Juventus

Versari, portiere al Piacenza

Ignacchiti, centrocampista al Mantova

Zanaga, attaccante al Milan

Analisi del mercato dell’Empoli

L’Empoli ha finora mantenuto un profilo prudente. Di Stefano è un attaccante giovane e interessante, ma le diverse partenze rendono necessario ampliare la rosa. Servono soprattutto nuovi elementi a centrocampo e qualche soluzione offensiva in più.

Entella

Acquisti

Previtali, difensore dal Chiavari

Forte, attaccante dall’Ascoli

Corona, attaccante dal Palermo

Motolese, difensore

Cessioni

Lipani, centrocampista al Latina

Analisi del mercato dell’Entella

L’Entella ha rinforzato l’attacco con Forte e Corona, due giocatori differenti per caratteristiche ed esperienza. La squadra ligure sembra voler costruire un reparto offensivo più profondo, ma potrebbe essere necessario intervenire ulteriormente a centrocampo.

Juve Stabia

Acquisti

Giorgini, difensore riscattato dal Südtirol

Ricciardi, difensore riscattato dal Cosenza

Carissoni, difensore riscattato dal Cittadella

Patanè, centrocampista dal Verona

Caccavo, attaccante dal Bologna

Scuderi, difensore dalla Fiorentina

Gallea, difensore dal Cagliari

Kumi, centrocampista dal Sassuolo

Cessioni

Cacciamani, centrocampista rientrato al Torino per fine prestito

Burnete, attaccante rientrato al Lecce per fine prestito

Diakité, difensore rientrato al Palermo per fine prestito

Kassama, centrocampista rientrato al Trento per fine prestito

Ciammaglichella, centrocampista rientrato al Torino per fine prestito

Varnier, difensore al Südtirol

Maistro, centrocampista svincolato

Morachioli, attaccante svincolato

Leone, centrocampista al Pisa

Dalle Mura, difensore al Benevento

Carissoni, difensore al Padova

Mosti, centrocampista al Catanzaro

Trattative

Sandrucci, attaccante del Torino

Maggioni, difensore del Mantova

Analisi del mercato della Juve Stabia

La Juve Stabia ha affrontato una profonda trasformazione. Le partenze di Mosti, Dalle Mura e Leone hanno ridotto l’esperienza della rosa, mentre gli innesti sono prevalentemente giovani. Il talento non manca, ma sarà determinante la velocità con cui i nuovi giocatori riusciranno a inserirsi.

Mantova

Acquisti

Benaissa, difensore dal Casa Pia

Castellini, difensore dal Catania

Silva, attaccante dal Torino

Meroni, difensore dal Bari

Tomasevic, difensore dal Bologna

Gemello, portiere dal Perugia

Gliozzi, attaccante dal Modena

Chinetti, attaccante dal Como

Spinaccè, attaccante dall’Inter Under 20

Vesentini, centrocampista dall’Union Brescia

Ignacchiti, centrocampista dall’Empoli

Cajazzo, attaccante dal Casarano

Cessioni

Marras, attaccante al Pisa

Analisi del mercato del Mantova

Il Mantova ha operato in maniera decisa, aumentando sensibilmente il numero delle alternative. Gliozzi porta esperienza e fisicità, mentre Spinaccè e Chinetti rappresentano soluzioni più giovani. Anche la difesa è stata rinforzata con innesti utili per struttura e duttilità.

Modena

Acquisti

Manquant, attaccante svincolato

Sersanti, centrocampista riscattato dalla Juventus

Ronco, difensore dal Monopoli

Bacchin, attaccante dal Perugia

Montevago, attaccante dal Perugia

Consiglio, portiere dal Genoa

Odero, difensore dal Genoa

Caso, attaccante rientrato dal Monza per fine prestito

Bozhanaj, centrocampista rientrato dalla Reggiana per fine prestito

Olzer, centrocampista dal Pescara

Azzi, difensore dal Monza

Brugman, centrocampista svincolato

Zanetti, attaccante dal Karpaty Lviv

Bianco, centrocampista dalla Fiorentina

Cessioni

Cauz, difensore svincolato

Cotali, difensore svincolato

Defrel, attaccante svincolato

Massolin, centrocampista rientrato all’Inter per fine prestito

Strizzolo, attaccante svincolato

Gliozzi, attaccante al Mantova

Wiafe, centrocampista al Genoa

Gerli, centrocampista alla Cremonese

Trattative

Harder, centrocampista della Fiorentina

Barbini, difensore del Genoa

Analisi del mercato del Modena

Il Modena è tra le squadre maggiormente rinnovate. Brugman e Bianco possono garantire qualità nella costruzione del gioco, mentre Olzer e Caso aumentano la pericolosità tra le linee. Montevago rappresenta una soluzione fisica per l’attacco. La sfida principale sarà trovare rapidamente equilibrio dopo tanti cambiamenti.

Padova

Acquisti

Sorrentino, portiere riscattato dal Monza

Bordoni, difensore dalla Lazio

Zanimacchia, centrocampista dalla Cremonese

Lovato, difensore svincolato

Cocchi, difensore dall’Inter

Zuelli, centrocampista dalla Carrarese

Carissoni, difensore dalla Juve Stabia

Marco Pompetti, centrocampista dal Catanzaro

Cessioni

Penta, centrocampista all’Arzignano

Castegnaro, centrocampista all’Arzignano

Tumiatti, centrocampista al Mestre

Trattative

Sardo, centrocampista del Milan Futuro

Giorgini, difensore della Juve Stabia

Guarino, difensore dell’Empoli

De Luca, attaccante della Cremonese

Artistico, attaccante della Lazio

Aurelio, difensore dello Spezia

Harder, centrocampista della Fiorentina

Kamate, centrocampista dell’Inter Under 23

Cheddira, attaccante del Napoli

Analisi del mercato del Padova

Il Padova ha costruito una squadra più solida e competitiva. Lovato, Cocchi, Bordoni e Carissoni rafforzano il reparto difensivo, mentre Zanimacchia aggiunge corsa ed esperienza.

L’arrivo di Marco Pompetti dal Catanzaro è particolarmente importante per il centrocampo. Il calciatore può offrire qualità nell’impostazione, capacità di gestire i ritmi e pericolosità sui calci piazzati. Con Pompetti e Zuelli, il Padova aumenta le possibilità di scelta nella zona centrale. La priorità successiva potrebbe essere l’arrivo di un attaccante capace di garantire un buon numero di reti.

Palermo

Acquisti

Diakité, difensore rientrato dalla Juve Stabia per fine prestito

Estevez, centrocampista svincolato

Brunori, attaccante rientrato dalla Sampdoria per fine prestito

Gyasi, centrocampista riscattato dall’Empoli

Lund, difensore rientrato dal Colonia per fine prestito

Cassandro, difensore dal Como

Hernani, centrocampista dal Monza

Fortin, portiere dal Lens

Bozzolan, difensore dalla Reggiana

Barba, difensore svincolato

Vavassori, attaccante dall’Atalanta

Strefezza, attaccante dall’Olympiakos

Cessioni

Bardi, portiere al Mantova

Saric, centrocampista all’Antalyaspor

Di Francesco, centrocampista al Catanzaro

Bereszynski, difensore al Motor Lublino

Corona, attaccante all’Entella

Di Bartolo, portiere all’Altamura

Desplanches, portiere al Frosinone

Nikolaou, difensore all’OFI Creta

Vasic, centrocampista al Südtirol

Lund, difensore al Birmingham

Analisi del mercato del Palermo

Il Palermo ha allestito una rosa ricca di esperienza e qualità tecnica. Strefezza può garantire imprevedibilità sulle fasce, mentre Hernani ed Estevez aumentano le alternative a centrocampo. Barba e Cassandro danno maggiore affidabilità alla difesa. Il potenziale è elevato, ma sarà necessario trasformare la qualità individuale in continuità di rendimento.

Pisa

Acquisti

Loyola, centrocampista riscattato dall’Independiente

Aebischer, centrocampista riscattato dal Bologna

Denoon, difensore riscattato dallo Zurigo

Marras, attaccante dal Mantova

Leone, centrocampista

Zanon, difensore dalla Carrarese

Ferrah, attaccante dal Lille

Cessioni

Arena, attaccante all’Arezzo

Raychev, centrocampista al Levski Sofia

Lind, attaccante al Nordsjælland

Marin, centrocampista all’Al-Nasr

Mlakar, attaccante al Maribor

Jevšenak, centrocampista al Maribor

Trattative

Abiuso, attaccante della Carrarese

Analisi del mercato del Pisa

Il Pisa ha mantenuto alcuni giocatori attraverso i riscatti e ha aggiunto nuove soluzioni sulle corsie e in attacco. Aebischer può diventare un elemento importante per esperienza e capacità di interpretare più ruoli. Dopo le partenze di Lind e Mlakar, il reparto offensivo potrebbe richiedere un ulteriore rinforzo.

Sampdoria

Acquisti

Insigne, attaccante svincolato

S. Esposito, centrocampista riscattato dallo Spezia

Begic, attaccante riscattato dal Parma

Cicconi, difensore riscattato dalla Carrarese

Gartenmann, difensore dal Ferencváros

Sinani, attaccante svincolato

Ravanelli, difensore dal Monza

Lauritsen, attaccante svincolato

Viti, difensore dal Nizza

Vindahl, portiere dallo Sparta Praga

Cessioni

Coubis, difensore al Cluj

Trattative

Pigliacelli, portiere del Catanzaro

Analisi del mercato della Sampdoria

La Sampdoria ha realizzato un mercato ambizioso. Insigne e Sinani portano qualità ed esperienza al reparto offensivo, mentre Viti, Ravanelli e Gartenmann rendono la difesa più strutturata. L’eventuale arrivo di Pigliacelli completerebbe il reparto dei portieri con un profilo esperto della categoria.

Südtirol

Acquisti

Varnier, difensore dalla Juve Stabia

Stabile, difensore dall’Inter

Mixtur, attaccante dal Villefranche

Plizzari, portiere dal Venezia

Lopes, attaccante dal Radomiak

Stivanello, difensore dal Bologna

Pyyhtiä, centrocampista dal Bologna

Vasic, centrocampista dal Palermo

Veroli, difensore dal Cagliari

Vadjunec, portiere dal Treviso

Bjarkason, centrocampista dal Venezia

Cessioni

Mallamo, centrocampista all’Union Brescia

Kofler, difensore al Cagliari

Trattative

Trimboli, centrocampista del Mantova

Analisi del mercato del Südtirol

Il Südtirol ha rinforzato soprattutto la difesa, confermando una strategia basata sull’organizzazione e sulla solidità. Varnier, Stabile, Stivanello e Veroli aumentano le alternative nel reparto arretrato. Pyyhtiä e Vasic possono invece offrire maggiore qualità nella gestione del pallone.

Verona

Acquisti

Bega, centrocampista dallo Stade Nyonnais

Leali, portiere svincolato

Korac, difensore dal Venezia

Cerbone, attaccante dal Casarano

Compagnon, attaccante dal Venezia

Mulattieri, attaccante dal Sassuolo

Sezonienko, attaccante dal Lechia Danzica

Cessioni

Ghilardi, difensore riscattato dalla Roma

Mitrovic, attaccante al Vojvodina

Lambourde, attaccante al Servette

Bella-Kotchap, difensore al Venezia

Gagliardini, centrocampista a fine contratto

Lirola, difensore a fine contratto

Akpa Akpro, centrocampista a fine contratto

Pavanati, centrocampista al Lumezzane

Nwachukwu, difensore al Lumezzane

Cazzadori, difensore allo Spezia

Patanè, centrocampista alla Juve Stabia

Bowie, attaccante al Sassuolo

Trattative

Cheddira, attaccante del Napoli

Analisi del mercato del Verona

Il Verona ha modificato profondamente la rosa. Mulattieri è il principale riferimento per il nuovo attacco, mentre Compagnon può essere impiegato in più posizioni. Le numerose partenze hanno ridotto esperienza e profondità, soprattutto a centrocampo. Cheddira rappresenterebbe un innesto importante per aumentare il peso offensivo.

Vicenza

Acquisti

Rauti, attaccante dal Torino

Corazza, difensore dal Bologna

Moncini, attaccante

Pietrelli, centrocampista dalla Juventus Next Gen

Marchizza, difensore svincolato

Brighenti, difensore dal Catanzaro

Tsadjout, attaccante dalla Cremonese

Valoti, centrocampista svincolato

Cessioni

Zamparo, attaccante all’Alcione

Trattative

Pizzignacco, portiere del Monza

Analisi del mercato del Vicenza

Il Vicenza ha inserito diversi giocatori che conoscono bene il calcio italiano. Brighenti e Marchizza aumentano esperienza e affidabilità in difesa, mentre Valoti può offrire qualità, inserimenti e capacità realizzativa. Rauti, Moncini e Tsadjout rendono il reparto offensivo più completo e fisico.

Serie B 2026, un mercato ancora aperto

Il quadro del calciomercato estivo di Serie B rimane in continua evoluzione. Alcune società hanno già definito gran parte delle rose, mentre altre devono ancora completare uno o più reparti.

Tra le operazioni più interessanti rientra anche l’acquisto di Marco Pompetti da parte del Padova, con il centrocampista trasferitosi dal Catanzaro alla formazione veneta. Un movimento che modifica gli equilibri di entrambe le squadre: il Padova guadagna qualità in mezzo al campo, mentre il club giallorosso dovrà compensare le partenze di Pompetti e Pontisso.

Prestiti, occasioni tra gli svincolati e affari dell’ultima parte della sessione potrebbero cambiare ulteriormente le valutazioni. Solo al termine del mercato sarà possibile definire con maggiore precisione le reali ambizioni delle squadre.