Calciomercato Serie B, acquisti e cessioni: il punto completo squadra per squadra
Calciomercato Serie B 2026, acquisti e cessioni: il punto completo squadra per squadra
Tutte le operazioni ufficiali, i giocatori in uscita, le trattative ancora aperte e l’analisi del mercato delle squadre in vista della nuova stagione
Il calciomercato di Serie B 2026/2027 entra nella fase decisiva. Le società stanno completando gli organici attraverso acquisti a titolo definitivo, prestiti, riscatti e opportunità legate ai calciatori svincolati.
Tra le operazioni da inserire nel quadro generale c’è anche il trasferimento di Marco Pompetti dal Catanzaro al Padova. Il centrocampista lascia quindi la formazione giallorossa e diventa un nuovo rinforzo della squadra veneta.
Di seguito il riepilogo con acquisti, cessioni, trattative e analisi del mercato, squadra per squadra.
Arezzo
Acquisti
- Arena, attaccante dal Pisa
- Nunziante, portiere dall’Udinese
- Seculin, portiere svincolato
- Illanes, difensore dalla Carrarese
- Martinez, centrocampista dal Parma
- Cipriani, attaccante dall’Aranova
- Cerri, attaccante dal Como
- Sala, centrocampista svincolato
- Cagnano, difensore dall’Avellino
- Leone, centrocampista dal Sassuolo
- Iaccarino, centrocampista dal Napoli
Cessioni
- Di Chiara, difensore a fine contratto
- Venturi, portiere a fine contratto
- Guccione, centrocampista al Pescara
Trattative
- Ceccherini, difensore della Cremonese
- Conde, centrocampista del Venezia
Analisi del mercato dell’Arezzo
L’Arezzo ha seguito una strategia equilibrata, intervenendo in ogni reparto. Gli arrivi di Nunziante e Seculin offrono nuove soluzioni tra i pali, mentre Cagnano e Illanes aumentano l’esperienza della difesa. A centrocampo spiccano Leone e Iaccarino, due profili in grado di garantire dinamismo e qualità. L’eventuale arrivo di Ceccherini aggiungerebbe ulteriore solidità al pacchetto arretrato.
Ascoli
Acquisti
- De Pieri, centrocampista dall’Inter Under 20
- Perciun, centrocampista dal Torino
- Acampora, centrocampista svincolato
- Oliveri, difensore dall’Atalanta
Cessioni
- Forte, attaccante all’Entella
- Rizzo Pinna, centrocampista rientrato al Cosenza per fine prestito
- Cozzoli, difensore al Savoia
- Tavcar, difensore al Giulianova
- Corazza, attaccante svincolato
- Ndoj, centrocampista svincolato
Analisi del mercato dell’Ascoli
L’Ascoli ha concentrato gli interventi soprattutto a centrocampo. De Pieri e Perciun rappresentano investimenti orientati alla crescita, mentre Acampora porta maggiore esperienza. La partenza di Forte rende però necessario valutare un nuovo innesto offensivo capace di garantire presenza in area e continuità realizzativa.
Avellino
Acquisti
- Sassi, portiere dall’Atalanta
- Spadoni, attaccante dal Torino
- Faticanti, centrocampista dalla Juventus
- Moruzzi, difensore dalla Juventus
- Martinelli, portiere dalla Fiorentina
- Di Maggio, centrocampista dall’Inter
- Fila, attaccante dal Venezia
- Venturi, difensore dal Venezia
Cessioni
- Lescano, attaccante alla Salernitana
- Crespi, attaccante all’Union Brescia
- D’Ausilio, centrocampista all’Iraklis Salonicco
- De Cristofaro, centrocampista al Latina
- Marchisano, difensore al Giugliano
- Cagnano, difensore all’Arezzo
Trattative
- Pecorino, attaccante della Juventus
- Hasa, centrocampista del Napoli
- Ilie, centrocampista del Nizza
- Maistro, centrocampista svincolato
- Scotti, attaccante svincolato
Analisi del mercato dell’Avellino
L’Avellino ha scelto una linea giovane e ambiziosa, attingendo dai vivai di Atalanta, Juventus, Fiorentina e Inter. Faticanti e Di Maggio possono dare energia e qualità al centrocampo. Dopo le partenze di Lescano e Crespi, la priorità resta l’attacco: Pecorino e Scotti sono due dei nomi valutati per completare il reparto.
Benevento
Acquisti
- Logan Gaspar, attaccante dal Club América
- Siatounis, centrocampista dal Potenza
- Schimmenti, attaccante dal Potenza
- Sylla, portiere svincolato
- Beruatto, difensore dal Pisa
- Sernicola, difensore dalla Cremonese
- Dalle Mura, difensore dalla Juve Stabia
- Verdi, attaccante svincolato
Cessioni
- Nardi, centrocampista a fine contratto
- Perlingeri, attaccante all’Audace Cerignola
Analisi del mercato del Benevento
Il Benevento ha costruito una campagna acquisti completa. Beruatto, Sernicola e Dalle Mura rinforzano sensibilmente la difesa, mentre Siatounis aggiunge soluzioni in mezzo al campo. Verdi rappresenta il profilo più tecnico e può diventare un riferimento importante sulla trequarti.
Carrarese
Acquisti
- Khafi, centrocampista dal PSG Under 20
- Guercio, difensore dallo Śląsk Wrocław
- Rubino, centrocampista dalla Fiorentina
- Pinelli, centrocampista dalla Lazio
- Romani, difensore dalla Fiorentina
- Marconi, attaccante dal Parma
- Cissè, attaccante dall’Atalanta Under 23
- Rouhi, difensore dalla Juventus
Cessioni
- Cicconi, difensore alla Sampdoria
- Bouah, centrocampista a fine contratto
- Illanes, difensore all’Arezzo
- Accornero, attaccante al Trento
- Scheffer, difensore al Pineto
- Zuelli, centrocampista al Padova
- Zanon, difensore al Pisa
Analisi del mercato della Carrarese
La Carrarese ha privilegiato calciatori giovani provenienti da società di primo piano. Rubino, Pinelli, Romani, Cissè e Rouhi hanno margini di crescita significativi, ma dovranno adattarsi rapidamente alle difficoltà della categoria. Le numerose partenze in difesa rendono particolarmente importante il rendimento dei nuovi arrivati.
Catanzaro
Acquisti
- Di Francesco, centrocampista riscattato dal Palermo
- Postiglione, difensore dal Pineto
- Franck Tchaouna, attaccante svincolato
- Franky Tchaouna, centrocampista svincolato
- Candela, difensore dallo Spezia
- Pafundi, attaccante dall’Udinese
- Mosti, centrocampista dalla Juve Stabia
Operazioni in attesa di ufficialità
- Dorval, dal Bari
- Acquah, dal Torino
Cessioni
- Cassandro, difensore rientrato al Como per fine prestito
- Rispoli, centrocampista rientrato al Como per fine prestito
- Nuamah, centrocampista rientrato al Sassuolo per fine prestito
- Jack, difensore rientrato al Como per fine prestito
- Oudin, centrocampista svincolato
- Brighenti, difensore al Vicenza
- Liberali, centrocampista al Como
- Pontisso, centrocampista alla Cremonese
- Marco Pompetti, centrocampista al Padova
Trattative
- Topalovic, centrocampista dell’Inter Under 20
- Reita, centrocampista del Monza
- Garnica, attaccante svincolato
Analisi del mercato del Catanzaro
Il Catanzaro ha modificato in maniera profonda soprattutto il centrocampo e il reparto offensivo. Mosti e Pafundi aggiungono tecnica, fantasia e capacità di giocare tra le linee, mentre Candela può garantire spinta e duttilità sulle corsie.
Le partenze di Pontisso e Marco Pompetti privano però la squadra di due centrocampisti abituati all’ambiente giallorosso. Diventa quindi importante completare il reparto con giocatori capaci di assicurare equilibrio, intensità e continuità. L’eventuale arrivo di Acquah potrebbe rispondere proprio a questa esigenza, mentre Dorval aumenterebbe le alternative sulle fasce.
Cesena
Acquisti
- Caprini, attaccante dalla Fiorentina
- Natta, difensore dal Newcastle United Jets
- Druiventak, attaccante svincolato
- Pagano, centrocampista dalla Roma
- Debenedetti, attaccante dal Genoa
Cessioni
- Calò, centrocampista riscattato dal Frosinone
- Berti, centrocampista alla Cremonese
- Bastoni, difensore a fine contratto
- Castrovilli, centrocampista a fine contratto
Trattative
- Fiori, attaccante del Mantova
- D’Andrea, attaccante del Sassuolo
Analisi del mercato del Cesena
Il Cesena ha puntato su un gruppo giovane, con particolare attenzione al reparto avanzato. Caprini e Debenedetti possono offrire freschezza e profondità, mentre Pagano è chiamato ad aumentare la qualità della manovra. Le partenze di Calò e Berti richiedono però un nuovo equilibrio a centrocampo.
Cremonese
Acquisti
- Berti, centrocampista dal Cesena
- Lickunas, attaccante dal Perugia
- Gerli, centrocampista dal Modena
- Felipe Jack, difensore dal Como
- Festa, portiere dal Mantova
- Pontisso, centrocampista dal Catanzaro
- Vogliacco, difensore dal Genoa
Cessioni
- Silvestri, portiere al Karagümrük
- Ceccherini, difensore svincolato
- Okereke, attaccante svincolato
- Vardy, attaccante svincolato
- Zanimacchia, centrocampista al Padova
- Nava, portiere all’Alcione Milano
- Tsadjout, attaccante al Vicenza
- Pavesi, difensore alla Pergolettese
- Sernicola, difensore al Benevento
- Afena-Gyan, attaccante all’Iğdır FK
Trattative
- Segre, centrocampista del Palermo
Analisi del mercato della Cremonese
La Cremonese ha rinnovato il centrocampo con Gerli, Berti e Pontisso, tre giocatori con caratteristiche complementari. Vogliacco e Felipe Jack aumentano le opzioni difensive. Le numerose cessioni nel reparto avanzato indicano però la necessità di intervenire ancora in attacco.
Empoli
Acquisti
- Di Stefano, attaccante dalla Fiorentina
Cessioni
- Anjorin, centrocampista riscattato dal Torino
- Konate, attaccante alla Juventus
- Versari, portiere al Piacenza
- Ignacchiti, centrocampista al Mantova
- Zanaga, attaccante al Milan
Analisi del mercato dell’Empoli
L’Empoli ha finora mantenuto un profilo prudente. Di Stefano è un attaccante giovane e interessante, ma le diverse partenze rendono necessario ampliare la rosa. Servono soprattutto nuovi elementi a centrocampo e qualche soluzione offensiva in più.
Entella
Acquisti
- Previtali, difensore dal Chiavari
- Forte, attaccante dall’Ascoli
- Corona, attaccante dal Palermo
- Motolese, difensore
Cessioni
- Lipani, centrocampista al Latina
Analisi del mercato dell’Entella
L’Entella ha rinforzato l’attacco con Forte e Corona, due giocatori differenti per caratteristiche ed esperienza. La squadra ligure sembra voler costruire un reparto offensivo più profondo, ma potrebbe essere necessario intervenire ulteriormente a centrocampo.
Juve Stabia
Acquisti
- Giorgini, difensore riscattato dal Südtirol
- Ricciardi, difensore riscattato dal Cosenza
- Carissoni, difensore riscattato dal Cittadella
- Patanè, centrocampista dal Verona
- Caccavo, attaccante dal Bologna
- Scuderi, difensore dalla Fiorentina
- Gallea, difensore dal Cagliari
- Kumi, centrocampista dal Sassuolo
Cessioni
- Cacciamani, centrocampista rientrato al Torino per fine prestito
- Burnete, attaccante rientrato al Lecce per fine prestito
- Diakité, difensore rientrato al Palermo per fine prestito
- Kassama, centrocampista rientrato al Trento per fine prestito
- Ciammaglichella, centrocampista rientrato al Torino per fine prestito
- Varnier, difensore al Südtirol
- Maistro, centrocampista svincolato
- Morachioli, attaccante svincolato
- Leone, centrocampista al Pisa
- Dalle Mura, difensore al Benevento
- Carissoni, difensore al Padova
- Mosti, centrocampista al Catanzaro
Trattative
- Sandrucci, attaccante del Torino
- Maggioni, difensore del Mantova
Analisi del mercato della Juve Stabia
La Juve Stabia ha affrontato una profonda trasformazione. Le partenze di Mosti, Dalle Mura e Leone hanno ridotto l’esperienza della rosa, mentre gli innesti sono prevalentemente giovani. Il talento non manca, ma sarà determinante la velocità con cui i nuovi giocatori riusciranno a inserirsi.
Mantova
Acquisti
- Benaissa, difensore dal Casa Pia
- Castellini, difensore dal Catania
- Silva, attaccante dal Torino
- Meroni, difensore dal Bari
- Tomasevic, difensore dal Bologna
- Gemello, portiere dal Perugia
- Gliozzi, attaccante dal Modena
- Chinetti, attaccante dal Como
- Spinaccè, attaccante dall’Inter Under 20
- Vesentini, centrocampista dall’Union Brescia
- Ignacchiti, centrocampista dall’Empoli
- Cajazzo, attaccante dal Casarano
Cessioni
- Marras, attaccante al Pisa
Analisi del mercato del Mantova
Il Mantova ha operato in maniera decisa, aumentando sensibilmente il numero delle alternative. Gliozzi porta esperienza e fisicità, mentre Spinaccè e Chinetti rappresentano soluzioni più giovani. Anche la difesa è stata rinforzata con innesti utili per struttura e duttilità.
Modena
Acquisti
- Manquant, attaccante svincolato
- Sersanti, centrocampista riscattato dalla Juventus
- Ronco, difensore dal Monopoli
- Bacchin, attaccante dal Perugia
- Montevago, attaccante dal Perugia
- Consiglio, portiere dal Genoa
- Odero, difensore dal Genoa
- Caso, attaccante rientrato dal Monza per fine prestito
- Bozhanaj, centrocampista rientrato dalla Reggiana per fine prestito
- Olzer, centrocampista dal Pescara
- Azzi, difensore dal Monza
- Brugman, centrocampista svincolato
- Zanetti, attaccante dal Karpaty Lviv
- Bianco, centrocampista dalla Fiorentina
Cessioni
- Cauz, difensore svincolato
- Cotali, difensore svincolato
- Defrel, attaccante svincolato
- Massolin, centrocampista rientrato all’Inter per fine prestito
- Strizzolo, attaccante svincolato
- Gliozzi, attaccante al Mantova
- Wiafe, centrocampista al Genoa
- Gerli, centrocampista alla Cremonese
Trattative
- Harder, centrocampista della Fiorentina
- Barbini, difensore del Genoa
Analisi del mercato del Modena
Il Modena è tra le squadre maggiormente rinnovate. Brugman e Bianco possono garantire qualità nella costruzione del gioco, mentre Olzer e Caso aumentano la pericolosità tra le linee. Montevago rappresenta una soluzione fisica per l’attacco. La sfida principale sarà trovare rapidamente equilibrio dopo tanti cambiamenti.
Padova
Acquisti
- Sorrentino, portiere riscattato dal Monza
- Bordoni, difensore dalla Lazio
- Zanimacchia, centrocampista dalla Cremonese
- Lovato, difensore svincolato
- Cocchi, difensore dall’Inter
- Zuelli, centrocampista dalla Carrarese
- Carissoni, difensore dalla Juve Stabia
- Marco Pompetti, centrocampista dal Catanzaro
Cessioni
- Penta, centrocampista all’Arzignano
- Castegnaro, centrocampista all’Arzignano
- Tumiatti, centrocampista al Mestre
Trattative
- Sardo, centrocampista del Milan Futuro
- Giorgini, difensore della Juve Stabia
- Guarino, difensore dell’Empoli
- De Luca, attaccante della Cremonese
- Artistico, attaccante della Lazio
- Aurelio, difensore dello Spezia
- Harder, centrocampista della Fiorentina
- Kamate, centrocampista dell’Inter Under 23
- Cheddira, attaccante del Napoli
Analisi del mercato del Padova
Il Padova ha costruito una squadra più solida e competitiva. Lovato, Cocchi, Bordoni e Carissoni rafforzano il reparto difensivo, mentre Zanimacchia aggiunge corsa ed esperienza.
L’arrivo di Marco Pompetti dal Catanzaro è particolarmente importante per il centrocampo. Il calciatore può offrire qualità nell’impostazione, capacità di gestire i ritmi e pericolosità sui calci piazzati. Con Pompetti e Zuelli, il Padova aumenta le possibilità di scelta nella zona centrale. La priorità successiva potrebbe essere l’arrivo di un attaccante capace di garantire un buon numero di reti.
Palermo
Acquisti
- Diakité, difensore rientrato dalla Juve Stabia per fine prestito
- Estevez, centrocampista svincolato
- Brunori, attaccante rientrato dalla Sampdoria per fine prestito
- Gyasi, centrocampista riscattato dall’Empoli
- Lund, difensore rientrato dal Colonia per fine prestito
- Cassandro, difensore dal Como
- Hernani, centrocampista dal Monza
- Fortin, portiere dal Lens
- Bozzolan, difensore dalla Reggiana
- Barba, difensore svincolato
- Vavassori, attaccante dall’Atalanta
- Strefezza, attaccante dall’Olympiakos
Cessioni
- Bardi, portiere al Mantova
- Saric, centrocampista all’Antalyaspor
- Di Francesco, centrocampista al Catanzaro
- Bereszynski, difensore al Motor Lublino
- Corona, attaccante all’Entella
- Di Bartolo, portiere all’Altamura
- Desplanches, portiere al Frosinone
- Nikolaou, difensore all’OFI Creta
- Vasic, centrocampista al Südtirol
- Lund, difensore al Birmingham
Analisi del mercato del Palermo
Il Palermo ha allestito una rosa ricca di esperienza e qualità tecnica. Strefezza può garantire imprevedibilità sulle fasce, mentre Hernani ed Estevez aumentano le alternative a centrocampo. Barba e Cassandro danno maggiore affidabilità alla difesa. Il potenziale è elevato, ma sarà necessario trasformare la qualità individuale in continuità di rendimento.
Pisa
Acquisti
- Loyola, centrocampista riscattato dall’Independiente
- Aebischer, centrocampista riscattato dal Bologna
- Denoon, difensore riscattato dallo Zurigo
- Marras, attaccante dal Mantova
- Leone, centrocampista
- Zanon, difensore dalla Carrarese
- Ferrah, attaccante dal Lille
Cessioni
- Arena, attaccante all’Arezzo
- Raychev, centrocampista al Levski Sofia
- Lind, attaccante al Nordsjælland
- Marin, centrocampista all’Al-Nasr
- Mlakar, attaccante al Maribor
- Jevšenak, centrocampista al Maribor
Trattative
- Abiuso, attaccante della Carrarese
Analisi del mercato del Pisa
Il Pisa ha mantenuto alcuni giocatori attraverso i riscatti e ha aggiunto nuove soluzioni sulle corsie e in attacco. Aebischer può diventare un elemento importante per esperienza e capacità di interpretare più ruoli. Dopo le partenze di Lind e Mlakar, il reparto offensivo potrebbe richiedere un ulteriore rinforzo.
Sampdoria
Acquisti
- Insigne, attaccante svincolato
- S. Esposito, centrocampista riscattato dallo Spezia
- Begic, attaccante riscattato dal Parma
- Cicconi, difensore riscattato dalla Carrarese
- Gartenmann, difensore dal Ferencváros
- Sinani, attaccante svincolato
- Ravanelli, difensore dal Monza
- Lauritsen, attaccante svincolato
- Viti, difensore dal Nizza
- Vindahl, portiere dallo Sparta Praga
Cessioni
- Coubis, difensore al Cluj
Trattative
- Pigliacelli, portiere del Catanzaro
Analisi del mercato della Sampdoria
La Sampdoria ha realizzato un mercato ambizioso. Insigne e Sinani portano qualità ed esperienza al reparto offensivo, mentre Viti, Ravanelli e Gartenmann rendono la difesa più strutturata. L’eventuale arrivo di Pigliacelli completerebbe il reparto dei portieri con un profilo esperto della categoria.
Südtirol
Acquisti
- Varnier, difensore dalla Juve Stabia
- Stabile, difensore dall’Inter
- Mixtur, attaccante dal Villefranche
- Plizzari, portiere dal Venezia
- Lopes, attaccante dal Radomiak
- Stivanello, difensore dal Bologna
- Pyyhtiä, centrocampista dal Bologna
- Vasic, centrocampista dal Palermo
- Veroli, difensore dal Cagliari
- Vadjunec, portiere dal Treviso
- Bjarkason, centrocampista dal Venezia
Cessioni
- Mallamo, centrocampista all’Union Brescia
- Kofler, difensore al Cagliari
Trattative
- Trimboli, centrocampista del Mantova
Analisi del mercato del Südtirol
Il Südtirol ha rinforzato soprattutto la difesa, confermando una strategia basata sull’organizzazione e sulla solidità. Varnier, Stabile, Stivanello e Veroli aumentano le alternative nel reparto arretrato. Pyyhtiä e Vasic possono invece offrire maggiore qualità nella gestione del pallone.
Verona
Acquisti
- Bega, centrocampista dallo Stade Nyonnais
- Leali, portiere svincolato
- Korac, difensore dal Venezia
- Cerbone, attaccante dal Casarano
- Compagnon, attaccante dal Venezia
- Mulattieri, attaccante dal Sassuolo
- Sezonienko, attaccante dal Lechia Danzica
Cessioni
- Ghilardi, difensore riscattato dalla Roma
- Mitrovic, attaccante al Vojvodina
- Lambourde, attaccante al Servette
- Bella-Kotchap, difensore al Venezia
- Gagliardini, centrocampista a fine contratto
- Lirola, difensore a fine contratto
- Akpa Akpro, centrocampista a fine contratto
- Pavanati, centrocampista al Lumezzane
- Nwachukwu, difensore al Lumezzane
- Cazzadori, difensore allo Spezia
- Patanè, centrocampista alla Juve Stabia
- Bowie, attaccante al Sassuolo
Trattative
- Cheddira, attaccante del Napoli
Analisi del mercato del Verona
Il Verona ha modificato profondamente la rosa. Mulattieri è il principale riferimento per il nuovo attacco, mentre Compagnon può essere impiegato in più posizioni. Le numerose partenze hanno ridotto esperienza e profondità, soprattutto a centrocampo. Cheddira rappresenterebbe un innesto importante per aumentare il peso offensivo.
Vicenza
Acquisti
- Rauti, attaccante dal Torino
- Corazza, difensore dal Bologna
- Moncini, attaccante
- Pietrelli, centrocampista dalla Juventus Next Gen
- Marchizza, difensore svincolato
- Brighenti, difensore dal Catanzaro
- Tsadjout, attaccante dalla Cremonese
- Valoti, centrocampista svincolato
Cessioni
- Zamparo, attaccante all’Alcione
Trattative
- Pizzignacco, portiere del Monza
Analisi del mercato del Vicenza
Il Vicenza ha inserito diversi giocatori che conoscono bene il calcio italiano. Brighenti e Marchizza aumentano esperienza e affidabilità in difesa, mentre Valoti può offrire qualità, inserimenti e capacità realizzativa. Rauti, Moncini e Tsadjout rendono il reparto offensivo più completo e fisico.
Serie B 2026, un mercato ancora aperto
Il quadro del calciomercato estivo di Serie B rimane in continua evoluzione. Alcune società hanno già definito gran parte delle rose, mentre altre devono ancora completare uno o più reparti.
Tra le operazioni più interessanti rientra anche l’acquisto di Marco Pompetti da parte del Padova, con il centrocampista trasferitosi dal Catanzaro alla formazione veneta. Un movimento che modifica gli equilibri di entrambe le squadre: il Padova guadagna qualità in mezzo al campo, mentre il club giallorosso dovrà compensare le partenze di Pompetti e Pontisso.
Prestiti, occasioni tra gli svincolati e affari dell’ultima parte della sessione potrebbero cambiare ulteriormente le valutazioni. Solo al termine del mercato sarà possibile definire con maggiore precisione le reali ambizioni delle squadre.
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