Catanzaro Südtirol Possanzini presenta la sfida di Coppa Italia. Video

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Catanzaro Südtirol Possanzini presenta la sfida di Coppa Italia La squadra è carica e vogliamo capire a che punto siamo

Il tecnico biancorosso analizza il lavoro svolto durante la preparazione e indica gli obiettivi del primo appuntamento ufficiale della nuova stagione

Il momento delle prove lascia spazio alle partite che contano. Alla vigilia di Catanzaro Südtirol, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2026 2027, Davide Possanzini ha tracciato un primo bilancio del lavoro effettuato dalla sua squadra durante il precampionato.

La sfida si giocherà sabato 15 agosto alle ore 18 allo stadio Nicola Ceravolo e rappresenterà l’esordio ufficiale del nuovo allenatore sulla panchina altoatesina. L’incontro sarà trasmesso in chiaro su Canale 20. FC Südtirol

Possanzini soddisfatto della preparazione del Südtirol

Dopo poco più di un mese di allenamenti, il tecnico considera il Südtirol pronto per affrontare il primo impegno ufficiale. La preparazione è stata utilizzata soprattutto per trasmettere alla squadra nuovi concetti e costruire una precisa identità di gioco.

«Secondo me la squadra è ben preparata. Abbiamo disputato un bel mese di lavoro, concentrandoci su molti aspetti e soprattutto sui nostri principi di gioco», ha spiegato Davide Possanzini.

L’allenatore è consapevole che non sia ancora possibile aver assimilato ogni dettaglio, ma considera la partita contro il Catanzaro un passaggio fondamentale per valutare la crescita del gruppo.

«Questa gara ci permetterà di capire tante cose, a che punto siamo e su quali aspetti dovremo continuare a lavorare. Sono contento che sia arrivato il momento dell’esordio perché c’è molta curiosità. Vedo una squadra carica ed entusiasta».

La partita del Ceravolo come verifica del nuovo progetto

Il risultato avrà naturalmente la sua importanza, anche perché si tratta di una sfida a eliminazione diretta, ma Possanzini vuole osservare soprattutto il comportamento dei calciatori all’interno del nuovo sistema.

Il principale obiettivo sarà verificare se le richieste avanzate durante gli allenamenti siano state comprese e possano essere applicate anche in una partita ufficiale.

«Voglio capire se la mia proposta è stata assimilata dai ragazzi. I segnali arrivati durante gli allenamenti sono stati positivi, ma ora dobbiamo verificare tutto sul campo».

Il passaggio dal lavoro quotidiano a una gara vera può evidenziare difficoltà che nelle amichevoli non sempre emergono. Per questo motivo, Catanzaro Südtirol di Coppa Italia offrirà allo staff tecnico informazioni preziose sulla condizione fisica, sulla capacità di interpretare le diverse situazioni e sulla personalità della squadra.

Il Catanzaro rappresenta subito un avversario impegnativo

Possanzini non sottovaluta le difficoltà dell’appuntamento. Il Südtirol si trova ancora nella fase iniziale del proprio percorso e dovrà affrontare un Catanzaro reduce dalla finale dei playoff della precedente stagione.

I giallorossi potranno inoltre contare sul sostegno del pubblico del Ceravolo, elemento che renderà l’esordio ancora più complesso per la formazione altoatesina.

«Siamo all’inizio e non possiamo essere già al massimo della condizione. Affrontiamo una squadra forte, che porta avanti da diversi anni una precisa identità e che nella scorsa stagione ha disputato la finale playoff».

Nonostante alcuni cambiamenti nella rosa del Catanzaro, secondo il tecnico biancorosso la continuità del progetto giallorosso rimane un fattore da tenere in considerazione.

Le condizioni della rosa biancorossa

Sul fronte dell’organico non sono state segnalate assenze particolarmente preoccupanti. Alcuni calciatori devono ancora raggiungere la forma migliore e nel gruppo sono presenti piccoli acciacchi fisiologici dopo la preparazione estiva.

Le decisioni definitive saranno prese dopo la rifinitura, quando lo staff potrà valutare le condizioni di tutti i componenti della rosa.

«C’è qualcuno leggermente acciaccato, ma nulla di particolare. Stiamo cercando di portare tutti nella condizione migliore. Sono tranquillo perché i ragazzi stanno lavorando bene e sono convinto che chi scenderà in campo farà la propria parte».

L’esordio ufficiale di Possanzini sulla panchina del Südtirol

La partita di Catanzaro avrà un significato particolare anche per Davide Possanzini, pronto a vivere il debutto ufficiale alla guida del Südtirol. Il tecnico si avvicina all’appuntamento con entusiasmo, fiducia e il desiderio di verificare il lavoro svolto durante l’estate.

«Le amichevoli forniscono alcune indicazioni, ma le partite che contano sono completamente diverse. Esordiremo su un campo complicato e contro una squadra forte. Sono entusiasta e molto curioso di vedere i ragazzi all’opera».

Il confronto del Nicola Ceravolo sarà dunque il primo vero esame del nuovo corso biancorosso. Per il Südtirol non ci sarà soltanto il passaggio del turno in palio, ma anche la possibilità di misurare immediatamente la solidità dei nuovi principi tattici e la risposta della squadra davanti alle difficoltà di una gara ufficiale.

Video integrale - Pre Match Interview: Davide Possanzini (14.08.2026)