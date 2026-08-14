Catanzaro Südtirol, Zona Giallorossa dalle 15 e chiusura anticipata del cimitero di via Paglia

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Viabilità modificata nell’area dello stadio Ceravolo in occasione della gara di Coppa Italia in programma sabato 15 agosto alle ore 18

In vista di Catanzaro Südtirol, partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, nella giornata di sabato 15 agosto 2026 entreranno in vigore alcune disposizioni dedicate alla gestione della viabilità e dell’afflusso dei tifosi.

La gara avrà inizio alle ore 18:00 allo stadio Nicola Ceravolo, mentre la Zona Giallorossa sarà attiva a partire dalle ore 15:00, tre ore prima del calcio d’inizio.

Zona Giallorossa attiva dalle ore 15

L’attivazione della Zona Giallorossa a Catanzaro comporterà limitazioni alla circolazione nelle strade vicine allo stadio. Il provvedimento è finalizzato a garantire condizioni di maggiore sicurezza e a rendere più ordinato l’arrivo degli spettatori nell’area dell’impianto.

Chi dovrà attraversare la zona interessata è invitato a programmare in anticipo gli spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni fornite dal personale presente sul posto.

Chiusura anticipata del cimitero di via Paglia

Tra le misure previste per Catanzaro Südtirol rientra anche la chiusura anticipata del cimitero urbano di via Paglia, fissata per le ore 15:00.

I cittadini che intendono recarsi al cimitero nella giornata di sabato dovranno quindi organizzare la visita durante la mattinata o, comunque, prima dell’orario stabilito per la chiusura.

Nessun servizio navetta per lo stadio Ceravolo

In occasione della partita non saranno attivati i servizi navetta. I tifosi potranno comunque raggiungere lo stadio Nicola Ceravolo utilizzando i mezzi pubblici e le corse ordinarie AMC, secondo gli orari in vigore.

Considerate le possibili limitazioni alla circolazione e la maggiore presenza di persone nelle vicinanze dello stadio, è consigliabile partire con un adeguato anticipo.

Gli orari da ricordare

Ore 15:00 attivazione della Zona Giallorossa

attivazione della Zona Giallorossa Ore 15:00 chiusura del cimitero urbano di via Paglia

chiusura del cimitero urbano di via Paglia Ore 18:00 calcio d’inizio di Catanzaro Südtirol

calcio d’inizio di Catanzaro Südtirol Servizio navetta non disponibile

Corse ordinarie AMC regolarmente utilizzabili

Le disposizioni resteranno collegate alle esigenze organizzative e di sicurezza della gara di Coppa Italia al Ceravolo. Residenti, automobilisti e tifosi sono invitati a tenere conto delle modifiche prima di mettersi in viaggio.