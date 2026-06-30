Catanzaro Mister Turati, risolto il nodo patentino: la FIGC lo ammette al corso UEFA Pro

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Il tecnico giallorosso ottiene l'ammissione al massimo percorso formativo per allenatori. Un passaggio che elimina ogni dubbio sulla posizione del nuovo allenatore del Catanzaro.

Arriva una notizia importante per il Catanzaro e per il suo nuovo allenatore Marco Turati. La FIGC, attraverso il Settore Tecnico, ha ufficializzato l'ammissione del tecnico al corso UEFA Pro, il massimo livello di formazione previsto per gli allenatori professionisti.

Con il Comunicato Ufficiale n. 582 della stagione 2025/2026, pubblicato il 29 giugno 2026, la Federazione ha confermato l'ingresso di Turati nel prestigioso percorso formativo, risolvendo definitivamente il tema legato al patentino che aveva suscitato curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

La FIGC ufficializza l'ammissione di Marco Turati al corso UEFA Pro

Nel documento pubblicato dal Settore Tecnico FIGC si legge che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del Comunicato Ufficiale n. 569 dell'11 giugno 2026, Marco Turati è stato ufficialmente ammesso al corso UEFA Pro.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo perché il patentino UEFA Pro rappresenta il più alto livello di abilitazione previsto dalla Federazione italiana e consente di allenare ai massimi livelli del calcio professionistico.

L'ufficialità mette così fine a ogni possibile dubbio riguardo alla posizione del tecnico, che potrà completare il percorso formativo previsto dalla FIGC.

Cos'è il corso UEFA Pro e perché è così importante

Il corso UEFA Pro costituisce il gradino più elevato della formazione per allenatori. L'accesso è riservato a un numero limitato di candidati selezionati dal Settore Tecnico FIGC, sulla base di criteri sportivi e professionali.

Il programma affronta numerosi aspetti della professione di allenatore, tra cui:

metodologia dell'allenamento ;

; tattica avanzata ;

; gestione del gruppo squadra ;

; analisi delle prestazioni ;

; aspetti regolamentari, organizzativi e manageriali.

Il conseguimento del patentino rappresenta uno dei traguardi più prestigiosi per un tecnico italiano.

Una buona notizia anche per il Catanzaro

Per il Catanzaro si tratta di una notizia che porta serenità in vista della nuova stagione. L'ammissione di Marco Turati al corso UEFA Pro conferma infatti il regolare percorso di qualificazione del tecnico e rafforza ulteriormente il progetto avviato dalla società giallorossa.

Il club può così programmare il futuro senza alcuna incertezza legata agli aspetti burocratici, mentre l'allenatore proseguirà parallelamente il proprio percorso di crescita professionale attraverso il corso organizzato dalla FIGC.

L'ufficialità rappresenta dunque un tassello importante nella preparazione della stagione, confermando la volontà del tecnico di completare il massimo iter formativo previsto dal calcio italiano.

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(L'Immagine di copertina realizzata a scopo puramente illustrativo e simbolico)