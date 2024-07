Calciomercato Serie B: Fabio Grosso è il Nuovo Allenatore del Sassuolo

SASSUOLO, 29 MAG. - È ufficiale, Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo i primi contatti avvenuti nella giornata di ieri, la dirigenza neroverde ha deciso di puntare su di lui per guidare la squadra nella prossima stagione di Serie B, con l’obiettivo di riconquistare la Serie A.

Grosso, ex allenatore del Lione, ha maturato una significativa esperienza sia in Italia che all’estero. Dopo aver lasciato il segno in Francia, torna nel calcio italiano con una nuova sfida. Non è la prima volta che il tecnico affronta un compito di questo tipo: è stato infatti l'artefice della promozione del Frosinone in Serie A, dimostrando di saper gestire con successo squadre ambiziose e competitive.

La scelta di Grosso da parte del Sassuolo non sorprende, considerando la sua capacità di lavorare con giovani talenti e di costruire un gioco organizzato e propositivo. La sua esperienza internazionale, unita alla conoscenza approfondita del calcio italiano, lo rendono il candidato ideale per riportare i neroverdi nella massima serie.

Ma le novità non finiscono qui. Sul fronte dirigenziale, Francesco Palmieri è pronto ad assumere il ruolo di direttore sportivo, succedendo a Giovanni Rossi. Palmieri, con un passato ricco di successi nelle giovanili, è conosciuto per la sua abilità nel scovare talenti e per la gestione efficace del settore giovanile. La sua nomina segna un altro passo importante per il club, deciso a rinnovarsi e a costruire una squadra competitiva.

La dirigenza del Sassuolo ha espresso grande fiducia in questi cambiamenti, convinta che la combinazione di Grosso e Palmieri possa rappresentare il mix perfetto di esperienza e innovazione per affrontare le sfide della Serie B. I tifosi neroverdi possono quindi guardare con ottimismo al futuro, sperando che il nuovo corso possa riportare il Sassuolo in Serie A, dove la squadra ha militato con orgoglio nelle ultime stagioni.

L’entusiasmo è palpabile, sia tra i giocatori che tra i sostenitori. Ora non resta che attendere l'inizio della nuova stagione per vedere all'opera il nuovo Sassuolo targato Fabio Grosso.