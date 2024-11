Cambio in panchina in Serie B 2024 -2025: i club rinnovano gli allenatori per invertire la rotta

La Serie B di quest'anno è caratterizzata da continui cambi in panchina, segno di quanto le società cerchino di migliorare i risultati in classifica attraverso la guida tecnica. Ecco un riepilogo delle recenti sostituzioni.

Cremonese: Stroppa torna al posto di Corini

Eugenio Corini ha lasciato la guida della Cremonese dopo soli 33 giorni. Il tecnico aveva portato la squadra al quinto posto, ma la dirigenza ha deciso di richiamare Giovanni Stroppa, che aveva già guidato il team prima di essere sostituito proprio da Corini l’8 ottobre 2024. Stroppa, che ora torna in panchina, avrà il compito di risollevare le sorti della squadra.

Salernitana: Martusciello esonerato, arriva Colantuono

Giovanni Martusciello è stato esonerato dalla Salernitana dopo 131 giorni in carica, con il club posizionato al diciassettesimo posto. La sconfitta contro il Bari è stata decisiva per la dirigenza, che ha scelto Stefano Colantuono come nuovo tecnico. Colantuono, già legato al club in qualità di direttore tecnico, è stato incaricato di guidare la squadra in una posizione più sicura in classifica.

Südtirol: Zaffaroni sostituisce Valente

Dopo 336 giorni, Federico Valente è stato esonerato dal Südtirol. Il club si trovava al sedicesimo posto e ha deciso di affidarsi a Marco Zaffaroni per migliorare i risultati. Zaffaroni arriva con l'obiettivo di riportare stabilità alla squadra e scalare la classifica.

Modena: Bisoli esonerato, Mandelli temporaneamente alla guida

Pierpaolo Bisoli, allenatore del Modena, è stato esonerato dopo 203 giorni, con la squadra relegata al diciannovesimo posto. Al suo posto, temporaneamente, è stato nominato Paolo Mandelli, allenatore della Primavera, mentre il club valuta nuove figure, con Andrea Pirlo e Leonardo Semplici tra i papabili.

Frosinone: Vivarini lascia il posto a Greco

Vincenzo Vivarini ha lasciato la panchina del Frosinone dopo 113 giorni e con la squadra al ventesimo posto. Leandro Greco, precedentemente allenatore della Primavera, è stato scelto come suo sostituto. La società spera che Greco possa dare una nuova impronta alla squadra, in una posizione critica in fondo alla classifica.

Cittadella: Dal Canto per Gorini

Edoardo Gorini, dopo una lunga permanenza di 1180 giorni al Cittadella, è stato sollevato dall’incarico. Il nuovo allenatore è Alessandro Dal Canto, che si trova a dover risollevare la squadra attualmente al diciottesimo posto. Gorini, molto legato al Cittadella, lascia la squadra con il ringraziamento della società.

Sampdoria: Sottil subentra a Pirlo

Andrea Pirlo ha lasciato la guida della Sampdoria dopo 425 giorni, con la squadra al diciottesimo posto. Al suo posto, Andrea Sottil è stato scelto per provare a dare un’impronta diversa alla stagione dei blucerchiati. Il contratto prevede il prolungamento fino al 2026 in caso di raggiungimento degli obiettivi.

Cambio allenatore prima della stagione

Infine, la Salernitana aveva già apportato un cambio in panchina prima dell’inizio della stagione, sostituendo Andrea Sottil con Giovanni Martusciello il 2 luglio 2024, solo dopo 12 giorni. Tuttavia, Martusciello non è riuscito a incidere come sperato, portando alla sua recente sostituzione con Colantuono.