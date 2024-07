Campagna Unicef “Acqua e igiene”: il cuore generoso dell’IC Don Milani Sala

CATANZARO - Grande interesse per l’iniziativa di solidarietà per l’Unicef svoltasi lunedì 27 maggio presso la Scuola Secondaria di I grado dell’IC Don Milani Sala, una data importante in quanto 50° anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e adolescenza. L’Istituto diretto dalla DS Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca ha aderito con molto entusiasmo alla campagna “Cambiamo aria” con la proposta “Acqua e igiene” come occasione per riflettere sugli aspetti connessi alla disponibilità e alla gestione della preziosa risorsa acqua, indispensabile per la sopravvivenza di ogni forma di vita, ma non accessibile a gran parte della popolazione del nostro pianeta.

La raccolta fondi che la Scuola ha realizzato è stata accompagnata da un’attività di approfondimento su questa tematica da parte dei ragazzi, in particolare gli alunni della 3^C della Scuola Secondaria di I grado, guidati dalla prof.ssa Teresa Cimino, che hanno avuto occasione di riflettere sulla differenza di disponibilità e accessibilità all’acqua tra noi e i meno fortunati di ampie zone del mondo.

Il cambiamento climatico sconvolge il nostro pianeta, troppi bambini non hanno accesso ad acqua sicura e a questo dramma si aggiungono le terribili e mortali malattie infettive che derivano dal contatto con acqua contaminata con gravissimi rischi per la salute dei bambini più vulnerabili. Le risorse di acqua dolce, sempre più scarse, sono uno dei beni più preziosi che noi tutti abbiamo l’obbligo di proteggere.

E’ stato emozionante constatare la grande solidarietà che insegnanti, famiglie e soprattutto ragazzi hanno dimostrato per l’infanzia e l’adolescenza che attualmente soffrono per l’emergenza idrica attraverso l’acquisto di oggetti sostenibili messi a disposizione da Unicef, tanto che è stato necessario prorogare l’iniziativa di un giorno viste le numerose richieste. Un doveroso ringraziamento va alla Presidente del Comitato Provinciale Unicef di Catanzaro, Dott.ssa Maria Stella Bruna Franco e alla Referente Provinciale di “Scuola Amica”, Dott.ssa Teresa Rizzo per la loro preziosa collaborazione.