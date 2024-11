Caserta carica il Catanzaro: "puntiamo alla vittoria contro la Reggiana"

Le parole di Mister Fabio Caserta alla vigilia di Reggiana – Catanzaro

Il Catanzaro si prepara alla sfida di Serie B contro la Reggiana, e mister Fabio Caserta appare determinato. «Nel campionato di Serie B tutte le partite sono difficili da affrontare, ma conosciamo le nostre qualità. Abbiamo lavorato bene questa settimana, sono convinto che la squadra disputerà una grande partita. Il nostro obiettivo, sia in casa che fuori, è sempre quello di puntare alla vittoria», dichiara il tecnico delle Aquile al termine della rifinitura sul campo di San Floro.

Per la gara di domani al “Città del Tricolore”, i giallorossi dovranno fare a meno di alcuni giocatori chiave, tra cui Petriccione, Situm, Antonini e La Mantia, bloccati da problemi fisici. Caserta non si lascia scoraggiare: «Sono giocatori importanti, ma abbiamo una rosa ampia. Sono sicuro che chi scenderà in campo darà il massimo e cercherà di dare qualcosa in più anche per chi sta fuori».

Il tecnico ha evidenziato anche le qualità della Reggiana, definendo gli avversari una squadra solida, capace di rialzarsi nei momenti difficili, come dimostrato dalla recente rimonta contro il Bari. «La Reggiana è partita bene in campionato, ha avuto una fase di flessione, ma il recupero contro il Bari dimostra che è una squadra viva. Giocando in casa cercheranno di vincere, ma noi siamo consapevoli delle nostre qualità e del nostro momento. Vedo una squadra in crescita sia fisicamente che nel gioco», ha sottolineato Caserta.

Il Catanzaro non sarà solo: 1500 tifosi seguiranno la squadra in trasferta, un supporto fondamentale per il morale del gruppo. Caserta ha espresso gratitudine verso i sostenitori: «Per noi è motivo di grande orgoglio. L’attaccamento e la vicinanza dei tifosi ci danno una motivazione extra, ci spingono a lottare anche per loro».

L’obiettivo è chiaro: puntare ai tre punti prima della sosta, che offrirà al Catanzaro la possibilità di recuperare alcuni giocatori fondamentali.

13ª Giornata Serie B Caserta carica il Catanzaro: "puntiamo alla vittoria contro la Reggiana"

CONVOCATI

DELL' US #CATANZARO 1929

Portieri

1. #Dini

22. #Pigliacelli

99. #Borrelli

Difensori

3. #Turicchia

6. #Bonini

14. #Scognamillo

23. #Brighenti

27. #Ceresoli

34. #Breit

84. #Cassandro

Centrocampisti

8. #Koutsoupias

20. #Pontisso

21. #Pompetti

24. #Pagano

77. #Volpe

80. #Coulibaly

Attaccanti

7. #Compagnon

9. #Iemmello

17. #Brignola

28. #Biasci

29. #Seck

45. #Buso

70. #D’Alessandro

90. #Pittarello