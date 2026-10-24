Cassano all'Ionio, agguato notturno: moglie uccisa e marito grave
Un agguato mortale ha scosso la notte di Cassano all'Ionio, in provincia di Cosenza. In contrada Lattughelle, poco prima della mezzanotte, un commando armato ha teso un'imboscata a una coppia nei pressi della loro abitazione. La vittima è una donna, moglie di Damiano Pepe, 64 anni, considerato dagli inquirenti vicino alla criminalità organizzata della Sibaritide. L'uomo è rimasto gravemente ferito e versa in condizioni critiche.
La dinamica dell'agguato nella notte
Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di fuoco avrebbe atteso il rientro o l'uscita dei coniugi per colpirli con numerosi colpi d'arma da fuoco. La donna è deceduta sul posto, mentre il marito è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cosenza, insieme al personale del 118. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la fuga dei killer.
Il contesto criminale della Sibaritide
Cassano all'Ionio è da anni al centro di indagini per traffici illeciti e faide di 'ndrangheta. La figura di Damiano Pepe, ritenuto legato a ambienti malavitosi locali, rientra in un quadro di tensione criminale che ha già prodotto episodi di violenza. Le autorità non escludono alcuna ipotesi, dall'agguato di matrice mafiosa a un regolamento di conti legato ad attività illecite. L'area della Sibaritide è sorvegliata da tempo con misure di prevenzione e controlli rafforzati.
Le indagini e le reazioni
La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e tentato omicidio. Il procuratore ha disposto l'autopsia sul corpo della donna e l'acquisizione di tutte le prove disponibili. Il sindaco di Cassano all'Ionio ha espresso cordoglio e preoccupazione per l'accaduto, chiedendo maggiore attenzione delle istituzioni. La comunità locale è scossa dall'ennesimo episodio di sangue che riporta l'attenzione sulla sicurezza nel territorio.
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