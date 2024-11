Castello di Stilo: Storia, Panorami e Misteri Medievali (Video)

Scopri il Castello Normanno di Stilo, una fortezza medievale inaccessibile e mai espugnata, con panorami mozzafiato sul Mar Ionio e le montagne calabresi. Un viaggio nella storia della Calabria.

Castello Normanno di Stilo: Un Viaggio tra Storia e Panorami

Situato nel cuore della Calabria, il Castello Normanno di Stilo è una delle testimonianze storiche più affascinanti della regione. Raggiungibile attraverso un ripido sentiero che mette alla prova anche gli escursionisti più esperti, questo castello medievale offre un’esperienza unica, con panorami mozzafiato e una storia che risale a quasi mille anni fa.

La Storia del Castello

Costruito alla fine dell’XI secolo, il Castello Normanno di Stilo fu eretto come baluardo difensivo contro le incursioni nemiche lungo la costa. La sua posizione strategica, su un promontorio quasi inaccessibile, ha reso la fortezza un avamposto invincibile. Non è mai stato espugnato, grazie alla sua conformazione naturale e ai passaggi stretti che potevano essere facilmente difesi con arco e frecce.

Utilizzato fino al XVII secolo, il castello è stato progressivamente abbandonato, lasciando spazio al degrado fino agli interventi di restauro avviati dal comune di Stilo circa una decina di anni fa.

Un Progetto Incompiuto

Negli ultimi anni, il castello è stato parzialmente recuperato per renderlo fruibile ai visitatori. Tra i progetti più ambiziosi, spiccava l’idea di costruire una monorotaia per facilitare l’accesso al sito, ma, nonostante il tracciato sia stato in parte realizzato, il sistema non è mai stato collaudato. Il binario resta una traccia di un sogno incompiuto.

Un Panorama Unico

Dal castello, la vista è semplicemente straordinaria. A est si può ammirare il Mar Ionio, mentre a sud si estende il fiume Stilaro, un tempo imponente e oggi ridotto a un letto fluviale che alimenta le famose Cascate del Marmarico, le più alte della Calabria. Guardando verso l’entroterra, si scorgono le montagne che circondano il piccolo borgo di Bivongi e le terme di Bagni di Guida, uno dei primi stabilimenti termali d’Europa.

Tra Mito e Restauro

Durante i lavori di recupero, sono state riportate alla luce alcune strutture che sembrano essere state utilizzate per scopi religiosi o abitativi. Tuttavia, alcune parti del castello mostrano segni di abbandono, con tetti che iniziano a cedere e aree che necessitano di ulteriori interventi.

Un Patrimonio da Valorizzare

Il Castello Normanno di Stilo rappresenta non solo un tesoro storico, ma anche un punto di riferimento per il turismo locale. Per quanto l’accesso rimanga una sfida, gli sforzi per preservare e valorizzare questo sito unico continuano a essere fondamentali.

Se siete appassionati di storia, panorami mozzafiato e avventure, il Castello di Stilo è una meta che non può mancare nel vostro itinerario calabrese.

Carmelo Panella