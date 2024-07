Catanzaro affronta l'emergenza idrica: SCUOLE CHIUSE in tre zone della città

CATANZARO - Il guasto alla condotta Sorical costringe alla chiusura temporanea degli istituti scolastici di Corvo, Santa Maria e Fortuna per garantire sicurezza e benessere.*

Catanzaro - Il disagio causato da un guasto alla condotta Sorical ha portato alla decisione di chiudere temporaneamente le istituzioni scolastiche nelle aree di Corvo, Santa Maria e Fortuna. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha annunciato la chiusura per la giornata di lunedì 18 marzo, a seguito dei lavori di riparazione non ancora conclusi su un tratto della condotta che alimenta diverse utenze della città.

La perdita, individuata nella condotta Sorical, che fornisce acqua a Corvo, Aranceto e Santa Maria, ha generato notevoli disagi per residenti e servizi locali. Nonostante gli sforzi, gli addetti ai lavori prevedono che la situazione dell'erogazione idrica tornerà alla normalità solo nella mattinata di domani.

Questa misura precauzionale riguarda tutti i plessi dell'IC Casalinuovo, situati in Aranceto, via Stretto Antico, via Forni e via Calabria, così come i plessi di via Emilia, via Mons. Apa, via Molise e via San Michele dell'IC Mattia Preti. Il sindaco Fiorita ha preso questa decisione per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico, in attesa che la fornitura idrica venga completamente ripristinata.

La comunità di Catanzaro è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni fornite dalle autorità locali. Questo incidente sottolinea l'importanza della manutenzione e dell'aggiornamento delle infrastrutture urbane per prevenire disagi alla popolazione. La speranza è che la riparazione possa essere completata senza ulteriori ritardi, per permettere a studenti e insegnanti di ritornare alla normalità didattica nel più breve tempo possibile.