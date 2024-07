Catanzaro brilla nel panorama culturale nazionale: Il Festival d’Autunno Vince il concorso Art Bonus

Il primato del Festival D’Autunno al concorso art bonus del ministero della cultura / le congratulazioni del sindaco Fiorita e dell’assessore Monteverdi

Catanzaro e la Calabria, grazie al Festival d’Autunno, conquistano per la prima volta un prestigioso riconoscimento nazionale facendo il pieno di “like” al concorso Art Bonus, promosso dal Ministero della Cultura, e conquistando la vetta più alta della classifica tra i festival italiani. “E’ un risultato che ci inorgoglisce – commenta il sindaco Nicola Fiorita – perché dimostra come il nostro territorio, grazie ai suoi progetti culturali, sia riuscito nel corso degli ultimi anni a ritagliarsi una propria reputazione, concorrendo allo stesso livello di manifestazioni ben più blasonate.

Il Festival d’Autunno diretto da Antonietta Santacroce è, a tutti gli effetti, un’eccellenza nel grande panorama dello spettacolo dal vivo ed è stato in grado di costruire, attorno a sé, un circuito produttivo tra partners istituzionali e privati, sponsor e, naturalmente, spettatori. Una rete virtuosa che si è tradotta nel gran numero di gradimenti espressi sui social”. Anche l’assessore alla Cultura, Donatella Monteverdi, ha voluto evidenziare le proprie congratulazioni al Festival d’Autunno sottolineando che “il quinto posto assoluto nella classifica del concorso Art Bonus è un risultato straordinario e di grande valore, considerando che tutti gli eventi in gara sono stati selezionati direttamente dal Ministero della Cultura per aver coniugato, in modo eccellente, lo spettacolo con la valorizzazione del patrimonio culturale.

Mi auguro che questo traguardo costituisca anche uno stimolo per il territorio a sostenere ancora di più la rete dei nostri Festival, costruiti con impegno, passione e sacrifici, incentivando le diverse forme di supporto e di donazioni da parte dei privati, che possono godere di benefici fiscali, ai grandi eventi culturali in grado di produrre un rilevante indotto economico e sociale”.