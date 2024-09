Catanzaro calcio: D'Alessandro si presenta con entusiasmo e voglia di fare la differenza (Video)

US Catanzaro 1929: Le prime parole di D'Alessandro in giallorosso

CATANZARO - Lorenzo D'Alessandro, nuovo acquisto dell'US Catanzaro 1929, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore giallorosso. L'attaccante, entusiasta del nuovo progetto, ha sottolineato l'importanza della chiamata del direttore sportivo, che lo ha convinto a unirsi al club.

“La voglia di portarmi qui è stata un fattore decisivo,” ha dichiarato D'Alessandro. “È una società ambiziosa, con progettualità, e questi sono aspetti che mi hanno spinto ad accettare l'opportunità di venire qui. A questo punto della mia carriera, volevo mettermi in gioco e sentirmi ancora un calciatore.”

Il giocatore ha espresso la sua determinazione nel voler contribuire non solo in campo, ma anche fuori, aiutando i giovani talenti a crescere:

“Qui ci sono ragazzi con grandi margini di crescita. Se avessi la possibilità di aiutarli, per me sarebbe molto importante, perché ho l'esperienza e spero di essere d'aiuto sia in campo che fuori.”

D'Alessandro ha anche raccontato del caloroso benvenuto ricevuto dal suo nuovo compagno di squadra, Pietro Iemmello, che gli ha trasmesso l'affetto dei tifosi e l'empatia della città:

“Pietro è stato il primo a chiamarmi dopo che ha saputo dell'ufficialità. Mi ha spiegato un po' la città e mi ha trasmesso l'affetto dei tifosi e l'ospitalità della gente, facendomi sentire subito a casa.”

Riguardo alla squadra, l'attaccante ha elogiato la recente prestazione del Catanzaro:

“La squadra ha giocato benissimo, dominando dall'inizio alla fine. Peccato per il gol subito, ma è stata una partita che poteva finire con un risultato ancora più ampio.”

D'Alessandro ha poi parlato delle sue esperienze passate in Serie B, sottolineando l'importanza di avere pazienza e un equilibrio costante in un campionato così competitivo:

“La Serie B è un campionato difficile. Ci vuole pazienza e non bisogna lasciarsi andare alla negatività quando le cose non vanno bene, né esaltarsi troppo quando le cose vanno per il verso giusto. L'equilibrio è fondamentale.”

Concludendo, il nuovo attaccante giallorosso ha espresso il suo entusiasmo per iniziare questa nuova avventura e il desiderio di far divertire i tifosi:

“Non vedo l'ora di scendere in campo e spero di far divertire i tifosi.”

Con queste parole, D'Alessandro si presenta come un giocatore motivato e pronto a dare il massimo per il Catanzaro, contribuendo con la sua esperienza e il suo entusiasmo alla crescita della squadra. (Fonte US CAtamzaro 1929)