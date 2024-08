Catanzaro calcio, mister Caserta: “La Juve Stabia sarà un avversario più ostico rispetto al Sassuolo” (VIDEO)

Il tecnico giallorosso nella conferenza stampa della vigilia non nasconde le difficoltà di un avversario con entusiasmo a mille reduce dalla vittoria del campionato di C e da quella della trasferta di Bari

Mister Fabio Caserta nell’incontro con la stampa della viglia di Catanzaro-Juve Stabia ha evidenziato le difficoltà di incontrare un avversario molto carico e motivato.

Ciò rende l’incontro ancor più difficile rispetto a quello della settimana scorsa con il Sassuolo.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

“Tutte le partite sono diverse. Contro il Sassuolo ha lasciato tanti aspetti positivi. Abbiamo commesso degli errori ma si sono viste buone cose. Dobbiamo archiviare quella gara perché affronteremo una squadra sulle ali dell'entusiasmo.”

Sulla maggiore disponibilità degli elementi in organico:

“Abbiamo delle alternative in più come Cassandro e Seck. Dobbiamo sfruttare tutti gli elementi della rosa. C’è da migliorare le cose positive che abbiamo espresso.”

Non poteva mancare un pensiero sull’avversario che ha rappresentato per il mister l’inizio della sua carriera da allenatore.

“Per me rappresenta tutto, è stata una società e una piazza che mi è stata vicina in un momento difficile. Una seconda casa. Ci tengo a quella gente perché mi ha dato tanto sotto tanti aspetti. È mancato mio fratello in quel periodo e avevo deciso di smettere di giocare, loro mi hanno aiutato. Sarà strano inizialmente ma poi pensiamo alla gara.”

Per ciò che concerne l’aspetto tattico questo il passaggio del tecnico:

“Il modulo con cui giocheremo lo capiremo grazie agli allenamenti e al lavoro giornaliero. Conta la squadra per cui giochiamo e non il nome che si porta dietro, lo ripeto sempre alla squadra.”

Sulla gara:

“Sono convinto sarà una gara più difficile rispetto al Sassuolo. È normale ora che molti non abbiano ancora il ritmo partita. Ora vediamo la rifinitura che tipo di indicazioni ci darà.

Compagnon non ci sarà, Situm si è allenato a giorni alterni e rientreranno Scognamillo e Pittarello. Deciderò domani chi giocherà. Bonini sta facendo bene, è un giocatore affidabile nonostante la giovane età e ha tanti margini di miglioramento.

Seck non ha il ritmo gara e dobbiamo dargli tempo. Ha un’autonomia di 15’-20’. Cassandro sta bene perché si è allenato sempre a Como.”

Sull’importanza fondamentale del pubblico:

“Dopo il goal del Sassuolo il pubblico ci ha sostenuto ed è stato un bellissimo momento. Ho visto grande maturità perché la squadra aveva bisogno di una mano.”

Sul calciomercato queste le sue dichiarazioni:

“Il calciomercato porta distrazione e a breve finirà. Io mi aspetto di vedere domani una grande partita. Di mercato parlo poco. L'allenatore allena e i giocatori li mette a disposizione la società, che si sta muovendo bene. Pagano è un giocatore duttile. Sono in una società solida, nulla è lasciato al caso.”

foto US Catanzaro