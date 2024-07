Catanzaro calcio, nuovo ciclo iniziato ufficialmente con la conferenza stampa di presentazione dei nuovi direttori

Sono stati presentati programmi e ambizioni per la prossima, imminente stagione del Catanzaro.





Sono stati presentati ufficialmente dal Presidente Noto i nuovi dirigenti in seno all’Uesse. I loro nomi sono ormai noti da tempo, si tratta del DG Paolo Morganti e del DS Ciro Polito provenienti dalla Juventus il primo, in cui svolgeva il ruolo di Football department organization manager, e dal Bari il secondo. Conferenza stampa tenutasi nella sala stampa del “Ceravolo” nella quale sono stati sviscerati tutti gli argomenti relativi alla programmazione che la società ha in mente di perseguire avvalendosi di due figure di peso e di grande esperienza a dispetto della loro giovane età (45).

In questi termini si è espresso il Presidente che ha esordito confermando che la nuova guida tecnica sarà Fabio Caserta il cui nome era già circolato nella tarda serata di ieri.

Su ammissione dello stesso Noto il mister di origini calabresi - è originario di Melito Porto Salvo - era stato contattato già dalla passata stagione quando ancora non era chiara la volontà di Vivarini prima che si trovasse l’accordo con il tecnico abruzzese sul rinnovo biennale (contratto come si sa poi non rispettato dopo il primo anno, ndr).

In fase di presentazione il Presidente ha voluto evidenziare l’importanza che la società darà alle strutture in quanto per puntare in alto una società deve dotarsi di centri all’altezza, completi di ogni confort secondo le esigenze che necessitano, senza escludere nessun particolare (sala conferenze, palestra, sala riunioni, sala video…).

L’ingegnere Noto ha quindi evidenziato i lavori effettuati al Poligiovino, abituale location in sui si terranno gli allenamenti infrasettimanali senza dover essere costretti a ripiegare su altre strutture fuori città come purtroppo è accaduto nel corso della recente stagione.

Il Presidente ha dedotto i giornalisti sulla volontà di voler costruire un centro sportivo il cui progetto è pressoché pronto fornendolo di tutti i servizi extra sportivi che permettano alla società di avere i giusti introiti.

In riferimento alla programmazione tecnica il massimo responsabile della società ha assicurato che non ci sarà una rivoluzione, nonostante l’addio di mister Vivarini che per due anni si è avvalso di un gruppo rimasto quasi del tutto immutato.

Si punterà su elementi validi che possano garantire qualità ed esperienza e di giovani emergenti o già consolidati avvezzi ad un campionato difficile come quello di B.

A confermare questa volontà le parole del DS Polito che, nel presentare il neo tecnico, ha avuto parole di elogio e di totale fiducia sul suo operato visto l’ottimo rapporto che lega i due per aver lavorato assieme prima come calciatori e poi nelle attuali rispettive vesti conseguendo ottimi risultati.

Il DS ha voluto sottolineare il fatto che gli esoneri fanno parte della carriera di un allenatore pertanto quelli recentemente avuti da Caserta non devono condizionare in alcun modo le scelte sulla programmazione e sugli obiettivi da perseguire.

Polito ha dato subito l’idea di essere una persona sicura di sé, dal carattere tenace, schietto e diretto e che si fa sentire molto in seno allo spogliatoio se le cose non vanno per il verso giusto.

A lui il Presidente ha affidato anche il compito di voler dare una svolta al settore giovanile, alla Primavera in particolare allo scopo di valorizzare i giovani e dando loro la possibilità di poter diventare un patrimonio per la società in ottica futura.

A proposito della seconda squadra, Noto ha chiesto espressamente di voler la promozione che segnerà il passaggio dalla fasica 3 alla fascia 2. Solo in questo modo i giovani potranno avere maggiore visibilità e più possibilità di emergere.

Ilo DG Morganti nel corso del suo intervento ha evidenziato di avere invece un carattere molto pacato ma non di meno ugualmente sicuro e con le idee chiare sul da farsi. Anche lui si è soffermato sull’importanza che rivestono le strutture sportive e in tale ottica sarà molto utile l’esperienza maturata con la Juventus in n merito alla gestione dei centri sportivi Vinovo e Continassa.

Presidente e direttori hanno dato ampie garanzie sulla comune volontà di voler lavorare in funzione di una continuità di progetto che parta dal presupposto di consolidare la categoria ma nello stesso tempo di non precludersi obiettivi più importanti che possano dare modo di alimentari quei sogni che nel calcio non devono mai venir meno.

Fiducia quindi nell’operato del nuovo Catanzaro che partirà da due solide basi, società e tifosi, Con nuovi interpreti sia a livello dirigenziale sia, in parte, per ciò che riguarda la rosa, è già proiettata ad iniziare la nuova avventura.





video integrale della conferenza stampa

Maurizio Martino